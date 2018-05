Đổ bệnh vì nắng nóng

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 23/4, dù đã xế chiều song khu vực khám vẫn còn nhiều phụ huynh bế con đợi đến lượt gặp bác sĩ. Hầu hết các bé đều cư ngụ tại TP HCM, số ít đến từ các tỉnh lân cận.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, lượng bệnh nhân đến khám trong những ngày qua tăng khoảng 20% so với một tháng trước. Hiện mỗi ngày có khoảng 5.000 bệnh nhi đến khám, trong đó chừng 1.400 cháu phải điều trị nội trú.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng cho biết, lượng bệnh nhi tăng trong gần một tuần qua. Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhi đến khám, chủ yếu là bệnh lý tiêu hóa, hô hấp và thủy đậu.

Khu vực chờ khám Bệnh viện Nhi Đồng 1 đông bệnh nhi. Ảnh: Cao Lâm

Theo các bác sĩ, nguyên nhân là do trời nóng nực nên phụ huynh mở máy lạnh, quạt máy, dễ khiến các bé mắc nhiễm lạnh. "Nhiều bé nhập viện do say nắng hoặc được ủ lạnh sau khi đi từ ngoài nắng vào; hoặc ở phòng lạnh rồi đột ngột ra môi trường nóng bức. Một số bé tắm quá lâu hoặc ngâm mình dưới hồ bơi không chịu lên", một bác sĩ cho biết.

Phần lớn các bé bị bệnh hô hấp, tiêu hóa, thủy đậu, do thời tiết. Chiều 23/5, khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1 có gần 150 trẻ nằm điều trị trong tình trạng bệnh nặng. Hơn nửa bệnh nhi bị ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, kiết lỵ.

Con bị tiêu chảy đang điều trị tại khoa Tiêu hóa Nhi Đồng 1, chị Hà nhà ở đường Cầu Xéo, quận Tân Phú, cho biết bé đau bụng ngay sau khi ăn cháo. "Kiểm tra lại thức ăn của con, tôi phát hiện có dấu hiệu chuyển mùi hôi dù chỉ mới nấu có nửa ngày. Tôi nghĩ trời nóng quá khiến đồ ăn dễ hỏng", chị Hà nói.

Khoa Hô hấp cũng đông đúc không kém với hơn 140 trẻ nằm viện, phổ biến nhất là bệnh viêm phổi, viêm phế quản.

Ngoài bệnh lý tiêu hóa và hô hấp, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh (Nhi Đồng 1) cũng cảnh báo bệnh thủy đậu đang vào mùa. "Bệnh đang vào mùa và kéo dài đến hết tháng 6, chính vì thế phụ huynh cần lưu ý để đưa trẻ đến khám khi các triệu chứng sốt kéo dài kèm nổi nốt phồng rộp", ông Khanh nói.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, không chỉ gây bệnh cho trẻ em, nắng nóng khiến độ ẩm trong không khí thay đổi còn khiến cả người lớn lâm bệnh.

Tại một số bệnh viện đa khoa như Nguyễn Trãi, An Bình, Nhân dân Gia Định, Hóc Môn, quận 8, lượng bệnh nhân lớn tuổi đến khám trong những ngày cuối tuần qua tăng cao. Các bệnh thường thấy là viêm họng, viêm phổi do uống nhiều nước lạnh; cảm lạnh do nằm điều hòa và cảm nắng vì thường xuyên đi ngoài nắng nóng. Nguy hiểm nhất là chứng huyết áp, tim mạch ở người cao tuổi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trung bình trong tuần qua và những ngày tới tại TP HCM khoảng 35oC. Đây là thời điểm miền Đông Nam bộ oi bức.

Để phòng tránh bệnh do thời tiết, các bác sĩ chuyên khoa nhi khuyên người lớn nên cho trẻ ăn thức ăn rửa sạch hoặc nấu chín. Thức ăn sau khi chế biến nên bảo quản cẩn thận và không để quá lâu do dễ bị ôi thiu.

Người lớn không nên cho trẻ chơi ngoài nắng, khuyên các bé đội mũ, uống nhiều nước nhưng không được lạm dụng nước đá vì dễ gây viêm họng. Cũng không nên để trẻ tắm quá lâu. Riêng người lớn cũng không nên chủ quan trước các chứng ho, cảm. Đặc biệt bệnh nhân mắc tiền sử tim mạch, huyết áp nên chú ý, nếu có biểu hiện bất thường như chóng mặt, hoa mắt, tê đầu chi thì nhập viện ngay để được điều trị kịp thời.

Cao Lâm