Đồ ăn nhanh bán chạy trước tin thực phẩm chất lượng kém

Những câu chuyện về "thực phẩm bẩn" rộ lên trong thời gian gần đây khiến mỗi bữa ăn gia đình càng trở thành “bài toán khó” đối với các bà nội trợ. Nếu như trước đây, việc sắp xếp được thời gian để đi chợ mua thực phẩm tươi sống về chế biến bữa ăn ngon đã là tốt lắm rồi thì nay chị em nội trợ còn phải cân nhắc rất kỹ trước khi mua một món thực phẩm. “Nhiều khi chẳng biết đường nào mà chăm sóc chồng con cho tốt, nhưng phương châm của tôi là muốn ăn gì thì cũng phải an toàn là trước tiên” - Chị Phương An chia sẻ.

Với nỗi niềm tương tự, Anh Hoàng Minh (quận 3, TP HCM) cho biết: “Ngày xưa tôi có thói quen đưa vợ con đi ăn ngoài, nhưng giờ thì hạn chế tối đa vì biết đâu lại rước thêm độc hại vào người”. Lâu nay, hai vợ chồng anh thống nhất dù thế nào thì an toàn thực phẩm cho gia đình, cho các con mới là điều quan trọng nhất.

Đối với những người độc thân đi làm văn phòng, vấn đề an toàn thực phẩm còn làm thay đổi thói quen ăn trưa của nhiều người. Trước kia, nhóm bạn của Thùy Linh, làm việc tại một công ty phân phối thời trang (quận 1, TP HCM) có thói quen đi ăn cùng nhau ở các quán ăn xung quanh thì giờ đang có nguy cơ rã đám vì nhiều người chọn giải pháp tự chuẩn bị đồ ăn mang theo. Thùy Linh cũng bắt đầu dậy sớm, đi chợ và nấu ăn mang theo. “Do tự tay chế biến nên quá trình nấu nướng có thể sạch và an toàn. Nhưng mức độ an toàn của nguồn thực phẩm mua về vẫn chưa đảm bảo" cô gái trẻ nói.

Nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào ngành hàng thực phẩm ăn liền để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Điều các bà nội trợ quan tâm nhất bây giờ là nguồn thực phẩm có an toàn, đảm bảo chất lượng hay không. Thực phẩm ăn liền của các hãng uy tín, đảm bảo an toàn, bổ sung thêm dinh dưỡng đôi khi lại là một sự lựa chọn trong những lúc bận rộn. Đặc biệt, chị Dung, nhân viên nghiên cứu thị trường (khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) còn chia sẻ thêm bí quyết để có bữa ăn an toàn, dinh dưỡng và tiết kiệm thời gian là thay vì dùng thực phẩm ăn liền một cách đơn điệu, bà nội trợ có thể “phá cách” và chế biến nó với nhiều nguyên liệu có sẵn để tạo ra bữa ăn ngon.

Thực phẩm ăn liền vốn được xem là xu thế của xã hội công nghiệp hiện đại. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thời gian gần đây, thị trường có món cháo ăn liền được một nhà sản xuất làm từ nguyên liệu “tươi” là gạo nguyên chất, ứng dụng công nghệ SE-BEST - một công nghệ mới trong khâu ép đùn và tạo hạt giúp sản phẩm ngon như cháo nấu tại nhà, lại đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

Các loại thực phẩm ăn liền này không đơn giản chỉ là một bữa ăn nhanh hay bữa phụ “qua loa” như một số người vẫn nghĩ. Nếu biết cách chế biến và kết hợp khéo léo, nó có thể “đảm đương” vai trò như một bữa chính tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Thậm chí, gần đây, các bà nội trợ còn kết hợp nguyên liệu tự nhiên với thực phẩm ăn liền để cho ra những món ăn hấp dẫn . Chính vì thế, đồ ăn nhanh chất lượng đang ngày càng được người tiêu dùng “săn đón”.

