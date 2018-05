Điều cần biết khi cơ thể bị sốt

Dùng thảo mộc giải nhiệt, chữa bệnh / Sai lầm khi chăm trẻ sốt xuất huyết

Nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ cơ thể bình thường được gọi là sốt. Thông thường, nhiệt độ cơ thể được gọi là sốt khi đạt trên 38 độ C. Sốt thường là phản ứng của cơ thể với một căn bệnh được gây ra bởi virus hoặc đôi khi do vi khuẩn. Do đó hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt đầu phản ứng với kẻ xâm nhập bằng cách giải phóng các chất phát tín hiệu đến não để tăng nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Điều này giúp tiêu diệt nhiễm trùng hoặc nhiều vi sinh vật gây bệnh.

Sốt và đau đầu được coi là một kết hợp chết người. Ảnh: ojushealthcare

Sốt thường gây ra các căng thẳng về thể chất không được coi là nguy hiểm nhưng tăng thân nhiệt lại gây ra sự gia tăng rủi ro cho cơ thể. Để biết các vấn đề liên quan đến sốt, The Health đã cung cấp một số dấu hiệu và triệu chứng cảnh báo cơ thể bị sốt:

1. Ớn lạnh

Ớn lạnh được gọi là cảm giác lạnh sau khi tiếp xúc với một môi trường lạnh. Cảm giác lạnh này có thể kèm với run. Ớn lạnh thường xảy ra do hai điều, một là đi kèm với sốt, hai là do tiếp xúc với môi trường lạnh. Ớn lạnh xảy ra khi cơ thể sản sinh nhiệt khi nó cảm thấy lạnh. Khi tiếp xúc với lạnh cũng dẫn đến hạ thân nhiệt (nhiệt độ cơ thể hạ thấp xuống).

2. Đau đầu

Sốt và đau đầu được coi là một kết hợp chết người, nhưng lại là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Tuy nhiên, đau đầu kèm với sốt cao có thể là dấu hiệu phát triển của bệnh viêm màng não do vi khuẩn. Nó là một bệnh đe dọa cuộc sống mà có thể ảnh hưởng đến não và tủy sống. Ngoài ra, trong khi sốt nhẹ, sẽ có triệu chứng đau mắt và đau cơ mặt.

3. Co giật

Trong một số trường hợp, một cơn động kinh gọi là co giật được kích hoạt do sốt cao. Loại động kinh này được gọi là động kinh sốt. Điều này khá nguy hiểm và có thể rất đáng sợ với các bậc cha mẹ. Nó xảy ra khi cơn sốt tăng lên đột ngột. Một số bệnh dễ gây ra trường hợp này bao gồm ban đào, nhiễm trùng dạ dày và cảm lạnh…

4. Mất nước

Càng sốt cao thì càng bị mất nhiều nước. Ảnh: infrastructurene

Càng sốt cao, bạn càng bị mất nước. Sốt cũng là một trong những yếu tố gây mất nước. Nếu cơ thể cảm thấy không thoải mái và không đủ nước, bạn nên cố gắng bổ sung cho cơ thể bằng Acetaminophen hoặc Ibuprofen để giảm sốt.

5. Đổ mồ hôi

Ra mồ hôi nhiều là triệu chứng phổ biến của cơn sốt. Nó thường xảy ra khi nhiệt độ cơ thể thay đổi.

6. Tiêu chảy

Tiêu chảy với phân lỏng và đi thường xuyên hơn bình thường. Nó là trường hợp ngược lại của táo bón. Những người bị sốt thường hay kèm theo bị đau bụng.

7. Ho

Ho chủ yếu phát triển một hay ngày sau khi sốt. Các triệu chứng tạo nên ho là do nhiệt độ cao (sốt), đau đầu…

8. Tim đập nhanh

Tim đập nhanh cũng là một phản ứng của cơ thể khi sốt. Tuy nhiên, nó được coi là gây phiền nhiễu và đáng lo ngại bởi rất nhiều vấn đề liên quan đến tim đập nhanh. Một số nguyên nhân gây ra triệu chứng này là do thiếu máu, huyết áp thấp, mất nước và sốt cao.

Phương pháp điều trị sẽ khác nhau tùy theo tác nhân gây bệnh. Trong trường hợp bạn bị sốt cao với các triệu chứng trên, cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để có hướng can thiệp kịp thời.

