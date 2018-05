Đâm đơn kiện vì dùng thuốc tránh thai vẫn dính bầu

Điều gì xảy ra khi bạn bị sốc thuốc tránh thai / 10 điều cần biết về thuốc tránh thai

Ảnh minh họa: Health MSN.

Theo Health MSN, 113 phụ nữ Mỹ đồng loạt tố cáo một công ty dược phẩm. Lý do là họ sử dụng thuốc tránh thai do công ty này sản xuất nhưng có 111 người đã thụ thai. Theo cáo trạng, hãng dược đã in sai thứ tự thuốc trên bao bì khiến các "nạn nhân" dùng nhóm giả dược trong thời kỳ rụng trứng dễ thụ thai. Kết quả là 94 người mang thai ngoài ý muốn, 17 người mang thai và sinh non, hai người còn lại không có thai nhưng vẫn tham gia tố cáo.

Nhóm phụ nữ trên đòi công ty dược phẩm bồi thường hàng triệu USD. Một số phụ nữ yêu cầu trả phí nuôi một đứa trẻ từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành, bao gồm cả chi tiêu giáo dục. Hãng dược bị kiện thuộc quản lý của công ty Endo. Cách đây hơn 4 năm, công ty này từng chủ động thu hồi 8 loại thuốc tránh thai khác. Họ từ chối bình luận về các kiện tụng liên quan.

Hiện nay rất nhiều phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai, đa số đều hiệu quả và không xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Thực tế có một số phụ nữ dùng thuốc tránh thai thường xuyên mà vẫn dính bầu, bào thai không nằm trong tử cung mà lại nằm trong ống dẫn trứng.

Theo các chuyên gia, hiện nay thuốc tránh thai có 2 loại chủ yếu. Một loại thay đổi kết cấu bên trong tử cung khiến trứng đã thụ tinh không có nơi nào để đậu nên không thể thụ thai. Loại còn lại dựa trên tác động dược lý tăng mật độ chất nhầy ở cổ tử cung, khiến tinh trùng khó xâm nhập. Nếu phụ nữ sử dụng loại thuốc làm thay đổi môi trường tử cung, trứng không bám được ở nơi đó nhưng có khả năng vẫn còn tồn tại và di chuyển đến những nơi an toàn khác, do vậy tăng khả năng mang thai ngoài tử cung.

Một số thiếu nữ uống thuốc tránh thai có thể ngăn chặn ngày "đèn đỏ". Thói quen này gây rối loạn kinh nguyệt, không có lợi cho sức khỏe. Cũng có một số phụ nữ dùng thuốc tránh thai như thuốc đặc trị đau bụng khi tới tháng. Điều này rất nguy hiểm và gây ra hậu quả khó lường. Các chuyên gia cảnh báo chị em không nên lạm dụng các biện pháp tránh thai để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Đặc biệt không nên dùng khi:

- Bị viêm gan, viêm thận cấp và mãn tính. Các viên thuốc khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa ở gan, thận. Nếu bạn bị viêm gan thận cấp và mãn tính, dùng thuốc sẽ càng tăng gánh nặng cho 2 cơ quan này.

- Bị bệnh tim và chức năng tim yếu. Estrogen trong thuốc tránh thai có thể làm ngưng đọng nước, natri và các chất khác trong cơ thể, tăng gánh nặng cho tim.

- Bị cao huyết áp. Một số ít phụ nữ dùng thuốc sẽ bị tăng huyết áp.

- Người bị tiểu đường hoặc gia đình có tiền sử tiểu đường. Dùng thuốc có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhẹ, làm cho bệnh tiểu đường tiềm ẩn trở nên nổi trội và gây ra tác dụng.

- Phụ nữ bị bệnh cường giáp chưa chữa trị xong không nên dùng thuốc tránh thai.

Thi Trân