Đẩy lùi táo bón ở người lớn tuổi bằng chất xơ

Táo bón là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi (trên 60 tuổi), ước tính tỷ lệ vào khoảng 35-40%.

Nguyên nhân gây táo bón ở người cao tuổi

Người cao tuổi thường có xu hướng ăn ít chất xơ hơn do khả năng nhai nuốt và tiêu hóa kém, dễ dẫn đến tình trạng táo bón. Họ cần những hoạt động thể chất phù hợp với cơ thể để tăng cường trương lực cơ bụng.

Ở người cao tuổi, do mắc một số bệnh như thoái hóa, viêm khớp, loãng xương, huyết áp, tiểu đường... nên có thể sinh ra thói quen nhịn đại tiện lâu hoặc ít hoạt động. Điều đó khiến nhu động ruột giảm bài tiết dịch, gây ra táo bón. Thậm chí, thuốc điều trị một số bệnh mãn tính cũng có thể gây nên hiệu ứng trên.

Người già uống không đủ lượng nước hàng ngày vì mắc chứng đi tiểu đêm hoặc suy tim, u xơ tiền liệt tuyến... dẫn đến ít đi tiểu và đại tiện. Ngoài ra, do nhu động đại tràng giảm, các cơ trực tràng và cơ thành bụng yếu nên khả năng tống phân ra bị suy giảm.

Hiểm họa của bệnh táo bón ở người cao tuổi

Bên cạnh những khó chịu do bệnh gây ra, người cao tuổi còn có thể gặp nhiều nguy cơ khác nếu bị táo bón. Các trường hợp bệnh nhân bị suy tim, bệnh mạch vành cần hạn chế gắng sức rặn nhiều, nếu không dễ dẫn đến đột tử do nhồi máu cơ tim. Gắng sức nhiều khi đại tiện cũng có thể làm vỡ các phế nang (đã giãn to) ở các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gây tràn khí màng phổi. Táo bón cũng có thể nguy hiểm với người cao tuổi có tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, loạn nhịp tim,...

Vỏ mã đề (Psyllium husk) giúp giải quyết nỗi lo táo bón của người cao tuổi

Hiệp hội dinh dưỡng Mỹ khuyên mỗi người nên dung nạp khoảng 20-35g chất xơ mỗi ngày để phòng và điều trị táo bón. Vỏ mã đề (Psyllium husk) là vỏ bên ngoài của cây Plantago ovata, có xuất xứ từ Ấn Độ và khu vực Địa Trung Hải. Đây là thảo dược chứa hàm lượng rất lớn chất xơ và chất nhầy. Theo ước tính của các nhà khoa học, cứ 100g Vỏ mã đề có đến 71g chất xơ hòa tan và 30% chất nhầy.

Theo nghiên cứu của Trung tâm y tế thuộc Đại học Maryland, khi tiếp xúc với nước, vỏ mã đề trương nở ra gấp nhiều lần, tạo thành một khối nhão giống như galetin. Chúng kích thích nhu động ruột giúp tăng khối lượng của phân và đẩy phân qua đường tiêu hóa một cách dễ dàng.

Một nghiên cứu khác của Cummings và cộng sự vào năm 2000, chất xơ chưa lên men có trong Vỏ mã đề ở dạng keo chứa các phân tử có khả năng làm mềm và bôi trơn phân, nhờ đó chống được chứng táo bón và giúp nhuận tràng cho người sử dụng.

Ngoài công dụng về trị táo bón và giúp nhuận tràng, vỏ mã đề còn có tác dụng phòng và điều trị các bệnh khác liên quan đến hệ tiêu hóa như: trĩ, rối loạn tiêu hóa sau khi uống bia, chống tái phát ung thư đại tràng và giảm cân.

Với nhu cầu sử dụng hàng năm tại Mỹ vào khoảng 8.000 tấn, vỏ mã đề được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để đảm bảo lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Cách sử dụng vỏ mã đề rất đơn giản, chỉ cần pha khoảng 7g (một gói) với sữa (hoặc sữa chua, nước trái cây hay nước lọc), khuấy đều và uống nhanh, mỗi ngày dùng 2-3 lần, sau một vài giờ sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Sản phẩm được đóng thành từng gói nhỏ tiện dụng và được bán rộng rãi tại các nhà thuốc, hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

