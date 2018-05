Điều trị bệnh đa polyp đại tràng

Thảo cho biết, bản thân gần như mất hy vọng sau 8 lần mổ không thành công. Lần đầu vào năm 2000, Thảo đi cầu ra máu và được chẩn đoán đa polyp đại tràng khi mới học lớp 5.

Ba năm sau, polyp tái phát như chùm sung. Thảo phải cắt toàn bộ đại tràng nối ruột non với ống hậu môn. Tuy nhiên, ca mổ gây biến chứng rò ruột non với đường sinh dục. Để khắc phục hiện tượng rò, các bác sĩ đưa ruột qua thành bụng và đặt hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Thế nhưng, 5 lần mổ sau điều trị rò từ ruột non tới đường sinh dục đều không thành công. Dịch ruột thường xuyên chảy qua đường sinh dục và có lúc tích tụ lại thành các ổ áp xe trong ổ bụng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Chạy chữa nhiều nơi, song, trường hợp của Thảo chưa tìm được giải pháp tối ưu. Do liên tiếp chịu nhiều đau đớn và sang chấn tâm lý, cô gái buồn phiền đến mức trầm cảm, nghỉ học khi vừa hết lớp 9. Thương con, bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ Thảo) quyết tâm đưa con tới gặp Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm - Tổng giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, người được mệnh danh là bàn tay vàng trong phẫu thuật nhi.

Ca mổ đa polyp đại tràng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thảo dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm.

Theo Giáo sư Liêm, điều khó nhất trong ca mổ này là tìm ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng rò dịch từ ruột non vào bộ phận sinh dục. Các bác sĩ phải mất 5 tiếng để gỡ dính ruột và giải quyết triệt để đường rò ruột non và âm đạo, đồng thời tạo hình âm đạo. Hai tuần sau ca mổ, nhờ sự chăm sóc của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa Nguyễn Ngọc Khánh và điều dưỡng khoa ngoại, Thảo hồi phục và được xuất viện.

Không chỉ chữa khỏi căn bệnh quái ác sau 15 năm, Thảo còn được Giáo sư Liêm đề nghị Quỹ Thiện tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) tài trợ phẫu thuật. Giáo sư cho biết: “Cuộc sống của cháu Thảo còn dài. Gia đình cũng chạy chữa nhiều năm, cha lại mất sớm vì ung thư trực tràng, nên Vinmec đã kêu gọi tài trợ. Sự cố gắng sau này của cháu để trở lại cuộc sống bình thường là lời cảm ơn tốt nhất đối với các bác sĩ trong ca mổ”.

Kết quả tái khám sau 2 tháng phẫu thuật cho thấy, vết mổ đã khô và lành hẳn, không còn chảy dịch. Các chức năng đại tiểu tiện bình thường, không còn đau. Trong lá thư gửi bác sĩ Liêm, Thảo chia sẻ, thoát khỏi căn bệnh như một giấc mơ đối với mình. Tết vừa qua là lần đầu tiên trong suốt 15 năm, Thảo có thể nhổ mạ cho mẹ cấy, san sẻ gánh nặng gia đình.

