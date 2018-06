Đình chỉ lưu hành 2 loại thuốc không đúng số đăng ký

Hai loại thuốc bị đình chỉ lưu hành là: S-Valapro (viên bao tan trong ruột Valproate 200mg) 200mg; số đăng ký: VN-8549-09 và Cefixime 200mg, số đăng ký: VN-7563-09. Thuốc do Công ty AMN Life Science Pvt Ltd, Ấn Độ sản xuất.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các công ty nhập khẩu phối hợp với nhà sản xuất, công ty đăng ký gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và thu hồi toàn bộ các mặt hàng thuốc nói trên. Đồng thời, các Công ty phải gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Cục trước ngày 9/8.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở phân phối, sử dụng thuốc tiến hành thu hồi hai loại thuốc trên.

Ngoài ra, Cục cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc viên nén bao tan trong ruột Diclofocal (Diclofenac Tablest B.P. 50mg). Lý do vì thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng và tạp chất liên quan. Lô bị đình chỉ là B620, hạn dùng: 19/6/2016, số đăng ký: VN-5689-10. Thuốc do Công ty XL Laboratories Pvt, Ltd., Ấn Độ sản xuất.

Diclofocal được chỉ định điều trị lâu dài triệu chứng thấp khớp mạn tính, đặc biệt viêm đa khớp dạng thấp, viêm cứng khớp sống, các trường hợp đau lưng, đau rễ thần kinh trầm trọng...