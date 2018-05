Đi 32 km đến bệnh viện với một cành cây đâm vào cổ

Ảnh: huffingtonpost.com.

Vận động viên hiện chưa xác định danh tính này bị một cành cây có đường kính 2 cm đâm vào cổ sau khi anh ngã xe. Mặc cho cơn đau hành hạ, anh bình tĩnh giữ nguyên vết thương và nhờ một ôtô đưa đến Bệnh viện Đại học New Mexico cách đó 32 km để chữa trị.

Kết quả chụp CT cho thấy cành cây đâm sâu 1,6 cm trong cổ bệnh nhân, rất may là không chạm đến các dây thần kinh, đường hô hấp và động mạch cổ. Bác sĩ Lev Deriy thuộc Bệnh viện Đại học New Mexico, chữa trị cho vận động viên này, nói rằng anh cực kỳ may mắn mới không bị chấn thương nghiêm trọng nào sau tai nạn trên.

Người đàn ông được phẫu thuật lấy cành cây ra khỏi cổ và nhanh chóng xuất viện. Bác sĩ Deriy khuyên nếu bị vật thể lạ đâm vào cơ thể, nạn nhân tốt nhất không chạm vào vết thương, giữ nguyên và đến bệnh viện ngay lập tức.

Minh Nguyên (Theo Huffingtonpost)