Dấu hiệu nhận biết trẻ bị viêm màng não

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết trẻ viêm màng não như sau:

1. Thể tiến triển nhanh

Đột ngột trẻ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc, ban xuất huyết dưới da, đôi khi có ban xuất huyết hoại tử. Bé lờ đờ, li bì hoặc hôn mê, có thể tử vong trong 24 giờ đầu. Thể này thường là nhiễm trùng huyết do não mô cầu có viêm màng não.

2. Thể thông thường ở trẻ nhỏ

Các dấu hiệu ban đầu và không đặc hiệu:

Trong một vài ngày đầu, trẻ có thể có các biểu hiện như:

- Sốt.

- Chán ăn, bú kém, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc nôn.

- Các biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp trên như ho, chảy mũi…

Không chỉ trẻ nhỏ mà cả trẻ lớn cũng có thể bị viêm màng não. Ảnh: N.P.

Các dấu hiệu gợi ý viêm màng não

:

- Co giật: Có thể ở tay, chân, mắt, miệng hoặc toàn thân. Một số trẻ co giật đơn thuần do sốt cao hoặc có một số trẻ do rối loạn điện giải, nhưng cũng cần phải theo dõi xem trẻ có bị viêm màng não không.

- Rối loạn ý thức: Lúc đầu trẻ trong tình trạng dễ bị kích động, sau đó có thể ngủ li bì, lờ đờ, hôn mê.

- Ngoài ra, trẻ thường kêu đau đầu, nôn hoặc có biểu hiện liệt mặt, liệt hoặc giảm vận động ở chân, tay hoặc nửa người.

3. Thể bệnh ở trẻ sơ sinh

- Các dấu hiệu ban đầu thường không đặc hiệu và rất khó phân biết với các bệnh nhiễm trùng khác ở trẻ sơ sinh.

- Các biểu hiện thần kinh hay gặp là: ngủ li bì (50-90%), thóp phồng (20-30%), co giật (30-50%) và rất ít khi co cứng gáy (10-20%).

4. Cách phát hiện sớm trẻ viêm màng não

- Đối với tất cả trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi nếu bị sốt kèm theo một trong các triệu chứng sau đây: đau đầu, cứng gáy, thóp phồng, li bì - hôn mê, dễ kích thích, co giật, nôn...

- Riêng đối với trẻ sơ sinh, có thể không sốt hoặc có sốt và có kèm theo một trong các triệu chứng trên.

Cha mẹ nên đưa con đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phương Trang