Dòi bò trong thực phẩm chay đóng gói

Sáng 10/6, Chi cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận đơn khiếu nại của chị Nguyễn Thị Hoa 39 tuổi, liên quan đến sản phẩm hóa dòi của một công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm chay ở TP HCM. Bao bì sản phẩm ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Đài Loan.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Hoa cho biết là nhà cung cấp suất ăn công nghiệp cho một số doanh nghiệp. Trước đó chị mua 10 kg thực phẩm chay sườn non tại một tiệm tạp hóa ở chợ Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Ngày 9/6, chị nhận hợp đồng của một công ty may mặc tại thị xã Tân Uyên ngoài các món mặn còn có 280 khẩu phần ăn chay.

Chị Hoa cùng nhân viên mang nguyên liệu đến bếp ăn tập thể công ty để chế biến thì phát hiện trong các miếng đồ ăn sườn non chay có nhiều dòi. Kiểm tra lại toàn bộ 10 kg sườn non chay được đóng gói trong những túi nilon trọng lượng một kg, mọi người phát hiện có những bao bị rách.

Chủ cửa hiệu tạp hóa cung cấp sản phẩm sườn non chay tường trình rằng các sản phẩm đã mua từ khoảng 2 tháng qua một đại lý ở Thủ Dầu Một.

“Chúng tôi kiểm tra gần 20 thùng sản phẩm sườn non chay còn đóng gói nguyên bao bì lưu tại kho tiệm tạp hóa cũng phát hiện dòi bên trong. Lô hàng này đều còn hạn sử dụng đến tháng 12/2015", bà Đặng Tuyết Nhung, Chánh Văn phòng Hội bảo vệ người tiêu dùng cho biết.

Bước đầu hội tiếp nhận đơn thư khiếu nại của chị Hoa, đồng thời lưu các mẫu sản phẩm nghi kém chất lượng, phối hợp cùng cơ quan chức năng để giải quyết các khiếu nại liên quan.

