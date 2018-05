Dấu hiệu tuổi già đang đến gần

10 dấu hiệu tuổi già ở đàn ông / 10 dấu hiệu bạn cần 'nâng cấp' mình

Những sợi tóc bạc đầu tiên, những tiếng cười bất tận là các dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang già đi. Nhưng vẫn còn những chỉ báo khác, ít được biết đến trong quá trình lão hóa. Các chuyên gia đã hé lộ những dấu hiệu của tuổi già đang đến, và những gì bạn có thể làm để trì hoãn và khắc phục chúng.



1. Răng trông dài hơn



Răng của chúng ta trở nên dài hơn khi về già. Theo St. John Crean, Hiệu trưởng Trường Nha khoa và Y khoa của ĐH Lancashire, cũng như làn da mất dần tính đàn hồi và mịn màng, các mô trong nướu răng sẽ mất đi khối lượng và thể tích. Điều này làm cho nướu răng teo lại. Teo nướu có thể làm tăng chiều dài của răng lên đến 6,35 mm.



Nướu răng bắt đầu suy giảm từ 40 tuổi, để lộ ngà răng cấu thành nên chân răng. Theo tiến sĩ Mervyn Druian của Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ London, bệnh về nướu có thể làm trầm trọng nướu đang bị tụt.



Điều này có thể tránh được bằng việc đánh răng kỹ và sử dụng chỉ tơ nha khoa. Nhưng điều quan trọng là tránh đánh răng quá mạnh vì có thể làm bong mô nướu.



2. Giọng của đàn ông cao hơn, còn phụ nữ thì trầm đi



Giọng nói người già thường yếu và khàn hơn, điều này cũng như tất cả cơ trong cơ thể, quá trình lão hóa tác động tới các dây thanh. Cao độ giọng nói của bạn cũng có thể thay đổi, trở nên cao hơn ở đàn ông và trầm hơn ở phụ nữ. Đây là kết quả của mô sụn trong dây thanh (tạo nên âm thanh) trở nên kém đàn hồi.



Theo John Rubin, chuyên gia tư vấn phẫu thuật tai mũi họng ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Hoàng gia Quốc gia, khoảng 70 tuổi, ở đàn ông, mô sụn bắt đầu mỏng và điểm nối giữa các phần của sụn dây thanh trở nên bất ổn định hơn. Dây thanh tạo ra âm thanh khi chúng va chạm vào nhau, sự thay đổi ở sụn làm hoạt động của chúng bị yếu đi, vì vậy giọng nói trở nên run và cao hơn.



Ở phụ nữ, hoóc môn estrogen bảo vệ sụn, làm trì hoãn sự thay đổi của giọng nói. Tuy nhiên, theo ông Rubin, sau khi mãn kinh, sự thiếu hụt hoóc môn này có thể gây nề dây thanh, làm cho giọng nói trở nên trầm hơn.



Theo Henry Sharp, chuyên gia tư vấn phẫu thuật tai mũi họng của Bệnh viện East Kent, sử dụng giọng nói là cách tốt nhất để ngăn chặn quá trình lão hóa. Nói chuyện và hát là những cách để làm điều này, như một quá trình vật lý trị liệu, để chắc chắn rằng giọng nói được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nên tránh căng giọng bằng cách hét.



3. Tăng cân



Qua tuổi 50, chúng ta bắt đầu tăng 1-1,5 kg mỗi năm.



Theo tiến sĩ David Ashton, nhà dịch tễ tim mạch học và là giám đốc Trung tâm Cân nặng khỏe mạnh, điều này không chỉ vì chúng ta trở nên lười vận động mà vì càng già thì càng bị mất khối cơ. Mất khối cơ làm chậm tốc độ chuyển hóa, vì vậy tăng tích trữ mỡ.



Tiến sĩ Ashton khuyên nên tập tạ nhẹ để củng cố và duy trì cơ bắp. Dùng tạ tay 1 kg và co duỗi cánh tay 15 cái, 3 lần mỗi ngày. Hãy thử đứng lên ngồi xuống để củng cố cơ ở chân. Ngồi xuống sườn ghế và đứng lên không dùng tay vịn vào ghế. Làm đi làm lại vài cái, 3 lần mỗi ngày.



4. Hắt hơi nhiều hơn



Đang có sự gia tăng số người trung niên bị viêm mũi dị ứng. Phản ứng dị ứng với phấn hoa và các chất khác có đặc điểm là hắt hơi, chảy nước mũi liên tục, ngứa, cay mắt và gai họng không rõ nguyên nhân.

Theo nghiên cứu của Công ty Chăm sóc sức khỏe Datamonitor, có ít nhất 4 triệu người từ 45 đến 65 tuổi bị viêm mũi dị ứng. Các chất ô nhiễm như nitric oxide, do khói xe cộ sinh ra, làm chậm các cơ chế làm sạch trong mũi (như lông mũi), vì vậy bất cứ dị nguyên nào được hít vào sẽ ở lại lâu hơn, và gây phản ứng.



Chất ô nhiễm cũng có thể ảnh hưởng đến phấn hoa, làm gia tăng phản ứng. Vì hiện tại chúng ta có thể tiếp xúc với các chất ô nhiễm nhiều hơn thời còn nhỏ, điều này có thể làm tăng số ca mắc bệnh ở tuổi trung niên.



5. Thêm nốt ruồi



Theo tiến sĩ Tabi Leslie, chuyên gia tư vấn da liễu, bạn có thể nghĩ rằng những đốm nâu hoặc đen là nốt ruồi, nhưng từ tuổi 40 trở đi, quá trình lão hóa bắt đầu tạo nên những “nốt đồi mồi”.



Hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn thấy bất kỳ thay đổi nào ở mụn cóc hay nốt ruồi, chẳng hạn chảy máu hoặc tăng kích thước.



6. Tai, mũi và bàn chân to ra



Không giống như xương và cơ bắp, tai, mũi và bàn chân tiếp tục phát triển kể cả khi chúng ta già đi. Tai được tạo từ sụn (mô liên kết dẻo không giống xương) tiếp tục phát triển cho đến khi ta chết.



Sụn cũng bắt đầu mỏng đi theo tuổi tác, làm cho da giãn và sệ, vì vậy tai sệ xuống, đầu mũi dài và khoằm. Trong khi đó, bàn chân dài và rộng theo tuổi, các gân và dây chằng liên kết các xương nhỏ mất đi tính đàn hồi. Điều này khiến cho ngón chân dài ra và bàn chân bẹt ra dần.



7. Tỉnh giấc vì đau đầu



Tiến sĩ Andy Dowson, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đau đầu ở Bệnh viện Trường Cao đẳng King, London, cho biết, đau đầu đánh thức bạn dậy sau vài tiếng ngủ hoặc đau đầu sau khi chợp mắt đều liên quan đến tuổi.



Dạng đau đầu này thường gặp ở lứa tuổi 60. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân. Điều trị bằng thuốc giảm đau toàn thân như paracetamol có thể ngăn chặn triệu chứng. Tuy nhiên, uống đồ uống có caffein như cà phê trước khi ngủ có thể phòng tránh đau đầu.



8. Say nhanh hơn



Dược sĩ Stephen Foster cho biết, càng già thì bạn càng cảm thấy say nhanh hơn, đó là vì sự thay đổi thể chất. Một nghiên cứu của ĐH Kentucky cho thấy người cao tuổi (từ 50 đến 74 tuổi) nghiện rượu có thể bị say chỉ sau khi uống 1-2 chén.



9. Nhìn rõ mạch đập ở cổ



Eddie Chaloner, nhà tư vấn phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viện Lewisham, cho biết, mạch đập nhìn rõ ở cổ có thể là một cảnh báo, nhưng ở phụ nữ nó thường là dấu hiệu của sự lão hóa.



Khi về già, phụ nữ có thể giảm chiều cao vì xương sống bắt đầu ngắn lại do các bệnh ở xương như loãng xương. Tình trạng này có thể làm mất tới 5,1 cm chiều cao nguyên bản. Tình trạng này không tác động tới nam giới.



10. Chảy nước mắt giàn giụa



Theo tiến sĩ Rob Hogan, chuyên gia đo thị lực tại Trung tâm tư vấn iCare, ngoài 60 tuổi, chúng ta dễ bị chảy nước mắt giàn giụa. Tình trạng này là do hẹp ống lệ liên quan đến tuổi.



Đôi khi tình trạng này sẽ tự khỏi sau vài tuần và ống lệ sẽ thông, nếu ống lệ bị chẹn thì cần chỉnh sửa bằng phẫu thuật.



11. Xà phòng khiến bạn bị dự ứng



Khi về già, da bạn mất khả năng giữ ẩm và vì vậy trở nên khô hơn. Sau đó, da bị mất hàng rào chất ẩm bảo vệ trong lớp bề mặt và lớp biểu bì trên của da. Không có lớp bảo vệ này, da nhạy cảm hơn với các hóa chất trong chất tẩy rửa và mỹ phẩm. Vì vậy, đột nhiên bạn có thể có phản ứng dị ứng với sản phẩm mà bạn chưa từng bị trước đó.



Để giải quyết tình trạng này, đơn giản là bạn hãy dùng các sản phẩm chứa ít dị nguyên hoặc không có xà phòng và giữ cho da luôn ẩm.



12. Luôn luôn bị khô họng



Nhiều tuyến bài tiết chất nhầy quanh dây thanh để bôi trơn chúng đã bắt đầu giảm tiết khi bạn về già. Thiếu chất nhầy kích thích họng, khiến họng thường xuyên bị khô. Để khắc phục tình trạng này, hãy uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày.



13. Khó ngủ về đêm



Nhiều người nhầm lẫn khi nghĩ rằng tỉnh giấc đi tiểu là vấn đề ở đàn ông cao tuổi do bệnh của tuyến tiền liệt. Thực tế, đây là dấu hiệu điển hình của quá trình lão hóa. Nó thường bắt đầu ở lứa tuổi 50 và do ban đêm thận sản sinh quá nhiều nước tiểu. Tình trạng này tác động tới nam và nữ ngang nhau. Có thể hạn chế đi tiểu ban đêm bằng cách trước khi đi ngủ 2 tiếng không nên uống nước.

Đi tiểu từ 2 lần trở lên mỗi đêm có thể là một dấu hiệu của vấn đề sức khỏe ẩn dưới, như bệnh tiểu đường hoặc viêm bàng quang. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy đi khám bệnh.

Theo Tienphong, News.com