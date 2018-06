Đũa dùng một lần của Việt Nam âm tính với chất tẩy trắng

Đài Loan cảnh báo tính an toàn đũa dùng một lần của Việt Nam

Trước thông tin cảnh báo của Đài Loan về tính an toàn của đũa dùng một lần sản xuất tại Việt Nam chứa chất độc hại, ngày 10/1 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia lấy mẫu đũa trên thị trường để kiểm nghiệm các chất tẩy trắng. Kết quả cho thấy 10 mẫu đũa được lấy đều âm tính với chất tẩy trắng.

Kết quả kiểm tra này tương tự với lần kiểm nghiệm 20 mẫu đũa tre dùng một lần và 5 mẫu tăm trên thị trường, năm 2013.

Nhà chức trách Đài Loan cũng đã chính thức thông báo đến Cục An toàn thực phẩm Việt Nam về 4 lô đũa dùng một lần từ Việt Nam xuất sang nền kinh tế này bị cảnh báo có chất độc hại. Ngày 11/1, Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía Đài Loan cung cấp tên đầy đủ, chính xác và địa chỉ cụ thể của nhà sản xuất các lô đũa để có cơ sở tiến hành các biện pháp quản lý cần thiết.

Trước đó, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế Đài Loan đưa tin phát hiện 4 mẫu đũa dùng một lần có nguồn gốc từ Việt Nam không đạt tiêu chuẩn. Trong đó, một mẫu phát hiện có chứa chất biphenyl (0,22 ppm) và 3 mẫu khác có chứa chất hydrogen peroxide. Những chất này được cho là có thể phá hủy dạ dày, phổi, tụy. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biphyneyl và hydrogen peroxide không để lại hậu quả đáng sợ như thế, thậm chí hydrogen peroxide còn được cho phép dùng trong công nghiệp thực phẩm.

