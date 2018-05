Dinh dưỡng tốt giúp tăng chiều cao cho trẻ

Nếu được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng mẹ, sau khi sinh và những năm đầu đời, trẻ sẽ phát triển chiều cao và tầm vóc. Chiều cao của con người phụ thuộc vào các yếu tố: dinh dưỡng 32%, di truyền 23%, rèn luyện thể lực 20%, môi trường sống, giấc ngủ... Trong thời kỳ bào thai, trung bình mỗi tháng, chiều cao của trẻ tăng 5-6 cm. Tốc độ này giảm dần sau sinh. Khi trẻ 2 tuổi, chiều cao sẽ đạt 50% chiều cao của người trưởng thành. Để giúp trẻ phát triển chiều cao tốt, ngoài việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ trong thời kỳ bào thai và những năm đầu sau sinh, bạn cần chú ý đến giai đoạn phát triển tiếp theo ở tuổi mầm non, tuổi dậy thì.

Các yếu tố dinh dưỡng quan trọng trong việc hình thành mô xương bao gồm canxi, photpho, protein, vitamin D, C, kẽm và vitamin nhóm B. Để góp phần phát triển chiều cao, cơ thể bé cần được cung cấp một chế độ ăn đầy đủ năng lượng, protein và các chất khoáng thiết yếu. Đặc biệt, canxi là thành phần quan trọng của xương. Do đó, những cơ thể đang lớn cần chất này để phát triển bộ xương, răng, chiều cao. Bạn nên cho bé ăn đầy đủ các thực phẩm giàu canxi và các chất dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây.

Ba yếu tố chính liên quan đến việc hấp thu tốt canxi là: lượng canxi và photpho phải đủ, tỷ lệ thích hợp, đủ vitamin D. Vitamin D giúp tăng hấp thu canxi tại ruột non, tăng tái hấp thu canxi tại ống thận; huy động canxi vào máu để đưa đến các tổ chức trong cơ thể, làm tăng sự tích tụ canxi và photpho vào xương.

Nguồn cung cấp vitamin D chủ yếu (80%) do tác động của ánh sáng mặt trời chiếu vào da, chuyển tiền chất vitamin D thành vittamin D. 20% còn lại do cung cấp từ thức ăn, khi hấp thu phải được hòa tan trong chất béo. Ngoài ra, các prebiotic như Inulin, Fructo-oligosaccharides (FOS) và Galacto-oligosaccharides (GOS) là nguồn thức ăn cho vi sinh vật sống hữu ích trong đường ruột. Hệ vi sinh này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu canxi và khoáng chất tại ruột non.

Sữa Grow G-Power của Abbott với hệ dưỡng chất tiên tiến G-Power chứa 32 dưỡng chất gồm cả DHA, nucleotid, cần thiết cho phát triển toàn diện. Đồng thời, sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tăng chiều cao của trẻ suốt giai đoạn phát triển 3-6 tuổi. Dành cho trẻ từ 3-6 tuổi. Ngoài hàm lượng cao canxi, photpho và vitamin D, hiện nay, Grow G-Power còn chứa hệ Prebiotic kép và thành phần sữa đặc biệt không chứa dầu cọ hỗ trợ việc tăng cường hấp thụ ca-xi và khoáng chất. Điều này giúp tận dụng tiềm năng tăng trưởng chiều cao của trẻ. Ngoài ra, sữa còn chứa DHA, taurin và cholin hỗ trợ phát triển thị giác, trí tuệ và khả năng học hỏi, ghi nhớ của bé.

(Nguồn: Abbott)