Gần 14 tỷ đồng phòng bệnh viêm gan C cho cộng đồng

Bệnh viêm gan virus được coi là một "đại dịch thầm lặng" bởi nó tiến triển khá âm thầm, hầu hết bệnh nhân đều không thể tự biết rằng họ đang mắc bệnh. Qua thời gian, gan bị tổn thương nặng nề, dẫn đến những bệnh nguy hiểm.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 3% dân số thế giới (180 triệu người) nhiễm virus viêm gan C mãn tính. Mỗi năm trung bình có thêm 3-4 triệu người bị nhiễm bệnh này. Ở Đông Nam Á, khoảng 32,3 triệu người sống chung với HCV. Từ năm 2008, ước tính khoảng 5 triệu trong số 33,4 triệu người sống chung với HIV trên thế giới cư trú trong khu vực này. Tình trạng đồng nhiễm HIV- HCV đang gây rất nhiều khó khăn trong việc điều trị, không những làm gia tăng chi phí điều trị mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay, ở châu Á có rất ít nghiên cứu dịch tễ học về tỷ lệ đồng nhiễm này.

Theo thống kê, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khoảng 2-9 triệu người tiêm chích ma túy, trong đó gần 750.000 người đang sống chung với HIV/AIDS. Tỷ lệ đồng nhiễm HCV trong số những người tiêm chích ma túy sống chung với HIV/AIDS là 60%-90%. Tại Việt Nam, ước tính từ 26,3% đến 98,5% số người tiêm chích ma túy đang sống với HCV.

Ngoài ra, viêm gan virus C còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm gan, xơ gan và ung thư gan nguyên phát. Tuy nhiên, do người nhiễm HCV không thấy được nguy cơ cũng như thiếu thông tin về đường lây nên chủ quan và chỉ tìm đến sự can thiệp của y học khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính hoặc xơ gan. Nguy hiểm hơn, bệnh viêm gan tại Việt Nam đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Ông Jan Van Acker, Trưởng Văn phòng Đại diện MSD tại Việt Nam trao tài trợ cho bà Josselyn Neukom - đại diện tổ chức PSI.

Nhằm góp phần giảm thiểu mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của căn bệnh này với cuộc sống của người dân, Tập đoàn dược phẩm MSD đã phối hợp Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) triển khai dự án "Tăng cường những biện pháp phòng ngừa bệnh viêm gan virus C tại Việt Nam". Theo đó, MSD sẽ tài trợ 650.000 USD (gần 14 tỷ đồng) cho PSI để thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ của dự án trong vòng 3 năm, từ nay đến năm 2015.

Bà Josselyn Neukom, đại diện PSI cho biết: Tỷ lệ nhiễm HCV tại Việt Nam khá cao so với các nước khác trong khu vực. Vì thế, các hoạt động của dự án ưu tiên cho những người có nguy cơ mắc bệnh nhằm giúp họ thực hiện được thói quen ngăn ngừa bệnh thông qua việc phát triển hướng tiếp cận thông tin và các dịch vụ phòng ngừa HCV. Các hoạt động chính trong dự án gồm thực hiện phương pháp tiếp cận, tuyên truyền những thông tin, sản phẩm và khuyến khích thay đổi thói quen để ngăn chặn bệnh viêm gan C trong nhóm dân số có nguy cơ cao và chưa được chăm sóc đầy đủ. Theo đó, chương trình sẽ cung cấp các dụng cụ tiêm chích vô trùng cho những nhóm người có nguy cơ cao và tuyên truyền giảm thiểu thói quen sử dụng chung các dụng cụ tiêm chích chung dễ lây lan bệnh.

Ông Jan Van Acker, Trưởng Văn phòng Đại diện MSD tại Việt Nam chia sẻ: Virus viêm gan C gây ra áp lực đáng kể đối với bệnh nhân nói riêng cũng như toàn hệ thống y tế của Việt Nam nói chung. Dự án này nhằm đóng góp vào việc ngăn ngừa virus viêm gan C tại Việt Nam, mang đến những phương pháp phòng ngừa hiệu quả, đồng thời làm giảm gánh nặng điều trị cho bệnh nhân.

Ngọc Bích