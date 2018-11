Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau tiền đạo nguy kịch

Thai phụ 30 tuổi mang thai lần 3, dự sinh ngày 20/10. Ngày 3/10 bà bầu đau bụng cơn, được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kiểm tra.

Bệnh nhân mổ đẻ lần một năm 2009, sinh non thai 32 tuần. Lần hai lại mổ đẻ thai 29 tuần do bị tiền sản giật, nhau bong non, bé mất. Bệnh nhân còn có một lần mổ nội soi chửa ngoài tử cung.

Kết quả khám lâm sàng và siêu âm lần này cho thấy sản phụ bị tiền sản giật, chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai. Bé gái chào đời nặng 2,6 kg, phản xạ tốt, có dị tật bẩm sinh khe hở môi, hở vòm.

Bác sĩ mổ cấp cứu lấy thai thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sức khỏe của mẹ và bé ổn định, đang được chăm sóc và theo dõi đặc biệt tại Khoa hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Ngọc cho biết, bình thường nhau bám ở thân và đáy tử cung. Nếu nhau bám thấp xuống đoạn dưới tử cung, có khi che lấp cả lỗ tử cung thì gọi là nhau tiền đạo. Hiện tượng này gây chảy máu từng đợt vào các tháng cuối của thời kỳ thai nghén. Đến khi chuyển dạ, đoạn dưới tử cung căng giãn ra (do cơn co tử cung đẩy thai xuống phía dưới) làm cho nhau bám bị trượt và bong, gây chảy máu trầm trọng.

Nhau tiền đạo được gọi là một cấp cứu sản khoa, nếu không xử trí kịp thời và chính xác, tình trạng này dễ dẫn đến tử vong cho cả mẹ và con. Các bác sĩ khuyến cáo chị em nên theo dõi thai kỳ thường xuyên đề phòng nguy hiểm và có hướng xử lý kịp thời.

Thu Hiền