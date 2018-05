Dịch viêm gan C bùng phát tại Singapore nghi do lây nhiễm từ kim tiêm

Bệnh viện Đa khoa Singapore. Ảnh: Wee Teck Hian.

Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) mới đây đã phải đưa ra lời xin lỗi vì để xảy ra đợt bùng phát dịch viêm gan C tại cơ sở. Trang Asiaone đưa tin, SGH nhận thấy có sự gia tăng bất thường về số ca mắc viêm gan C trong số các bệnh nhân thận điều trị nội trú từ tháng 6. Kết quả xét nghiệm phát hiện 22 trường hợp mắc bệnh, 4 trong số đó đã tử vong. Theo đại diện bệnh viện, những người này đều có nhiều bệnh lý đồng thời và nhiễm trùng máu nặng, tuy vậy không loại trừ khả năng virus viêm gan C làm tăng nặng tình trạng dẫn đến cái chết của họ.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân bùng phát dịch, có khả năng cao là từ kim tiêm và những lọ thuốc đa liều. Thông thường một lọ thuốc được dùng cho 2-3 bệnh nhân và dù kim tiêm được thay mới hàng ngày vẫn có thể là nguồn lây bệnh.

Chủ tịch SGH là giáo sư Fong Kok Yong cho biết bệnh viện đã thực hiện "các bước tích cực để khắc phục những thiếu sót được tìm thấy và loại bỏ tối đa các nguồn lây nhiễm". Bệnh viện cũng xét nghiệm tất cả các bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan cùng đội ngũ y bác sĩ đã trực tiếp chăm sóc cho người bệnh và không tìm thấy ca nhiễm viêm gan C mới nào.

Lọ thuốc đa liều được cho là nguồn lây nhiễm bệnh. Ảnh: Wee Teck Hian.

Giám đốc điều hành của SGH là giáo sư Ang Chong Lye nói: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc vì sự mất mát và nỗi đau đã gây ra cho người bệnh và gia đình họ. An toàn của bệnh nhân là điều không thể xem thường. Những gì xảy ra cho bệnh nhân đều là trách nhiệm của chúng tôi. Bệnh viện sẽ nỗ lực hết sức rà soát quy trình và kiểm tra tất cả các nguồn lây nhiễm để đảm bảo dịch không tái phát". Bên cạnh đó, SGH thông báo vẫn đang giữ liên lạc với các bệnh nhân và sẽ tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc họ cùng gia đình một cách chu đáo nhất.

Bộ Y tế Singapore đã bổ nhiệm một ủy ban đánh giá độc lập để xem xét vụ việc và nhận định đây sẽ là bài học cho tất cả các cơ sở y tế khác tại đất nước này.

Minh Nguyên