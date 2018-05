Danapha sản xuất dược bằng công nghệ Nano

Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Đà Nẵng và hàng trăm chuyên gia cao cấp đã đến tham dự hội thảo khoa học "Công nghệ Nano ứng dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc mới". Sự kiện do Công ty CP Dược Danapha tổ chức ngày 26/9 tại Đà Nẵng, nhằm công bố các nghiên cứu bào chế và thử nghiệm tiền lâm sàng của sản phẩm dược Nano.

PGS. TS. Lê Văn Truyền - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày về công nghệ Nano.

Trên thế giới, công nghệ Nano được ứng dụng phổ biến trong phòng ngừa, điều trị và chẩn đoán bệnh. Tiểu phân Nano có kích thước siêu nhỏ 1-1.000 nanomet, cấu tạo lõi thân nước hoặc thân dầu, dễ dàng phân tán vào môi trường sinh lý bên trong cơ thể. Chúng nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của tế bào bình thường (10-1.000 micromet) hoặc tế bào ung thư (vài milimet). Vì vậy, tiểu phân Nano có khả năng vận chuyển thuốc đến đúng vị trí cần giải phóng hoạt chất. Từ đó, tăng hiệu quả trị liệu và tính an toàn, giảm tác dụng phụ của thuốc so với các dạng bào chế quy ước.

Theo các chuyên gia, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ Nano của Danapha là bước tiến mới trong ngành y dược học Việt Nam. Ngành dược trong nước có quy mô gần 3 tỷ đô, song thị phần doanh nghiệp nội địa chỉ chiếm khoảng 50%. Đa phần cạnh tranh nhau ở phân khúc sản phẩm điều trị thông thường, rất ít doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu theo chiều sâu. Ứng dụng thành công công nghệ Nano không chỉ tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp dược, mà còn góp phần cải thiện tình trạng phụ thuộc nguồn thuốc ngoại nhập, giảm đáng kể chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo cho người dân.

Hiện tại, Danapha đã lập hồ sơ đăng ký là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nghiên cứu công nghệ Nano trong điều trị ung thư sẽ được doanh nghiệp phát triển thành đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, đồng thời đầu tư sản xuất tại khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

An San