Độ tuổi lý tưởng phẫu thuật mắt là 18

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hải Yến,cố vấn cao cấp Trung tâm kỹ thuật cao 30-4. Bác sĩ Hà Như Quỳnh, chuyên khoa I của Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4.

- Chào bác sĩ, năm nay tôi 54 tuổi, mắt có dấu hiệu kém đi đọc chữ ở cự gần là ko đọc được phải để cách xa mắt và phải nheo mắt lại, bác sĩ cho tôi hỏi có phải tôi đã bị lão hóa mắt, vậy tôi có nên đeo kính? (Trần Thị Cúc, 54 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh - chuyên khoa I Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4:

Theo sinh lý của người bình thường khoảng từ 40 tuổi trở đi mắt sẽ xuất hiện độ lão thị, do thủy tinh thể bị xơ hóa, giảm sức điều tiết, dẫn đến kém đi khi nhìn gần. Lúc này bác cần đeo kính khi làm việc, đọc sách báo ở cự ly gần... Để được đeo kính đúng độ, bác cần đến các cơ sở chuyên khoa mắt để được đo khám và tư vấn cụ thể. Ngoài ra, ở lứa tuổi của bác rất cần được đi khám mỗi 6 tháng đến một năm một lần, để tầm soát những bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.

Hiện tại em đang có ý định phẫu thuật điều trị tật khúc xạ và em đã tìm hiểu trên mạng hiện nay có 03 phương pháp phẫu thuật khúc xạ: Smile, Femto và Lasik xin Bác sĩ cho em biết bao lâu sau có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường sau khi phẫu thuật Smile, FemtoLasik và Lasik ạ? Vì cuối tháng 8 em sẽ đi du học ở Canada và khi đó em có thể tiếp tục tái khám tại Canada được hay không?

Em xin cảm ơn! (Văn Nhật Minh, 20 tuổi, Trường Chinh, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hải Yến, Cố vấn cao cấp Trung tâm kỹ thuật cao 30-4::

Trong 3 phương pháp, phẫu thuật Smile có thời gian phục hồi nhanh nhất. Bạn có thể sinh hoạt bình thường trở lại sau một ngày phẫu thuật, đi bơi sau một tháng, ngay sau mổ có thể đụng chạm vào mắt mà không sợ lật vạt hoặc nhăn vạt giác mạc do vết mổ nhỏ chỉ có 2-4 mm.

Nếu tháng 8 bạn đi Canada thì bạn hoàn toàn có khả năng phẫu thuật ngay từ bây giờ. Trước khi bạn đi, các bác sĩ sẽ làm tóm tắt hồ sơ bằng tiếng Anh để bạn có thể tiếp tục tái khám ở nước ngoài.

- Thưa các chuyên gia, cho em hỏi: Otho-K có được y khoa thế giới công nhận? (Đỗ Đăng Lân, 35 tuổi, 19 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Otho-K là phương pháp điều trị cận thị mà không can thiệp phẫu thuật dành cho những người chưa đến tuổi phẫu thuật hoặc chưa muốn phẫu thuật. Phương pháp này sử dụng kính tiếp xúc cứng để tạo hình giác mạc điều chỉnh cận thị tạm thời. Bệnh nhân sẽ đeo kính tiếp xúc vào ban đêm trong lúc ngủ, ban ngày mắt không có độ, bệnh nhân được giải phóng khỏi kính gọng hoặc kính tiếp xúc thường quy mà vẫn có thị lực rõ ràng. Otho-K được FDA (cơ quan quản lý thuốc và dược phẩm Mỹ) cho phép ứng dụng trên người bệnh từ năm 2002.

- Tôi có nghe nói về phương pháp điều trị cận thị bằng kính tiếp xúc cứng, mà không cần phẫu thuật? và điều trị này có được vĩnh viễn không? (Nguyễn Minh Huy, 28 tuổi, Q.Bình Tân - TP. HCM)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Kính tiếp xúc cứng Otho-K chưa ứng dụng điều trị viễn thị, chỉ dùng cho cận thị từ 10 độ trở xuống, kèm theo độ loạn nhẹ.

Con tôi hiện tại vừa tốt nghiệp lớp 12, tôi có ý định điều trị cận thị cho cháu không biết với độ tuổi hiện tại cháu có thể phẫu thuật được hay chưa và chi phí cho các phương pháp phẫu thuật hiện nay là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Thái Lộc Nguyên, 45 tuổi, Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Những người từ 18 tuổi trở lên, có độ khúc xạ ổn định thì đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật. Hiện nay, có nhiều phương pháp để điều trị nhưng phổ biến nhất là phẫu thuật lasik, femto lasik, smile.

Trong 3 phương pháp, lasik là phẫu thuật có chi phí thấp nhất, khoảng 10-12 triệu đồng một mắt. Tuy nhiên, phương pháp này còn tiềm ẩn một số nguy cơ xảy ra sự cố trong và sau khi mổ.

Femto lasik an toàn hơn, không còn nguy cơ xảy ra sự cố trong lúc mổ, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng vạt giác mạc do chấn thương sau mổ. Chi phí của phẫu thuật này khoảng 20-22 triệu đồng một mắt.

Phẫu thuật smile hiện là an toàn và tiên tiến nhất trên thế giới vì đã thay đổi phương thức can thiệp sang một cách khác, giảm đường mổ từ 20-22 mm xuống còn 2-4 mm, không có vạt giác mạc. Nhờ vậy, bệnh nhân không phải lo lắng đến biến chứng vạt giác mạc cả trong và sau khi mổ. Chi phí của phẫu thuật này hiện 35-37 triệu đồng một mắt.

Em năm nay 24 tuổi, đã bị cận thị khoảng 10 năm nay, hiện tại khi đi khám thì mắt em cận trên 5 độ. Em muốn hỏi nếu tiến hành mổ mắt để chữa cận thị thì mổ 1 lần có hết cận được không? (Vì em nghe nói ai bị cận trên 5 độ thì phải mổ 2 lần mới hết cận). Và em cũng muốn hỏi phương pháp mổ mắt nào tốt nhất và bệnh viện nào mổ tốt nhất tại TP HCM ạ.

Em chân thành cảm ơn bác sĩ! (ngọc tuấn, 24 tuổi, 426/55 cách mạng tháng 8, Q.3, Tp.HCM)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Để biết được bạn có thể phẫu thuật khúc xạ được hay không, bạn cần đến các trung tâm hoặc bệnh viện chuyên khoa mắt để khám tất cả các thông số liên quan đến mắt. Sau đó, bạn sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể: bạn mổ được hay không, mổ được với phương pháp nào, những vấn đề liên quan cần chú ý...

Hầu hết trường hợp phẫu thuật khúc xạ chỉ cần phẫu thuật một lần là hết độ. Bạn có cần phải phẫu thuật lần nữa hay không còn tùy thuộc độ khúc xạ trước mổ của bạn đã ổn định hay chưa, cơ địa lành sẹo như thế nào...

Hiện nay phương pháp phẫu thuật khúc xạ tiên tiến và hiện đại là phẫu thuật SMILE. Với phương pháp này không cần tạo vạt giác mạc, ít xâm lấn, đường mổ nhỏ chỉ 2-3 mm, bảo tồn được cấu trúc và tính chất cơ sinh học của giác mạc, hạn chế tối đa biến chứng.

Tại phía Nam, phẫu thuật SMILE hiện chỉ được thực hiện ở Bệnh viện Mắt TP HCM và Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4.

Hiện nay tôi là nhân viên làm việc văn phòng, thời gian tiếp xúc máy vi tính khá nhiều, cần nghỉ ngơi bao lâu sau mổ? Cần có chế độ chăm sóc đặc biệt nào sau phẫu thuật không? Xin Bác sĩ cho ý kiến và xin cảm ơn! (Nguyễn Phú Hoa, 27 tuổi, Trần Phú, Thành phố Sadec, tỉnh Đồng Tháp)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Đối với nhân viên văn phòng, các bạn có thể làm việc lại với máy vi tính ngay sau mổ một ngày. Tuy nhiên, bạn cần nghỉ ngơi xen kẽ sau mỗi 30-40 phút. Lúc đó, bạn có thể nhắm mắt, nhỏ 1-2 giọt nước mắt nhân tạo hoặc nhìn ra xa ngoài cửa sổ hoặc các bức tranh trên tường để mắt thư giãn trong thời gian 3-5 phút rồi có thể quay trở lại với công việc của mình.

Bệnh nhân mổ lasik, femto lasik không để nước vào mắt trong một tuần, không đi bơi, tắm biển trong 3 tháng, hết sức lưu ý với những môn thể thao đối kháng vì có thể bị chấn thương gây nhăn, lật vạt giác mạc. Các bạn không được dụi mắt trong ít nhất 6 tháng vì cũng có thể gây chấn thương vạt giác mạc.

Đối với bệnh nhân mổ smile chỉ cần tránh nước vào mắt trong 3 ngày, có thể đi bơi trở lại sau một tháng, không cần kiêng cữ đối với động tác dụi mắt hoặc các môn thể thao vì phẫu thuật này không có vạt giác mạc nên tính an toàn cao hơn hẳn.

- Xin chào Bác sĩ, em thường sử dung kính áp tròng, trước khi đến khám em có cần ngưng kính sát tròng hay không? Và ngưng trước bao lâu thì được, thời gian khám và nằm viện mất bao lâu? lịch tái khám như thế nào?

Em xin cảm ơn Bác sĩ. (Hồ Thị Xuân Hương, 25 tuổi, Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Nếu bệnh nhân đang đeo kính sát tròng mềm, nên ngưng kính một tuần trước khi đi khám để phẫu thuật. Nếu bệnh nhân đeo kính sát tròng cứng, cứ mỗi 10 năm đeo kính sát tròng cần ngưng một tuần, ví dụ: bệnh nhân đã đeo 20 năm cần ngưng 2 tuần trước khi đi khám.

Do phẫu thuật này cần rất nhiều thông số để tư vấn và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân nên thời gian khám trước phẫu thuật trung bình kéo dài 120-180 phút, tùy theo tình trạng bệnh nhân.

Phẫu thuật khúc xạ là phẫu thuật ngoại trú, sau mổ bệnh nhân không cần nằm viện, tái khám sau mổ: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Tiếp theo, bệnh nhân có thể đi khám định kỳ hàng năm nếu có thời gian và nhu cầu.

- Con tôi năm nay 15 tuổi, cháu có nên điều trị khúc xạ được không, cháu cận hơn 2 độ, vừa cận vừa loạn. (Tran Thi Lieu, 43 tuổi, 290 nguyễn văn Linh Đà Nẵng)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Để phẫu thuật khúc xạ, điều kiện cần là con chị phải trên 18 tuổi và điều kiện đủ là độc khúc xạ phải ổn định ít nhất 6 tháng (trong 6 tháng có thể thay đổi 0,5 diop). Ở lứa tuổi này, con chị trong giai đoạn phát triển nên độ khúc xạ chưa thể ổn định. Chị nên cho cháu theo dõi độ khúc xạ tại các cơ sở chuyên khoa mắt đền khi ổn định thì mới phẫu thuật được. Nếu cháu không muốn đeo kính, chị có thể cho cháu áp dụng phương pháp Ortho-K. Đây là phương pháp điều trị không phẫu thuật. Phương pháp này sử dụng kính tiếp xúc cứng, đeo trong lúc ngủ để điều chỉnh độ cận thị.

- Em chào bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi nếu mang thai thì phẫu thuật bắn tia laser có ảnh hưởng gì không? Em đang dự định có em bé, nên phẫu thuật trước hay sau sanh? Em cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Phong Vân, 1987 tuổi, 28/c1 khu phố 1, phường tân thới nhất, quận 12, thành phố hồ chí minh.)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Tia laser excimer & femtosecond sử dụng trong phẫu thuật khúc xạ chỉ có tác dụng tại chỗ, không ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng nội tiết tố có thể làm thay đổi tình trạng tật khúc xạ của người bệnh khiến người bệnh tăng độ tạm thời trong lúc nội tiết tố sinh dục gia tăng khi mang thai hoặc cho con bú. Chính vì vậy, các bệnh nhân nữ đang mang thai hoặc cho con bú không chỉ định phẫu thuật, bạn có thể phẫu thuật trước khi dự định mang thai 3 tháng hoặc sau khi cai sữa cho bé 3 tháng.

- Sau phẫu thuật SMILE có thể sử dụng kính áp tròng thẩm mỹ không? có ảnh hưởng đến giác mạc hay không? Nếu được thì sau bao lâu? (nguyen thuy linh, 23 tuổi, can tho)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Bạn có thể sử dụng kính sát tròng thẩm mỹ sau phẫu thuật smile nhưng cần lưu ý vấn đề vệ sinh kính và mắt để đảm bảo mắt không bị tổn thương do viêm nhiễm. Vì phẫu thuật smile không có vạt giác mạc nên bạn có thể đeo sau một tháng.

Sau khi phẫu thuật tôi thấy mắt hơi cộm, hiện tượng này có phải là một triệu trứng bất thường không? (Le Hai Yen, 32 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Sau khi phẫu thuật, bạn thấy mắt mình hơi cộm là triệu chứng bình thường. Thông thường sau một đêm mắt bạn sẽ hết cộm và trở lại bình thường. Nếu triệu chứng này ngày càng tăng lên, bạn nên đến gặp bác sĩ để khám cụ thể nhé!

- Em tôi đang học lớp 12, nếu phẫu thuật khúc xạ thì sau vài năm cháu có bị dễ cận lại hay không? Tỷ lệ tái cận phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cháu đang phải học bài rất nhiều, liệu có làm tăng nguy cơ tái độ hay không? (Lê Thị Bông, 1987 tuổi, an nhơn, bình định)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Phẫu thuật khúc xạ bằng laser trên giác mạc: PRK, Epi Lasik, Lasik, Femtolasik, Smile đều có nguy cơ tái cận với tỷ lệ thấp. Tùy theo cơ chế tác động mà tỷ lệ tái cận này khác nhau, ví dụ: bệnh nhân độ cao dễ tái cận hơn bệnh nhân độ thấp, phương pháp phẫu thuật có vết thương lớn (PRK, Epi Lasik) có tỷ lệ tái cận cao hơn. Smile là phẫu thuật có vết mổ nhỏ nhất, dưới 4 mm nên có tỷ lệ tái cận thấp nhất.

Học bài nhiều không làm tăng nguy cơ tái độ, nhưng dễ làm mắt bị khô và mỏi, có thể dẫn tới tình trạng co quắp điều tiết gây ra tình trạng giả cận thị.

- Hiện tại, trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 đang có chương trình ưu đãi nào cho bệnh nhân đến khám và điều trị không? Trung tâm có nhận bệnh nhân có bảo hiểm y tế không? (Thư Kỳ, 32 tuổi)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Nhân dịp chào đón hè năm nay, Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 đang thực hiện chương trình ưu đãi cho học sinh, sinh viên, giáo viên và thí sinh thi vào ngành công an với mức ưu đãi như giảm 50% gói khám phẫu thuật khúc xạ, giảm 25% phí phẫu thuật Lasik, giảm 15% phí phẫu thuật FemtoLASIK, giảm 10% phí phẫu thuật Smile. Đặc biệt, trung tâm miễn phí khám sàng lọc và cấp giấy chứng nhạn đủ điều kiên phẫu thuật cho thí sinh thi vào ngành công an.

Ngoại trừ phẫu thuật điều chỉnh tật khúc xạ không được bảo hiểm y tế chi trả. Các phẫu thuật khác (như phẫu thuật đục thủy tinh thể, phẫu thuật lé…) vẫn được trung tâm chi trả bảo hiểm y tế theo như quy định của Bộ Y tế.

Sắp tới em có dự định phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, em xin hỏi Bác sĩ là sẽ phẫu thuật đồng thời cùng lúc cả hai mắt hay phải cách nhau bao lâu thì được? Và vì nhà em ở xa nên em xin hỏi các dấu hiệu nào ở mắt sau khi phẫu thuật em nên đến bác sĩ để được khám ngay ạ?

Em xin cảm ơn nhiều! (Trịnh Thế Mỹ, 22 tuổi, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Hiện nay trên thế giới, phẫu thuật khúc xạ trên giác mạc được thực hiện đồng thời cùng lúc 2 mắt do tính an toàn cao. Nếu bệnh nhân cảm thấy không yên tâm có thể chọn mổ từng mắt một. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi một mắt đã phẫu thuật hết độ, mắt còn lại vẫn còn độ thì 2 mắt có thể có sự chênh lệch về hình ảnh, thị lực khiến bệnh nhân khó chịu, chóng mặt, nhức đầu...

Trong vòng 24 tiếng sau khi mổ, bệnh nhân có thể có thể có cảm giác cộm, xốn, chảy nước mắt, nhìn chưa rõ, mờ sương thì bình thường. Đa số sẽ hết sau một giấc ngủ trừ phẫu thuật PRK và Epi Lasik, thời gian khó chịu này sẽ kéo dài lâu hơn cho tới 5 ngày khi biểu mô giác mạc lành hẳn.

Nhưng nếu mắt đã bình thường mà xuất hiện các dấu hiệu sau: mờ đột ngột, đau nhức dữ dội, cộm, xốn với cường độ cao, chảy nước mắt giàn giụa, ra ghèn, mủ, bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

- Tôi được biết mổ LASIK có thể gây khô mắt và dễ bị chói lóa với đèn đường khi đi ra ngoài vào ban đêm. Tình trạng này sẽ kéo dài vĩnh viễn hay sẽ hết trong một khoảng thời gian nhất định? Có cách nào để khắc phục không? (Nguyen Mai Phuong, 1992 tuổi, phu nhuan)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Tình trạng chói lóa vào ban đêm sau mổ LASIK phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước đồng tử, quang sai, độ nhạy cảm tương phản... Không phải ai cũng gặp tình trạng này. Nếu có các bệnh nhân sẽ cảm thấy chói lóa vào ban đêm trong một vài tuần đầu. Một số rất ít sẽ kéo dài hơn. Tình trạng này sẽ giảm dần theo thời gian.

- Tôi nghe nói phương pháp Femto-Lasik có thể phẫu thuật được cho những trường hợp có độ khúc xạ cao, giác mạc mỏng mà Lasik hoặc Smile không làm được phải không? Vì sao? (NGUYEN NGOC NHU, 1990 tuổi, quan 12)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Đối với một số trường hợp đặc biệt, femtolasik có thể điều trị được tật khúc xạ độ cao, với giác mạc mỏng vì femtolasik có thể tạo vạt giác mạc mỏng tới 90 micron, nhờ vậy tiết kiệm được mô giác mạc để điều trị thêm cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng chỉ giới hạn ở 12-15 đi ốp cận thị và 6 đi ốp viễn thị.

Năm nay tôi 38 tuổi nữ, bị cận thị 4.5 độ, loạn thị 1.5 độ. Tổng cộng 6 độ. Bắt đầu bị từ năm 18 tuổi. Tôi mổ mắt để khỏi đeo kính được không?

Xin cám ơn (Phuong Pham)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Bạn hoàn toàn có thể mổ được với điều kiện giác mạc đủ dày và không có các yếu tố bất thường khác ở mắt. Tuy nhiên, bạn đã gần tới tuổi 40 cần tư vấn kỹ về phương pháp với bác sĩ về vấn đề lão thị trong tương lai.

- Tôi nghe nói phẫu thuật Lasik có thể điều trị được lão thị phải không? Hiệu quả điều trị như thế nào? Những trường hợp nào không nên bắn tia laser điều trị lão thị? (Tôi thường xuyên chạy xe ôtô đường dài) (Tran Van Hung, 1969 tuổi, Can Gio)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Đúng vậy! Ngoài điều trị cận, viễn, loạn thị, LASIK còn có thể điều trị được lão thị (thường gặp ở lứa tuổi 40 trở lên). Hầu hết trên 95% bệnh nhân đạt hiệu quả tốt sau điều trị. Tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp. Trước khi tiến hành, bệnh nhân phải được khám kỹ các thông số về mắt để loại trừ các bệnh lý có thể do tuổi tác gây ra như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm... Quan trọng là khi được thử nghiệm với nghiệm pháp lão thị, bệnh nhân cảm thấy nhìn rõ ràng, thoải mái.

Thông thường, những người phù hợp với phương pháp này là những người có công việc không đòi hỏi chất lượng thị giác quá cao, tầm nhìn phải thật tốt, tỷ mỉ... Do đó những người làm công việc như phi công, thợ may, người sử dụng sinh hiển vi, tài xế chuyên nghiệp không nên áp dụng phương pháp này.

- Bác sĩ cho cháu hỏi nếu bị cận mà không đeo kính có ảnh hưởng gì đến mắt không ạ? Cháu cảm ơn. (Quyet Pham)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Việc đeo kính và không đeo kính không ảnh hưởng hoặc tác động gì lên diễn tiến của cận thị. Đeo kính giúp bạn có thị lực tốt để sinh hoạt và làm việc. Việc kiểm tra tật khúc xạ định kỳ khi chúng ta đeo kính còn giúp bạn có thông tin về sự thay đổi của tật khúc xạ tại mắt theo thời gian. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, nếu 2 mắt có tật khúc xạ chênh lệch trên 3 đi ốp, nếu không đeo kính có thể gây ra nhược thị ở mắt có độ cao hơn.

- Mắt của em độ nhẹ, chỉ có 2 độ, nhưng em thi vào trường cảnh sát, em rất mê võ thuật và định theo học hình sự. Các bác sĩ tư vấn mổ Laser bề mặt, nhưng em sợ đau, em muốn mổ bằng phương pháp SMILE. Xin bác sĩ cho lời khuyên. (Nam Cường, 30 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Với tính chất học trường cảnh sát, chơi thể thao nhiều, học võ thuật… thì khả năng chấn thương mắt rất cao, do đó bác sĩ khuyên em phẫu thuật với phương pháp laser bề mặt là rất đúng. Tuy nhiên với sự tiến bộ trong y học, có một sự lựa chọn tốt chính là phương pháp Smile. Đây là phương pháp phẫu thuật khúc xạ không tạo vạt giác mạc. Bạn cần chú ý sau phẫu thuật bằng phương pháp laser bề mặt, bệnh nhân đau nhức, cộm xốn, chảy nước mắt nhiều, bệnh nhân phải tái khám, theo dõi nhiều hơn, thị lực hồi phục lâu hơn.

Phương pháp Smile là sự kết hợp giữa ưu điểm không tạo vạt giác mạc với sự chính xác, phục hồi nhanh, hạn chế tối đa sự thoái triển, ngay hôm sau đã có thể trở lại với công việc.

Em 26 tuổi và đang bị cận thị khoảng 2 năm nay, em có nghe nói đến phương pháp mổ ReLEx smile sẽ an toàn và tối ưu hơn phương pháp mổ thông thường trước đây. Nhờ BS tư vấn giúp em phương pháp mổ này tiện ích và hiệu quả như thế nào.

em cám ơn. (Lê Trần Thương Thương, 26 tuổi, 107 Nguyễn Văn Trỗi , Phú Nhuận)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Phẫu thuật lasik và femtolasik có 3 bước cơ bản: tạo vạt giác mạc bằng dao cơ học hoặc laser femtosecond, lật vạt giác mạc và chiếu laser excimer, bước cuối cùng là đậy vạt trở lại và vết thương tự lành.

Đối với ReLEx smile, chúng ta không có bước tạo vạt, tất cả các bước phẫu thuật được thực hiện bằng laser femtosecond. Xung laser femtosecond cắt một lõi mô hình đĩa bên trong giác mạc sau đó cắt một đường mổ nhỏ dài khoảng 2-4 mm và phần mô cần lấy đi được rút qua đường mổ này. Có thể nói đây giống như phẫu thuật nội soi so với phẫu thuật hở, lasik và femtolasik.

Các ưu điểm của ReLEx smile: vết thương lành trong 3 tiếng đồng hồ, nguy cơ tái cận thấp hơn, ít khô mắt hơn, ít chói lóa ban đêm hơn, an toàn hơn, không có các biến chứng liên quan đến vạt giác mạc, bảo tồn tính năng cơ sinh học của giác mạc...

Hiện nay, trên thế giới, chỉ có hệ thống Visumax là có thể thực hiện được phẫu thuật này. Tại Việt Nam, tới thời điểm này, có 3 máy Visumax.

- Dấu hiệu nào ở mắt sau khi phẫu thuật khúc xạ tôi nên đến bác sĩ để được khám ngay? (Ngọc Thư, 26 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Sau khi phẫu thuật trong vòng vài giờ đầu, bệnh nhân thường có cảm giác cộm, xốn, chảy nước mắt... đó là triệu chứng bình thường.

Bạn cần gọi bác sĩ và quay lại tái khám ngay khi đau nhức gia tăng trong vòng 24 giờ; mắt có dử ghèn, đỏ, kích thích; thị lực giảm đột ngột...

- Hai cháu nhà em đều bị tật khúc xạ bẩm sinh. Vậy bác sĩ cho em biết cách điều trị và chế độ dinh dưỡng để cải thiện bệnh. Cháu thứ hai năm nay 8 tuổi bị loạn viễn và nhược thị. Vậy điều trị nhược thị thì có rất cần thiết không và bệnh loạn viễn khi lớn có cải thiện không? (lai thu hang, 38 tuổi, 19/226 Tan Mai - Hoang Mai - Ha Noi)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Đối với tật khúc xạ bẩm sinh, nếu cháu dưới 18 tuổi, bạn có thể cho cháu đeo kính gọng hoặc có thể sử dụng phương pháp chỉnh hình giác mạc Ortho-K. Tuy nhiên, cần lưu ý vấn đề vệ sinh và tuân thủ đúng các hướng dẫn của bác sĩ để có hiệu quả cao.

Đối với cháu bị loạn, viễn và nhược thị, việc điều trị là rất cần thiết vì điều trị nhược thị chỉ tác dụng khi trẻ dưới 12 tuổi.

Loạn thị không tự cải thiện, viễn thị có thể giảm nhẹ theo tuổi tùy theo mức độ viễn mà cháu có thể hết viễn hay vẫn còn độ khi lớn.

Phẫu thuật Lasik có đau không? Sau khi phẫu thuật cần phải hạn chế hoạt động gì và hạn chế trong bao lâu.

(Le Hai Yen, 32 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Phẫu thuật Lasik gồm 2 bước, đầu tiên sẽ dùng dao vi phẫu (microkeratome) tạo một vạt giác mạc mỏng, sau đó dùng tia laser Excimer bào mòn một phần nhỏ mô giác mạc để điều chỉnh độ cận thị. Quá trình mổ bạn chỉ cần nhỏ thuốc tê vào 2 mắt, không có cảm giác đau, không chảy máu. Sau phẫu thuật, bạn nên đeo kính bảo vệ mắt 24h trên ngày suốt 1 tuần. 3 tháng đầu, bạn nên hạn chế những môn thể thao có tính chất đối kháng như đá bóng, cầu lông, tennis, đánh võ... Trong tháng đầu, nên hạn chế đi bơi, tránh dụi tay vào mắt, tránh để nước bẩn vào mắt.

- Trong phẫu thuật Lasik thường quy ngoài nguy cơ tái cận còn có biến chứng nào nguy hiểm ảnh hưởng đến thị lực không? (Nguyen Phuc Lam, 1990 tuổi, Tay Ninh)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Chào bạn!

Hiện nay phẫu thuật Lasik được xem rất an toàn, tỷ lệ biến chứng rất thấp, nhỏ hơn 1%. Các biến chứng chủ yếu liên quan đến vạt giác mạc như rách vạt, đứt vạt, cắt vạt nửa chừng... Hầu hết trường hợp gặp biến chứng đều có thể khắc phục được, chỉ với biến chức nặng (rất hiếm gặp) mới có thể làm giảm thị lực tối đa.

- Thưa bác sĩ, Epi Lasik khác Lasik như thế nào? Xin cảm ơn! (Mai Ngoc han, 1991 tuổi, quan hoc mon)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Epi Lasik và Lasik sử dụng 2 phương thức hoàn toàn khác biệt nhau để điều trị tật khúc xạ.

Epi Lasik không tạo vạt giác mạc mà tách bỏ lớp biểu mô dày khoảng 60 micron trên bề mặt giác mạc, sau đó chiếu laser excimer để điều chỉnh độ khúc xạ, biểu mô sẽ tự mọc và phủ lại trên bề mặt giác mạc trong 3-5 ngày.

Lasik cần dùng dao cơ học để tạo vạt giác mạc dày khoảng 120 micron, vạt giác mạc được lật lên và chiếu laser excimer, cuối cùng vạt được trải trở lại nền nhu mô và tự liền.

Điểm khác biệt lớn giữa 2 phương pháp là một bên có vạt giác mạc (lasik) và một bên không (Epi lasik). Tuy nhiên, cơ chế này cũng dẫn đến sự khác biệt về sự lành sẹo giữa 2 phương pháp. Epi lasik chậm lành hơn, cộm, xốn lâu hơn, thị lực chậm phục hồi, khúc xạ dao động nhiều hơn, tỷ lệ tái cận cao hơn, tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm và sẹo giác mạc trong thời gian hậu phẫu. Đổi lại, Epi lasik không có nguy cơ chấn thương vạt giác mạc nên an toàn cho những ngành nghề có tính đối kháng cao (an ninh, công an, vận động viên chuyên nghiệp, quân đội...).

Phẫu thuật smile không có vạt giác mạc và không tiềm ẩn những điểm bất lợi trên đây, tuy nhiên chi phí khá cao (khoảng 35-37 triệu đồng một mắt). Epi lasik chi phí khoảng 10-12 triệu đồng một mắt, do vậy vẫn được thực hiện tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh kinh tế của bệnh nhân.

- Em đã đi khám mắt ở một vài cơ sở, các bác sĩ cho biết giác mạc em mỏng 480 micron, độ cận -4 diop. Có bác sĩ khuyên nên mổ Laser bề mặt, có bác sĩ khuyên mổ FemtoLASIK, em rất phân vân. Vậy mắt em có thể mổ được bằng phương pháp SMILE hay không? (lenhatlinh, 25 tuổi, binh thanh)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Với trường hợp giác mạc mỏng như vậy, bạn chỉ có thể phẫu thuật một lần duy nhất.

Trường hợp giác mạc mỏng thì phương pháp laser bề mặt hay FemtoLASIK cũng là một trong các lựa chọn tốt, nhưng bạn cần lưu ý rằng các phương pháp này tỷ lệ thoái triển (tái độ) sẽ cao hơn, độ an toàn thấp hơn, can thiệp vào giác mạc nhiều hơn.

Với phương pháp SMILE, tia laser Femtosecond tác động cực nhanh, nhẹ nhàng lên bề mặt giác mạc, ít xâm lấn, phần mô cần loại bỏ được rút qua đường mổ nhỏ 2-3mm, bảo tồn được cấu trúc và tính chất cơ sinh học của giác mạc. Một điều quan trọng nữa là phương pháp này hạn chế tối đa sự tái độ.

- Tôi 52 tuổi, cận thị từ năm 18 tuổi. Hiện tôi có 2 kính, một kính đơn tròng để nhìn xa khi chơi tennis, một kính đa tròng để đeo khi làm việc. Vậy những lúc không chơi tennis, không làm việc, tôi nên đeo kính nào thì tốt nhất. Vừa qua, tôi đi khám, bác sĩ nói có hiện tượng đục thủy tinh thể cho uống thuốc và nhỏ thuốc, khi nào có điều kiện thì phẫu thuật. Tôi xin hỏi khi nào phẫu thuật là tốt nhất, cần kiêng cữ gì không? (Bui Van Hieu, 52 tuổi)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Kính đa tròng được thiết kế để nhìn ở 3 khoảng cách: xa, trung gian, gần. Do vậy, khi không làm việc, anh vẫn có thể sử dụng kính đa tròng để nhìn xa.

Nếu mắt anh đã có hiện tượng đục thủy tinh thể và bác sĩ nói anh đã mổ được, anh nên phẫu thuật Phaco đặt kính nội nhãn đa tiêu. Như vậy, với một phẫu thuật, anh có thể giải quyết cùng lúc tật cận thị và bệnh đục thủy tinh thể cùng với tình trạng lão thị do tuổi tác.

Sau phẫu thuật, anh cần tránh để nước vào mắt trong tuần đầu, không dụi mắt, nhỏ thuốc, đi tái khám đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tôi 32 tuổi, bi cận gần 8 năm, hiện giờ là >4 độ. Tôi muốn hỏi về kính tiếp xúc oth-K là điều chỉnh độ cận cho đến khi hết cận hay sao ạ? nghĩa là đeo kính buổi tối khó ngủ, còn ban ngày thì không đeo mà vẫn nhìn rõ ràng?Thời gian điều trị bằng đeo kính này cho đến khi hết cận là khoảng bao lâu ạ? Chi phí cho phương pháp này là bao nhiêu? Xin cám ơn bác sĩ! (Nguyễn Uyên Lan, 32 tuổi, Q.3, TPHCM)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Kính tiếp xúc Ortho-K là phương pháp điều chỉnh tạm thời, nghĩa là chỉ tác dụng khi còn đeo kính. Kính bắt đầu có tác dụng điều chỉnh cận thị ngay sau 1-2 ngày nhưng cần 2-4 tuần để có tác dụng tối đa (chỉnh hết độ) và ổn định. Bệnh nhân đeo kính vào lúc ngủ ban đêm (khoảng 6-8 tiếng), tác dụng điều trị kéo dài 10-12 tiếng vào ban ngày. Chi phí cho phương pháp này từ 12 đến 18 triệu đồng cho 2 mắt, tùy trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên môn.

- Em làm việc trên máy tính, hầu như suốt ngày. Vì vậy mắt em thường khô, đỏ, chảy nước mắt hoài. Mỗi ngày em uống một viên bổ mắt và nhỏ thuốc để hỗ trợ nhưng vẫn không thấy cải thiện. Tình trạng này kéo dài có nguy hiểm không? Bác sĩ cho em hỏi em phải làm cách nào để mắt được tốt hơn? (Hà Thư, 30 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Thường ở những người làm việc trên máy tính nhiều, nếu không có chế độ nghỉ ngơi và chăm sóc mắt hợp lý, mắt sẽ rất dễ bị mỏi điều tiết, dễ dẫn đến tình trạng đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Vì vậy, sau mỗi 30 phút đến 1 giờ làm việc, em nên để mắt thư giãn, nghỉ ngơi, nhìn ra xa khoảng 10-15 phút.

Uống thuốc bổ mắt cũng rất tốt. Còn việc nhỏ thuốc, em không nên tự ý sử dụng. Nếu muốn sử dụng, em nên đi khám và dùng theo chỉ định của bác sĩ. Em nên chú ý uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, cá, trái cây...

- Cặp sinh đôi nhà tôi năm nay 5 tuổi. Gia đình phát hiện 1 cháu bị loạn thị cả hai mắt từ 7 tháng trước. Mắt phải 2.75 độ, mắt trái 3.25 độ . Đã được đeo kính loạn thị. Xin hỏi bác sĩ nếu bé bị tật này như thế về sau có chữa khỏi được không? Và khi nào thì thích hợp để điều trị. Cháu đang thăm khám ở bệnh viện mắt tp.hcm. (nguyen thi my trinh, 36 tuổi)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Tật loạn thị như con của chị hoàn toàn có thể phẫu thuật hết nhưng phải đợi đến lúc cháu đủ 18 tuổi và khúc xạ ổn định. Hiện nay, cách chữa trị tốt nhất của cháu là đeo kính và tái khám định kỳ để điều chỉnh nếu có thay đổi độ.

- Con gái tôi sinh năm 2005, năm nay cháu 9 tuổi. Năm 2013, tôi đưa cháu đi khám mắt, bác sỹ chuẩn đoán cháu bị nhược thị nhẹ, viễn nặng. Khoảng một năm nay cháu tập mắt bằng phương pháp che mỗi mắt 5 tiếng/ngày, tập luân phiên. Cách đây khoảng 2 tháng tôi đưa cháu đi khám lại thì bác sỹ chuẩn đoán mắt có tiến triển, thị lực đeo kính (kính 5 điốp) là 10/10 (trước là 5/10). Tôi xin hỏi như vậy liệu cháu đã khỏi nhược thị chưa? cháu lớn như vậy có khỏi nhược thị không? Liệu lớn lên có thể mổ chữa viễn thị không?

(Trần Văn Minh, 40 tuổi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Kết quả điều trị của con anh như vậy là tốt, cháu đã khỏi nhược thị. Tuy nhiên, nếu cháu có chênh lệch khúc xạ 2 mắt, cháu vẫn cần tiếp tục che mắt để duy trì kết quả này.

Cháu có thể phẫu thuật điều trị viễn thị đến khi đủ tuổi. Có điều chỉnh hết viễn hay không còn tùy thuộc mức độ nặng, nhẹ. Phẫu thuật khúc xạ bằng laser chỉ giới hạn cho những trường hợp viễn từ 6 độ trở xuống.

- Xin hỏi các bác sĩ giữa phương pháp Ortho-K và phương pháp Lasik thì phương pháp nào tốt và nên áp dụng khi nào? Xin cám ơn! (trần văn mười, 43 tuổi)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Trong y khoa, thường có nhiều giải pháp, mỗi giải pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng. Phương pháp này có thể phù hợp với bệnh nhân này nhưng không phù hợp với bệnh nhân khác.

Ortho-K áp dụng cho những trường hợp bệnh nhân chưa tới tuổi phẫu thuật và độ cận còn đang tăng. Nhưng Ortho-K chỉ có tác dụng tạm thời khi bệnh nhân còn đeo kính. Còn Lasik có thể điều chỉnh tật khúc xạ vĩnh viễn cho những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên và độ đã ổn định.

- Thưa bác sĩ, tật khúc xạ mắt có những biểu hiện gì ạ? biện pháp xử lý bệnh này như thế nào? (nguyễn Thị hồng, 23 tuổi, Từ liêm - Hà nội)

- Bác sĩ Hà Như Quỳnh:

Bình thường ánh sáng đi vào nhãn cầu hội tụ đúng ngay trên võng mạc, cho hình ảnh sắc nét rõ ràng. Khi bị tật khúc xạ, ánh sáng có thể sẽ hội tụ ở trước, sau hoặc nhiều điểm khác nhau trên võng mạc, cho hình ảnh mờ, không sắc nét, nhìn hình méo mó, thậm chí nhìn một thành hai hình. Khi bị tật khúc xạ nặng, thậm chí bệnh nhân có thể đau đầu, chóng mặt...

Biện pháp phổ biến nhất là bệnh nhân đeo kính gọng, sử dụng kính áp tròng, phẫu thuật hoặc áp dụng biện pháp Ortho-K để điều chỉnh độ khúc xạ.

- 58 tuổi có nên điều trị mắt cận thị bằng lazik: không? Năm 40 tuổi tôi có điều trị 1 con mắt phải rồi. Nay độ cận thị đang tăng trởi lại. Có thể "lazik" cho con mắt trái không? vì tôi cũng còn đang làm việc cho công ty tư nhân.

Cảm ơn. (huynh thi nga, 58 tuổi, 68/2 Ha Huy Giáp, P. Quyêt Thắng, Biên Hòa)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Về mặt lý thuyết, lasik có thể sử dụng cho tất cả bệnh nhân tuổi từ 18 trở lên. Đối với tuổi của chị, nhiều khả năng chị có thể có xơ hóa, đục thủy tinh thể. Như vậy, phẫu thuật Phaco đặt kính nội nhãn đa tiêu phù hợp hơn lasik vì có thể điều trị cả tật khúc xạ lẫn đục thủy tinh thể, đồng thời giúp chị vẫn có thể nhìn gần tốt vì chị còn đang làm việc.

Tái cận nhanh và nhiều sau mổ lasik thường là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân bắt đầu đục thủy tinh thể. Chị nên đi khám để có chẩn đoán chính xác và được tư vấn điều trị phù hợp.

- Tôi đã tham khảo nhiều nguồn tin cho biết rằng hiện nay, phẫu thuật LASIK đã chứng minh là an toàn, hiệu quả, nay lại có thêm FemtoLASIK càng làm cho an toàn hơn, vậy tại sao lại cần thêm phẫu thuật SMILE? Hiện nay ở Việt Nam có những nơi nào thực hiện phẫu thuật Smile? (Phạm Thị Diệu Hiền, 30 tuổi, Gia Lai)

- Bác sĩ Trần Hải Yến:

Mục tiêu của y khoa là luôn cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến nhằm nâng cao tính an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Lasik đã được chứng minh là an toàn so với những phương pháp trước (rạch giác mạc hình nan hoa, PRK...) nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng vạt giác mạc có thể ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân. Chính vì vậy, femto lasik ra đời để phòng các biến chứng này xảy ra trong lúc mổ. Smile còn an toàn hơn, bởi nó giúp bệnh nhân tránh các biến chứng cả sau khi mổ. Một điểm đặc biệt là các phương pháp phẫu thuật khúc xạ được dùng để cải thiện chất lượng thị lực, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Do đó, tính an toàn lại càng được chú trọng.

