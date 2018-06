Đi vệ sinh thế nào là tốt nhất

Màu sắc phân tiết lộ sức khỏe của bạn / Nhìn phân đoán bệnh của trẻ

Ba điều chính cần quan tâm ở phân là tần suất, hình thức, màu.

Tần suất

Đi vệ sinh là cách tốt nhất để cơ thể loại bỏ độc tố và các chất cặn bã, dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó cần được thực hiện một lần mỗi ngày. Một số người đi 2-3 lần một ngày, có thể là do quá trình trao đổi chất nhanh, mạnh mẽ hơn, vi khuẩn tốt hoặc do số lượng thực phẩm ăn vào. Nếu đi vệ sinh hơn 3 lần một ngày, bạn đang đối diện với tình trạng tiêu chảy. Thật sai lầm khi nghĩ rằng vài ngày đi vệ sinh một lần là tốt.

Hình dáng

Biểu đồ Bristol chia ra 7 loại hình dáng phân:

Loại 1: Từng khối cứng riêng biệt, như những quả bóng nhỏ (khó khăn khi tống ra ngoài cơ thể).

Loại 2: Hình dạng xúc xích, nhưng sần sùi.

Loại 3: Giống như xúc xích nhưng xuất hiện vết nứt trên bề mặt.

Loại 4: Hình dạng giống như xúc xích hoặc con rắn, mịn và mềm mại.

Loại 5: Từng lọn mềm, chia thành nhiều đợt (tống ra dễ dàng)

Loại 6: Những nùi mềm, lỏng.

Loại 7: Chảy nước, không có mảnh rắn, hoàn toàn lỏng.

Trong bảng xếp hạng, loại số 4 là tốt nhất, phân có dạng hình ống và không nặng mùi.

Khi phân quá lỏng

Nếu tình trạng tiêu phân lỏng quá thường xuyên, bạn cần đến bác sĩ để thăm khám, xét nghiệm cần thiết. Nên dùng các thực phẩm như chuối, cơm, táo, xốt táo, trà... Hạn chế các chất chứa gluten, lúa mì, ngũ cốc, các loại hạt cho đến khi đường ruột được chữa lành.

Khi phân quá cứng

Nếu tình trạng này thường xuyên, bạn cũng cần đi gặp bác sĩ. Bổ sung magie, chế phẩm sinh học vào chế độ ăn. Dầu gan cá và các chất béo khỏe mạnh, hạt chia, quả lê cũng có thể giúp cải thiện tình hình. Một số người còn khắc phục hiệu quả bằng cách thoa dầu thầu dầu lên bụng vài lần một tuần. Bạn có thể thử mẹo nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà vào nhà vệ sinh. Điều này kích thích đường ruột giúp việc tống phân dễ dàng hơn.

Màu sắc phân

Phân tốt nhất nên có màu nâu sẫm hoặc chocolate sữa. Nếu phân màu đen, có thể ẩn chứa dấu hiệu máu trên đường tiêu hóa. Nếu phân màu vàng hoặc xanh lá cây, có thể do kém hấp thu chất béo hoặc có vấn đề với gan, túi mật.

Màu sắc phân có thể tùy thuộc vào chế độ ăn. Nếu ăn nhiều củ cải, rau lá xanh, thuốc nhuộm thực phẩm... thì màu sắc phân có thể thay đổi và điều này là hoàn toàn bình thường.

Lê Phương (Theo Mama Natural)