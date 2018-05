Đi ăn cưới, hơn chục người nhập viện nghi ngộ độc rượu

Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết trưa 20/10 đã có kết quả xét nghiệm mẫu rượu nghi ngờ gây ngộ độc cho hơn 10 người tại một tiệc cưới ở huyện Châu Phú (An Giang). Theo đó, hàm lượng methanol trong rượu vượt 60 lần so với mức cho phép. Với lượng methanol này, chỉ cần uống vài ly rượu đã có thể gây ngộ độc dẫn đến tử vong.

Một bệnh nhân ngộ độc rượu đang được cấp cứu. Ảnh: Thiên Phước

Những người nghi ngộ độc rượu đã cùng uống với nhau tại tiệc cưới ở ấp Thạnh Hưng, xã Đào Hữu Cảnh, vào ngày 17/10. Gia chủ mua 90 lít rượu tại một lò rượu ở ấp kế bên, đãi tiệc hết 65 lít. Chủ lò rượu cho biết đã pha thêm 4 lít cồn vào mỗi can rượu 30 lít để làm tăng nồng độ.

Uống xong về đến nhà, ông Phan Văn Đắng (43 tuổi) có biểu hiện ngộ độc nên được gia đình đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày 19/10. Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó khoa nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cho biết đến trưa 20/10 còn 11 người trong nhóm uống rượu này đang điều trị với những biểu hiện lâm sàng như nhức đầu, đau bụng, mệt mỏi rũ rượi, buồn nôn, mắt mờ nhìn một thành hai…

Một bệnh nhân phải lọc máu trường hợp, một số ca đang hồi phục sức khỏe.

Bà Vương Ngọc Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú cho biết nguyên nhân ngộ độc đang được điều tra.

Thiên Phước