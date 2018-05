Đừng bỏ qua Đông y khi chữa vô sinh, hiếm muộn

Vô sinh do nội tiết có thể chữa bằng Đông y / Những đứa con trời cho sau tháng năm ròng chữa vô sinh

Nói về nguyên nhân gây vô sinh, lương y cao cấp của Hội Đông y Việt Nam Nguyễn Xuân Hướng cho biết, trong con người có âm và dương, nhất là thận có thận âm, thận dương. Trong thận dương có mệnh môn hỏa, Đông y gọi là cựa hỏa, là bản mệnh của con người. Chuyện sinh sản của một người đều do thận quyết định. Vì thế, các bài thuốc điều trị hiếm muộn chủ yếu dựa trên nguyên lý tác động vào thận, bổ khí huyết và các tạng phủ.

Ở người phụ nữ thường có 3 lý do không đậu thai: tử cung hàn (không bao giờ có thai), tử cung nhiệt (có thai thường sẩy) và vợ chồng âm dương không hòa hợp (không bao giờ có thai). Trong đó, người bị tử cung hàn thì mạch Nhâm bị tổn thương, tức là huyết không lưu thông, vì khí hải kém không dẫn huyết đi được nên sinh ra hàn. Những người này cần có bài thuốc bổ mệnh môn hỏa.

Người bị tử cung nhiệt do thận âm kém, thủy không đủ nuôi hỏa làm tử cung bị nhiệt. Cái gốc là do mạch Xung của người phụ nữ kém, thận âm không được điều hòa. Người bị tử cung nhiệt cần có bài thuốc mát tử cung.

Về âm dương (vợ chồng) không hòa hợp có nhiều nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân chính: Một là tinh trùng người đàn ông bị lạnh nên khi vào tử cung chết. Hai là do tử cung người phụ nữ hàn, làm tinh trùng vừa vào đã chết. Những trường hợp này chỉ có cách bỏ nhau lấy người khác mới sinh được con.

Đối với nam giới, nguyên nhân vô sinh chủ yếu do tinh trùng. Muốn thụ thai được thì tinh trùng loại tốt của đàn ông phải đạt 65%, loại tiến nhanh phải đạt 25%. Tuy nhiên, một số nam giới tinh trùng loại tốt bằng không. Cá biệt có những người còn không có tinh trùng.

"Muốn đậu thai cần nhiều nguyên nhân không chỉ là trứng và tinh trùng tốt. Môi trường, nhiệt độ cũng có ý nghĩa quan trọng. Bình thường tinh trùng sống trong một môi trường nhất định nên chỉ cần chênh lệch nửa độ cũng không chuẩn. Khi sinh hoạt vợ chồng và cả khi cấy ghép mà thời tiết bên ngoài không phù hợp thì cũng khó thành công", thầy thuốc Nguyễn Xuân Hướng nói.

Cũng theo chuyên gia này, Tây y vì không có những lý thuyết trên nên một số trường hợp sau khi làm hết các xét nghiệm, thậm chí mổ nội soi vẫn không tìm ra nguyên nhân vô sinh và kết luận "vô sinh không rõ nguyên nhân".

Tuy nhiên trong Đông y, mọi trục trặc gì đều có nguyên nhân của nó, như đã lý giải ở trên.

Lương y Hướng kể về khá nhiều trường hợp đã đi "vái tứ phương" nhưng không tìm ra nguyên nhân vô sinh. Đó là một cặp vợ chồng quê Bắc Ninh, làm thụ tinh nhân tạo ở Bệnh viện Phụ Sản 3 lần đều thất bại. Sau khi tìm đến Đông y, lương y xác định chị này bị tử cung nhiệt. Một thời gian ngắn uống thuốc, họ đã sinh đôi cặp con trai. Một gia đình khác ở Hàng Vôi (Hà Nội) cũng bị vô sinh đi chữa nhiều nơi, can thiệp thủ thuật nhiều không thành công. Về sau chị này cũng được cho uống thuốc bắc trị tử cung lạnh. Hiện con gái chị đã được 5 tuổi.

"Gần đây nhất, tôi đang chữa cho một cô giáo quê Bắc Ninh được Tây y xác định vô sinh không rõ nguyên nhân. Cô này bị tử cung nhiệt nên 7 lần thụ tinh nhân tạo ở Bệnh viện Phụ Sản trung ương đều thất bại", lương y Nguyễn Xuân Hướng cho biết thêm.

Xếp hàng từ mờ sáng trước cửa một cơ sở chữa vô sinh ở Hà Nội. Các chuyên gia khuyên nên đến các bệnh viện uy tín nếu chữa Tây y và tìm lương y có tên tuổi nếu chữa theo Đông y. Ảnh minh họa: P.D.

Cũng về thế mạnh của y học cổ truyền, lương y Phó Hữu Đức, Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, Đông y có thế mạnh chữa nội tiết như nang trứng không đều, niêm mạc mỏng, tinh trùng ít, yếu, không động... Còn những bệnh nhân bị lao tử cung, tắc vòi trứng, gấp khúc ống dẫn trứng, tinh trùng là 0%, bị tai biến do quai bị, nhiễm xạ, nhiễm chì... cần đến ngoại khoa.

Lương y kể về trường hợp điển hình là một phụ nữ có địa vị, bị 2 khoang tử cung (tử cung đôi), vô kinh từ thời con gái. Đầu tiên, bệnh nhân được uống thuốc để điều kinh. Sau vài tháng uống thuốc chị có thai nhưng mang bầu đến tháng thứ 3 lại dọa sảy. Đến tháng thứ 7, chị này bị dọa đẻ non. Việc dùng Đông y đã giúp chị cuối cùng sinh con an toàn.

Một trường hợp khác ở Hoài Đức (Hà Nội) 7 lần mang thai, đều sẩy. Các vị thuốc y học cổ truyền đã giúp chị này giữ được thai trong lần mang thai thứ 8, thứ 9. Hiện chị có hai con trai.

Theo lương y Đức, cái hay của điều trị bằng Đông y còn là dù có uống thuốc trong một thời gian dài thì người bệnh hầu như không hoặc rất ít lo bị các phản ứng phụ, trong khi chữa Tây y chắc chắn sẽ ảnh hưởng.

Ví như với nam giới bị yếu tinh trùng nếu trị bằng y học hiện đại sẽ dùng các thuốc tăng testosterone, về nguyên lý là đúng nhưng trên thực tế kết quả mang lại không khả quan, bệnh nhân còn bị rối loạn cương. Phụ nữ dùng nhiều thuốc kích trứng sẽ giống như con dao hai lưỡi - làm suy buồng trứng nhanh hơn. Không đậu thai từ những lần đầu thì càng về sau càng khó đậu thai.

Đi sâu hơn, lương y Vũ Quốc Trung - thành viên Hội Đông y Việt Nam cũng cho rằng đúng là y học cổ truyền chữa tốt vô sinh do nội tiết, y học hiện đại chữa tốt vô sinh do thực thể. Dù vậy, ngay cả khi bị vô sinh do thực thể, chỉ có thể thụ thai được bằng thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh ống nghiệm thì Đông y vẫn giúp ích được. Lý do là các vị thuốc cổ xưa sẽ giải quyết được cái gốc của vấn đề: Làm tăng số lượng, chất lượng tinh trùng, kích thích trứng phát triển, giúp niêm mạc dày hơn, tạo "ổ" để phôi phát triển...

Điển hình của sự kết hợp Đông y vào làm thụ tinh nhân tạo mà lương y Trung chữa thành công là trường hợp chị Hảo (Tân Mai, Hà Nội). Y học hiện đại không xác định được nguyên nhân vô sinh của chị này, chỉ định làm thụ tinh nhân tạo 6 lần và thụ tinh ống nghiệm 1 lần. Tất cả đều thất bại. May mắn chỉ mỉm cười ở lần làm thụ tinh nhân tạo thứ 7 khi chị Hảo vô tình uống thuốc Đông y song song với quá trình đó.

Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, giảng viên Bộ môn Phụ sản Đại học Y Dược TP.HCM cho biết có sự khác nhau lớn giữa IUI (thụ tinh nhân tạo) và thụ tinh ống nghiệm. * Thụ tinh nhân tạo (IUI) là từ viết tắt của tiếng Anh "Intra-uterine Insemination" nghĩa là bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Kỹ thuật này dùng trong các trường hợp vô sinh chưa rõ nguyên nhân, tinh trùng bất thường nhẹ, lạc nội mạc tử cung nhẹ, chất nhầy cổ tử cung không phù hợp, kháng thể kháng tinh trùng. Ngoài ra, IUI còn được kết hợp thực hiện cho các trường hợp vô sinh do rối loạn phóng noãn, sau khi gây phóng noãn, việc kết hợp IUI có thể tăng tỉ lệ có thai. Đây là thủ thuật thường, nếu không được mới làm đến thụ tinh ống nghiệm. Các bước làm IUI: -Kích thích buồng trứng: sử dụng nội tiết uống hay tiêm để làm nang noãn phát triển - Gây rụng trứng - Lọc rửa tinh trùng chồng - Dùng một catheter nhỏ, mềm để bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung khoảng 36 - 40 giờ sau tiêm mũi thuốc gây rụng trứng - Thử thai 14 ngày sau IUI. Trong kỹ thuật này, noãn rụng bên trong cơ thể người phụ nữ và sự thụ tinh giữa noãn và tinh trùng diễn ra trong vòi trứng của người phụ nữ. * Thụ tinh trong ống nghiệm là IVF (In-vitro Fertilization), nghĩa là noãn được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ, cho thụ tinh với tinh trùng tạo thành phôi, sau đó chuyển phôi vào buồng tử cung người phụ nữ. Thông thường, những người đi chữa vô sinh thường được chỉ định làm IUI trước, nếu không thành công mới làm IVF.

Phan Dương