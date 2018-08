Dùng điện thoại trong bóng tối có thể gây mù tạm thời

Cảnh báo được các chuyên gia đưa ra sau khi hai trường hợp mù tạm thời do dùng điện thoại trong bóng tối được đăng tải trên tờ New England Journal of Medicine. Cụ thể, hai phụ nữ 22 và 40 tuổi đã trải qua chứng "mù do điện thoại" suốt nhiều tháng.

Ảnh: DM.

Theo CBS News, các bệnh nhân phàn nàn bị những đợt suy giảm thị lực kéo dài đến 15 phút. Xét nghiệm bao gồm chụp MRI và kiểm tra nhịp tim không cho thấy dấu hiệu gì bất thường. Đến khi hai bệnh nhân gặp bác sĩ nhãn khoa, bí ẩn mới được giải đáp.

"Tôi hỏi họ đang làm gì khi hiện tượng này xảy ra", bác sĩ Gordon Plant từ Bệnh viện Mắt Moorfield, London (Anh) cho biết. Ông tiết lộ, lúc đó cả hai phụ nữ đều nằm nghiêng, một mắt xem điện thoại còn một mắt áp vào gối. "Như vậy, một mắt phải thích nghi với ánh sáng còn mắt kia phải làm quen với bóng tối", Plant giải thích. Khi bỏ chiếc máy xuống, họ không thể nhìn thấy gì bằng con mắt vừa nhìn điện thoại vì mắt cần vài phút để điều chỉnh.

Theo Plant, hiện tượng mù tạm thời hầu như vô hại và có thể phòng tránh dễ dàng bằng cách nhìn điện thoại bằng cả hai mắt.

Bác sĩ Rahul Khurana, phát ngôn viên của Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ nhận xét giả thiết trên là rất thú vị song cần thêm nghiên cứu trước khi khẳng định xem điện thoại bằng một mắt gây mù tạm thời.

Minh Nguyên