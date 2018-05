Gần 5.000 người cấp cứu do tai nạn giao thông trong 2 ngày cuối năm

Giấc ngủ liên quan đến tai nạn giao thông như thế nào / Bác sĩ nhanh trí giữa đường cứu thai phụ bị tai nạn giao thông

Theo báo cáo nhanh tình hình khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên cả nước trong 2 ngày từ 6 đến 7/2, cả nước có gần 28.800 người khám cấp cứu do tai nạn. Riêng tai nạn giao thông có 4.888 người, trong đó 535 trường hợp chấn thương sọ não, 59 người đã được phẫu thuật, 34 ca tử vong.

3 nạn nhân bị thương do pháo nổ, không có tử vong. 17 người nhập viện do chất nổ khác, một người chết. 622 người bị nạn do đánh nhau, 5 ca tử vong. Cấp cứu do ngộ độc thức ăn chủ yếu là rối loạn tiêu hóa và ngộ độc rượu 178 trường hợp, tai nạn sinh hoạt có 2.426 ca. Tổng số ca tử vong tại các bệnh viện trên cả nước trong 2 ngày qua là 168.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Tết là dịp người dân có nhu cầu đi lại nhiều, nhiều xe chở người về quê chở quá tải, cộng thêm tình hình sử dụng rượu bia gia tăng dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Do vậy người dân, đặc biệt là tài xế cần tăng cường ý thức tuân thủ luật giao thông, hạn chế điều khiển phương tiện sau khi uống bia rượu.

Bộ Trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác y tế nhằm đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu, không để người bệnh đến bệnh viện không có bác sĩ phụ khám chữa. Bên cạnh đó bệnh viện cần xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt, phòng chống rét cho người bệnh, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới và tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

Các bệnh viện cũng cần chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra. Viện có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, không để người bệnh thiếu thuốc. Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu và khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở khác.

Thụy Ân