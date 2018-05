Đằng sau tiếng còi cấp cứu 115

Theo thống kê của Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An, trong năm 2015 có đến 950 chuyến xe xuất bến nhưng không đón được bệnh nhân hoặc không thu được tiền. Nguyên nhân là các cuộc điện thoại ảo; năm 2014 là 870 chuyến và năm 2013 là 700 chuyến. Bình quân mỗi ngày, tổng đài của đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An nhận được hàng trăm cuộc gọi quấy rối; Bình quan mỗi tháng, đôi vận chuyển cấp cứu làm nhiệm vụ đưa đón 700-800 chuyến xe một tháng. Tháng Tết số lượng lượt vận chuyển cấp cứu tăng hơn so với ngày thường. Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An thuộc Công ty cổ phần bệnh viện 115 Nghệ An. Đi vào hoạt động từ năm 2001, hiện toàn đội có 18 xe cấp cứu và 44 cán bộ nhân viên. Họ làm việc, túc trực 24/24h.