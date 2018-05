Dầu ăn trộn lốp xe có thể gây nhiều bệnh

Dầu ăn làm từ lốp xe

Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toànVệ sinh thực phẩm cho biết, mẫu dầu đậu phộng (lạc) trộn cao su này sẽ được đưa ra Hà Nội phân tích, đánh giá xem cao su đã hòa tan trong dầu ăn ở mức độ nào.

"Theo tôi, chế biến dầu ăn mà có lẫn cao su là không ổn. Cao su vào cơ thể sẽ tác động xấu cho sức khỏe con người", ông Trung nói. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của dầu ăn có thể gây ra những bệnh gì thì phải chờ kết luận phân tích mẫu dầu.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và người dân địa phương phát hiện cơ sở ép dầu của ông Trương Căn ở thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, đã cắt nhỏ lốp xe đạp xe máy trộn vào đậu phộng để nghiền thành dầu ăn.

Chi cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Oai cho rằng việc trộn lẫn cao su vào đậu phộng để ép thành dầu ăn tại Quảng Nam là vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

Ông Oai khẳng định, Thông tư 15 do Bộ Y tế ban hành quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo đó, thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm không phơi nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm; không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các hóa chất độc hại và nguồn gây ô nhiễm khác.

Các chuyên gia y tế cho rằng, hiện nay ở Việt Nam chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu các dụng cụ chứa đựng thực phẩm, thức ăn bằng chất liệu cao su ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên quá trình chế biến dầu ăn trộn lốp cao su tại cơ sở của ông Căn thì rõ ràng rất nguy hại.

Một chuyên gia dinh dưỡng nhận định, cao su bao gồm nhiều chất như lưu hóa, độn, xúc tiến, cacbon đen, chất chống oxy hóa... Các chất phụ gia trong cao su dễ hòa tan trong thực phẩm dầu, mỡ. Cao su bị ép nóng tan chảy lẫn vào thực phẩm dầu, mỡ sẽ trở thành hợp chất độc hại. "Người dùng dầu ăn có lẫn cao su thì hệ tiêu hóa, gan, thận không hấp thu được, chất độc tích tụ lâu ngày dễ gây nguy hiểm đến sức khỏe", chuyên gia dinh dưỡng này nhận định.

Cặn, váng đen trong dầu ăn của người dân sau khi đi ép dầu phộng ở cơ sở ông Căn ở xã Điện Thọ,huyện Điện Bàn có lẫn tạp chất cao su. Ảnh: B.V.

Một chuyên gia dinh dưỡng khác phân tích, cao su là chất không thể tiêu hóa. Nếu chất này có mặt trong thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của người sử dụng, có thể dẫn đến những bệnh rối loạn tiêu hóa. Dầu ăn có trộn lẫn cao su từ những lốp xe đã cũ chứa rất nhiều tạp chất nên là loại dầu ăn bẩn. Chất cao su từ lốp xe đi vào cơ thể có thể dẫn đến bệnh ung thư.

Làm việc với công an xã Điện Thọ, ông Căn thừa nhận cơ sở này thường xuyên ép dầu cho người dân trên địa bàn. Mỗi khi ép, máy bị nghẹt, con trai ông dùng ruột cao su xe đạp, xe máy cắt nhỏ bỏ vào cối xay đậu cho máy chạy thông suốt. "Việc cắt nhỏ cao su bỏ vào đậu phộng là con trai tôi học từ cơ sở bán phụ tùng máy xay đậu. Họ bảo rằng nếu bỏ lốp cao su vào máy thì thời gian nghiền đậu tiết kiệm được nhiều, điện năng tiêu thụ giảm đi", ông Căn cho biết.

Hàng nghìn lít dầu ăn nhiễm bẩn do lẫn tạp chất cao su sau khi ép dầu ở cơ sở ông Căn. Ảnh: B.V.

Ước tính số dầu ăn có lẫn tạp chất cao su của các hộ dân bị thiệt hại lên đến hơn 2.000 lít. Ngoài ra, nhiều hộ dân từng ép dầu phộng ở cơ sở ông Căn có thiệt hại nhưng chưa trình báo cơ quan chức năng.

Ông Căn cũng thừa nhận việc trộn lẫn cao su vào đậu phộng ép dầu ăn là ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe của người dùng nên cam kết bồi thường thiệt hại. Ông Mai Phước Thanh, Trưởng Công an xã Điện Thọ cho rằng công an xã đã làm việc với ông Căn 3 lần, chủ cơ sở đều hứa sẽ đền bù thiệt hại cho người dân địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trí Tín