Đại học Mỹ chôn nhầm bệnh nhân hiến xác ở mộ tập thể

"Chúng tôi không biết chuyện này đã xảy ra", Lisa Greiner, phát ngôn viên của Trung tâm Y tế NYU Lagone trực thuộc NYU cho biết. Theo The New York Times, tất cả người hiến xác đều ký giấy thỏa thuận ghi rõ tro cốt của họ sẽ được an táng "một cách thích hợp và trang nghiêm" chứ không phải bị chuyển đến Hart Island, khu vực chôn cất miễn phí những thi thể không gia đình.

Chôn cất thi hài tại Hart Island năm 1860. Ảnh: Jacob Riis.

Trong số bệnh nhân nằm lại Hart Island, có những nhân vật giàu có và nổi tiếng như luật sư đấu tranh về quyền sinh sản Ruth Proskauer Smith. Con trai bà là Anthony R. Smith bức xúc vì phần còn lại của mẹ anh bị xúc phạm.

Marie Muscarnera, một phụ nữ từng quyên góp cho NYU 691.700 USD cũng bị chôn ở mộ tập thể vào năm 2008. Xuất thân từ gia đình nghèo đói, Muscarnera đã vươn lên làm giàu nhờ tài năng may đồ và đầu tư khôn ngoan. Muscarnera dành toàn bộ gia sản làm từ thiện, tự nguyện hiến xác cho trường y. Trước khi qua đời, bà để lại mong muốn được hỏa táng. Tuy nhiên, NYU đã sử dụng thi hài người phụ nữ suốt 3 năm rồi trả 225 USD cho một nhà tang lễ để chuyển Muscarnera tới Bronx. Cuối cùng, trong một chiếc hộp, bà bị đưa đến Hart Island, nơi tù nhân thành phố được trả 50 xu cho mỗi giờ chôn cất.

Trao đổi về vấn đề này, Mel Rosenfeld, phó hiệu trưởng NYU khẳng định việc chôn cất các bệnh nhân như vậy đã chấm dứt từ năm 2013. Giờ đây, tất cả tử thi hiến tặng đều được hỏa táng, phần tro của họ được gửi về gia đình hoặc đặt rải rác trong vườn tưởng niệm của nhà tang lễ.

Minh Nguyên