Đau dạ dày có thể điều trị dứt điểm nếu phát hiện sớm

Bệnh dạ dày là cách gọi chung của các bệnh về dạ dày thường gặp trên lâm sàng bao gồm viêm dạ dày cấp tính, mạn tính, loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày... Các trường hợp viêm, loét dạ dày - tá tràng nếu không phát hiện sớm và điều trị đúng thì sẽ dẫn đến những biến chứng. Biến chứng thường gặp nhất là chảy máu do ổ loét ăn sâu đến lớp dưới niêm mạc, gây thủng các mạch máu. Chảy máu rả rích hoặc ồ ạt gây mất máu nặng, tụt huyết áp và có thể tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.

Người bệnh có thể nôn ra máu đỏ tươi hay đi tiêu phân có màu đen như nhựa đường, mùi rất hôi tanh. Nếu ổ loét tiếp tục ăn sâu xuyên thành dạ dày có thể gây thủng dạ dày. Lúc đó, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội giống như bị ai đâm vào bụng, bụng gồng cứng rất đau khi cử động. Đây là tình trạng viêm màng bụng cấp tính, nếu không được mổ khẩn cấp, có thể đe dọa đến tính mạng. Lâu dần ổ loét có thể lành nhưng tạo nên những vết sẹo gây co rút làm biến dạng dạ dày.

Nếu vị trí sẹo nằm gần lỗ môn vị có thể gây hẹp môn vị làm cho thức ăn không đi xuống được tá tràng nên bệnh nhân bị nôn ói, suy dinh dưỡng… Nguy hiểm hơn, ổ loét có thể chuyển thành ung thư, đặc biệt hay gặp ở vị trí bờ cong nhỏ của dạ dày. Ổ loét ở tá tràng ít nguy cơ chuyển thành ác tính (ung thư).

Các nguyên nhân dẫn đến bệnh dạ dày là do thói quen ăn uống không đúng bữa, và không đúng giờ, để quá no hoặc quá đói hoặc ăn đồ ăn quá chua, cay, nóng. Đặc biệt đối với những đối tượng lao động trí óc, khả năng mắc bệnh dạ dày cũng cao hơn do áp lực công việc, thời gian, hoặc căng thẳng trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó, môi trường không trong sạch, vệ sinh kém chính là điều kiện để vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) phát triển. Đây là loại vi khuẩn gây ra bệnh đau dạ dày được lây nhiễm qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc với nước bọt. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như rượu bia, thuốc lá, các thuốc kháng viêm, thuốc chống đau nhức…

Việc điều trị bệnh dạ dày ngoài uống thuốc đầy đủ, đúng giờ, theo chỉ dẫn của bác sĩ thì ý thức người bệnh rất quan trọng. Để thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày không phải dễ dàng do đó nhiều bệnh nhân thường hay cảm thấy chán nản khi bệnh bị kéo dài quá lâu. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan thoải mái không căng thẳng quá mức cũng là điều kiện để bệnh mau thuyên giảm. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân nóng vội, muốn thấy kết quả sớm hoặc thói quen sinh hoạt chưa hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh đau dạ dày.

Để phòng bệnh dạ dày bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng thần kinh, tránh sợ hãi. Những người hay căng thẳng quá mức sẽ dẫn đến khả năng mắc bệnh dạ dày cao hơn với người khác. Do đó, bạn phải giữ trạng thái tinh thần, tình cảm cân bằng, không ăn khi mệt mỏi và căng thẳng. Ngoài ra, bạn cần ăn uống điều độ như ăn đúng bữa, đúng giờ, tránh ăn vặt và nhai kỹ trước khi nuốt. Giữ gìn vệ sinh trong ăn uống và tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá cũng là cách phòng bệnh hiệu quả. Khi thấy những biểu hiện thường gặp như đau thượng vị, ợ nóng, ợ chua, mau no, ăn không tiêu… bạn cần phải nhanh chóng điều trị kịp thời để tránh những ảnh hưởng về sau. Việc chữa trị có thể sử dụng thuốc Tây Y hoặc Đông Y.

