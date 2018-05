Điện thoại di động, máy tính bảng đẻ ra bệnh mới

Hiện tượng này xảy ra do việc uốn cong cổ trong thời gian quá dài, có thể báo hiệu tình trạng hư hỏng khớp vĩnh viễn nếu không được điều trị. Nhiều chuyên gia xương khớp đã ghi nhận có sự gia tăng các thương tổn loại này khi các điện thoại thông minh và máy tính mảng như iPad trở nên phổ biến. Trong những trường hợp nặng, các bó cơ đã thích nghi với tư thế cong cổ, khiến cho việc duỗi thẳng cổ trở lại gây đau đớn. Bác sĩ xương khớp Rachael Lancaster, từ Bệnh viện Freedom Back ở Leeds (Anh) cho biết cơ sở của bà đã điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân rơi vào tình trạng này (thường đi kèm với đau đầu, vai, cánh tay và cổ tay). Bệnh xảy ra là do các khớp và cơ ở cổ không được cấu tạo để chịu được sự uốn cong trong thời gian dài, và việc bạn dành nhiều giờ nhìn xuống màn hình sẽ khiến chúng chịu sức ép quá mức. "Hãy hình dung ngồi nghiêng mắt cá chân trong vòng 10 phút. Bạn sẽ cảm thấy cứng và đau nhức khi trở lại tư thế ngồi bình thường. Điều đó giống hệt như những gì mọi người đang đối xử với cái cổ của họ", bà Lancaster cho biết trên Telegraph. "Nếu mọi người tiếp tục ép cổ trong các vị trí này, cơ thể bạn dần dần sẽ thích nghi với sức ép đó". Việc ngồi trong tư thế khiến cổ và đầu vươn về phía trước trong thời gian dài có thể dần dần khiến cho độ cong tự nhiên của cổ bị đảo ngược, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Để tránh tình trạng này, chuyên gia khuyên bạn nên thỉnh thoảng rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía trước và ngửa cổ ra sau. Quay vai sang hai bên, ngồi thẳng khi gõ chữ và giữ cho điện thoại đi động ở vị trí cao hơn một chút cũng giúp duy trì tư thế khỏe mạnh. Thuận An