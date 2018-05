FV: 'Đã chẩn đoán chậm chảy máu cho bệnh nhân ruột thừa'

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 22/11 công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế về cái chết bệnh nhân Kiên tại FV hồi tháng 8, Tổng giám đốc Jean Marcel Guillon cho biết "lấy làm tiếc trước sự việc".

Ông Jean Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV tại cuộc họp báo ngày 22/11. Ảnh: Thiên Chương.

Theo kết luận của Bộ Y tế, bệnh nhân Kiên tử vong do nhồi máu cơ tim (thiếu máu cơ tim cấp) và chảy máu vì uống thuốc điều trị về tim (chảy máu thứ phát do dùng thuốc chống đông máu). Việc chảy máu này không phải do phẫu thuật.

"Bệnh viện đã chẩn đoán đúng nguy cơ về tim và đưa ra chỉ định điều trị đúng. Hiện tượng chảy máu này chỉ diễn ra rỉ rả", Tổng giám đốc FV giải thích.

Trả lời VnExpress.net về việc kiểm điểm các bác sĩ liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của Bộ Y tế, Tổng giám đốc FV cho hay sẽ tiếp tục xem xét, xử lý và sớm báo cáo. Ông Marcel khẳng định không đồng tình mức yêu cầu bồi thường mà gia đình bệnh nhân đề nghị. "Chúng tôi sẽ bồi thường theo kết luận của tòa án", Tổng giám đốc FV khẳng định.

Ngày 8/8, ông Mai Trung Kiên viêm ruột thừa, cấp cứu tại Bệnh viện FV TP HCM, chỉ định mổ. Ngày 11/8, bệnh nhân đau bụng và ngực, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim, chuyển sang Bệnh viện Tâm Đức. Tại đây, các xét nghiệm cho thấy người bệnh chảy máu trong từ vết mổ ruột thừa. Ông Kiên được đưa trở về FV và tử vong trong đêm tại đây.

Gia đình cho rằng bác sĩ tắc trách trong xử lý và chẩn đoán không chính xác tình trạng nguy kịch của ông Kiên khiến ông tử vong. Ngày 15/8, gia đình gửi đơn tố cáo đến Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM.

Ngày 29/8, Sở Y tế TP HCM đã có kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở về trường hợp ông Kiên tử vong sau mổ ruột thừa tại Bệnh viện FV. Theo Sở Y tế, nguyên nhân tử vong của ông Kiên là sốc không hồi phục do xuất huyết nội sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, trên bệnh nhân có bệnh tim mạch với nguy cơ cao và di chứng mạch máu não đang điều trị thuốc kháng đông. Sở cũng khẳng định bác sĩ Bệnh viện FV đã không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội.

Ngày 11/9, ông Jean Marcel Guillon - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV có văn bản không đồng ý với kết luận của Sở Y tế về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên. Bệnh viện cho rằng bệnh nhân chết là do nhồi máu cơ tim. Hồ sơ bệnh án được chuyển về Bộ Y tế để giải quyết.

Ngày 12/11, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và quá trình điều trị tại Bệnh viện FV và Tâm Đức, kết luận ông Mai Trung Kiên tử vong vì chảy máu do dùng thuốc kháng đông máu và thiếu máu cơ tim cấp. FV điều trị đúng nhưng chẩn đoán chảy máu chậm và xử lý chưa kịp thời.

Thiên Chương