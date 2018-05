Điều trị và phòng tránh bệnh ung thư gan

Gan bị nhiễm bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là virut viêm gan B. Đây là căn bệnh rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm nên việc điều trị cũng ít hiệu quả. Cách tốt nhất phòng chống căn bệnh này là tiêm phòng vaccin viêm gan B.

Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ

Thủ phạm chính gây nên bệnh ung thư gan là virut viêm gan B. Các bằng chứng khoa học đã chứng minh đây là yếu tố gây ung thư gan trên thực nghiệm. Người bị nhiễm virut viêm gan B có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 200 lần so với người bình thường.

Xơ gan do bất cứ nguyên nhân nào cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn tới ung thư gan. Uống rượu kéo dài dẫn tới xơ gan là căn nguyên thường gặp nhất của ung thư gan trên toàn thế giới. Những người bị xơ gan do rượu nếu ngừng uống khoảng 10 năm thì sau đó cũng có thể tiến triển tới ung thư gan.

Thực phẩm dự trữ trong môi trường nóng và ẩm dễ sinh ra một loại nấm gọi là Aspergillus flavus, chúng sinh ra Aflatoxin, chất được biết gây ung thư mạnh trên thực nghiệm. Ung thư tế bào gan cũng xuất hiện ở trên 30% bệnh nhân bị ứ sắt có tính chất di truyền. Tại Việt Nam, hậu quả của chiến tranh để lại với hàng triệu tấn chất độc màu da cam có chứa chất Dioxin cũng là một yếu tố nguy cơ chính gây nên căn bệnh này.

Triệu chứng và chuẩn đoán

Các bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng, khi phát hiện ra thì bệnh đã ởmuộn. Đau bụng vùng hạ sườn trái là triệu chứng thường gặp nhất do u lớn. Triệu chứng khởi đầu cũng thường gặp là trên các bệnh nhân xơ gan đột ngột xuất hiện biến chứng (cổ chướng, vàng da, xuất huyết tiêu hoá do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản). Khi khám bệnh, các bác sĩ có thể sờ thấy gan to, ấn rắn chắc.

Các xét nghiệm thường được làm để chuẩn đoán ung thư gan là xét nghiệm máu xác định nồng độ anpha-FP, khi AFP cao trên 500ng/ml thì rất có khả năng dẫn tới tới ung thư gan. Ngoài ra, các xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp CT scaner ổ bụng cũng có tác dụng xác định vị trí và sự xâm lấn của khối u gan. Xét nghiệm sinh thiết gan bằng kim nhỏ chọc đơn thuần hoặc siêu âm để chuẩn đoán mô bệnh học.

Điều trị và tiên lượng

Điều trị bệnh nhân ung thư gan tuỳ thuộc vào giai đoạn của bệnh và tình trạng sức khoẻ chung của người mắc. Đối với những trường hợp có khối u nhỏ đơn độc, chức năng gan còn tốt, phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, hầu hết những người mắc ung thư gan cũng bị xơ gan và không cắt được. Các phương pháp điều trị khác như tiêm cồn, hoá chất động mạch gan…cho kết quả rất hạn chế. Đối với các bệnh nhân giai đoạn muộn, điều trị chủ yếu là chống đau và chăm sóc triệu chứng.

Ung thư gan là bệnh có tiên lượng xấu, thời gian sống trung bình từ khi phát hiện khoảng 6 tháng. Chỉ có khoảng 1% người ung thư gan có nguy cơ sống sót sau 5 năm.

Dự phòng

Đa số ung thư gan thường kem theo nhiễm viêm gan B, để dự phòng căn bệnh này, mọi người cần thực hiện tiêm vaccin chống lại virut viêm gan B.

Ngọc Bích