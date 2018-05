Đình chỉ lưu hành thuốc kháng sinh Dahaxim

Ảnh minh họa: News.com.pk.

Lô thuốc do Công ty Dea Han New Pharm Co., Ltd, của Hàn Quốc sản xuất; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn-Sapharco nhập khẩu.

Lô thuốc Dahaxim 100mg bị đình chỉ có số đăng ký: VN-8281-09, lô sản xuất: 2003, hạn dùng: 12/12/2014. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM cho thấy, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng.

Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu đơn vị nhập khẩu phối hợp với nhà cung cấp gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng này. Đồng thời, Công ty gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Cục trước ngày 20/7.

Dahaxim là kháng sinh Cefalosporin thế hệ 3 được chỉ định trong một số bệnh như: viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, amidan, viêm xoang, nhiễm khuẩn tiết niệu...

