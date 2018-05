Gần 10.000 người phải nhập viện ở Sài Gòn dịp Tết

Đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết số bệnh nhân nhập viện năm nay cao hơn so Tết 2016. Hơn 1.700 người bị tai nạn giao thông được đưa vào viện cấp cứu, 383 bệnh nhân bị thương do đánh nhau.

Một trẻ chào đời vào đầu năm 2017 tại TP HCM. Ảnh: T.C



Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 ngày nghỉ Tết có hơn 2.000 ca cấp cứu, trung bình mỗi ngày 303 lượt, tăng gần 16% so với năm 2016. Số ca nhập viện do tai nạn giao thông tăng hơn năm trước 24%, 3 trường hợp nhập viện do pháo và các chất nổ, sử dụng tổng cộng 442 đơn vị máu. Mỗi ngày có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng gần 4% so với cùng kỳ.

Những ngày nghỉ, các cơ sở y tế TP HCM cũng đã đảm bảo trực 24/24h, bố trí lực lượng cấp cứu kịp thời tại các điểm vui chơi, chợ hoa Tết. Kiểm tra giám sát hành khách xuất nhập từ vùng có dịch bệnh cũng không ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi.

Lê Phương