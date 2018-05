Đôi song sinh chào đời nặng 1 kg vượt qua cửa tử

Sau hai tháng rưỡi được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hai bé sinh đôi một trai một gái đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện. Trước đó cả bác sĩ và gia đình đều sợ các bé khó thể qua khỏi.

Đêm 5/2, thai phụ mang song thai 7 tháng bị vỡ ối, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Ngoài kíp phẫu thuật lấy thai, một ê kíp bác sĩ nhi cũng sẵn sàng để đón cấp cứu các bé khi chào đời.

Bác sĩ Phạm Thị Mai, khoa Nhi, người trực tiếp hồi sức cho hai bé, đến nay vẫn không quên hình ảnh hai bé chào đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thai nhi đầu tiên ra khỏi bụng mẹ là bé gái chỉ nặng 0,9 kg, toàn thân tím tái, có rất nhiều mảng bầm tím trên da, không tự khóc tự thở được, nhịp tim rời rạc. Bé trai ra đời sau tình trạng khá hơn, nặng 1,1 kg nhưng cũng không tự thở được.

Ngay lúc đó, các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức tim phổi cho hai bé, ép tim, đặt ống bóp bóng qua nội khí quản, dùng thuốc trợ tim... Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khoảng hai phút các bé đã hồng hào hơn, có phản xạ sống và được chuyển về khoa Nhi để tiếp tục hồi sức.

Hai bé được nuôi dưỡng trong lồng ấp, tiếp tục hồi sức tích cực tuy nhiên tình trạng vẫn rất nguy kịch và phức tạp. Nồng độ ôxy trong máu không đảm bảo mặc dù đã được hỗ trợ thở máy với thông số rất cao. Các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc điều trị bệnh lý thiếu hụt chất surfactant cho dôi song sinh. May mắn chỉ sau vài giờ, tình trạng của trẻ tốt lên rõ rệt, các thông số máy thở giảm dần. Tình trạng suy hô hấp cải thiện tuy nhiên hai bé vẫn còn rất nhiều bệnh cảnh kèm theo phức tạp và nặng nề do sinh non. Trẻ vẫn được thở máy tích cực, dùng thuốc hỗ trợ và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Kết quả siêu âm tim phát hiện hai cháu bị tăng áp lực động mạch phổi mà không có bất thường về cấu trúc tim. Siêu âm thóp cho thấy tưới máu não kém, tổn thương phổi trên phim X-quang. Ngoài ra, bé gái có rối loạn đông máu nặng phải truyền huyết tương tươi và vitamin K.

May mắn sau hai tuần chăm sóc đặc biệt, hai bé đã cai được máy thở, bước sang giai đoạn tập bú. Trẻ dần dần ăn tốt hơn, kiểm soát được các cơn ngừng thở và sau đó có thể tự bú. Hai bé được áp dụng nghiệm pháp kangaroo - “da kề da” giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn, không còn cơn ngừng thở, bắt đầu tăng cân.

Ngày xuất viện, cân nặng các bé lên 2,5 kg mỗi cháu, không có bất thường về thính lực, thị lực cũng như các cơ quan khác và các chỉ số xét nghiệm cơ bản ổn định.

Bà Vũ Thị Thắm, bà nội hai bé vẫn chưa tin hạnh phúc này với gia đình mình là sự thật. Cảm ơn những y bác sĩ đã không quản ngại vất vả chăm sóc các cháu, bà Thắm cho biết: "Lúc đầu gia đình không nghĩ các cháu có thể qua khỏi. Đây là niềm vui quá lớn với chúng tôi".

Phương Trang