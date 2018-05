Em bé 4 tuổi ra đi khiến người lạ rơi nước mắt

Nửa lá gan của người mẹ hiến cứu con trai 10 tuổi / Bà mẹ rơi nước mắt nghe tim con đập trong ngực huyền thoại bóng chày

"Tôi đau khổ nhưng vô cùng tự hào về chiến binh bé nhỏ của mình", mẹ của Violet-Grace là Rebecca Youens chia sẻ trên trang cá nhân.

Bé Violet-Grace cứu sống 2 người trước khi ra đi mãi mãi. Ảnh: News.

Theo Sky, Violet-Grace bị ôtô tông khi đang đi bộ với bà ngoại Angela French. Lái xe bỏ chạy để mặc hai bà cháu bị thương nặng. Vài ngày sau, em bé ra đi trong vòng tay của mẹ.

Dù vô cùng đau khổ, gia đình Violet-Grace quyết định hiến tạng con gái. Trên trang cá nhân, Rebecca thông báo 2 bệnh nhân đã được cứu sống nhờ thận và tụy của Violet-Grace.

Bố mẹ Violet-Grace khiêng quan tài của con gái. Ảnh: News.

Ngày 18/4, lễ tang ngập màu tím của Violet-Grace diễn ra tại nhà thờ St Julie. Em bé nằm trong quan tài màu trắng in ảnh nhân vật hoạt hình do bố mẹ tự tay khiêng đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người tham dự lễ tang đến đặt hoa và thiệp tưởng niệm Violet-Grace. Ảnh: News.

Hàng trăm người dự đám tang bé mang theo hoa và thiệp để chia sẻ nỗi đau cũng như thể hiện lòng cảm phục đối với nhà Youens. "Hôm nay chúng tôi đã rơi nước mắt vì một gia đình chưa từng quen biết", một tấm thiệp ghi. "Violet, hãy bay cao cùng các thiên thần nhé".

Minh Nguyên