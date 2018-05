Gần 7.000 trẻ tử vong mỗi năm vì virus gây tiêu chảy

Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu, Viện Trưởng Pasteur TP HCM cho biết, mỗi năm virus Rota khiến khoảng hơn 100 triệu người trên thế giới mắc bệnh viêm dạ dày và ruột, chừng 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong vì tiêu chảy.

"Tại Việt Nam, mỗi năm có từ 5.300 đến 6.800 trẻ dưới năm tuổi tử vong do tiêu chảy mà nguyên nhân do Rotavirus gây nên. Riêng Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cứ 100 trẻ nhập viện vì tiêu chảy cấp thì đã có đến 67% nguyên nhân do virus Rota", ông Hữu nói.

Bệnh nhi bị tiêu chảy điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Thiên Chương

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Lê An, Trưởng trung tâm đào tạo Bác sĩ Gia đình, ĐH Y Dược TP HCM cho biết, cứ 100 trẻ 3 tuổi thì có đến khoảng 90 bị nhiễm Rotavirus. "Đây là nguyên nhân khiến 50% số trẻ sẽ bị tiêu chảy nặng đến mức phải nhập viện", ông An nói.

Cũng theo tiến sĩ An, virus gây tiêu chảy có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường phân miệng. Mỗi lần nhiễm trẻ có thể có được miễn dịch, song Rotavirus có đến 7 chủng gây bệnh nên trẻ có thể mắc bệnh nhiều lần.

Giữ gìn vệ sinh là một trong những biện pháp được các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cho rằng cần được phụ huynh chú ý vì có thể giúp trẻ hạn chế việc mắc bệnh truyền nhiễm. Song cách này lại không mấy hiệu quả với virus Rota vì chúng có thể tồn tại đến 7 ngày trong môi trường.

"Người chăm trẻ rửa tay cho mình và cho trẻ thường xuyên bằng xà phòng thực ra kém hiệu quả. May mắn là ngày nay đã có một số loại văcxin có thể ngừa được đến hơn 90% khả năng nhiễm bệnh", ông An nói.

Song theo ý kiến của một số bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, việc phòng bệnh đường ruột do virus rota gây nên bằng vacxin vẫn còn hạn chế, vì với giá thành ngoài 1,5 triệu đồng mũi tiêm, không phải phụ huynh nào cũng có khả năng tiêm cho con.

"Khi tỷ lệ trẻ mắc bệnh vì Rotavirus tử vong lên đến 10%, thì văcxin phòng bệnh cần được nghiên cứu để đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc chí ít là hỗ trợ một phần chi phí", một bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa góp ý.

Biểu hiện của trẻ mắc tiêu chảy do Rotavirus là đi phân lỏng, phân xanh, đi tiêu khoảng 20 lần trong ngày. Trẻ sụt cân nhanh do bị mất nước. Phụ huynh nên cho trẻ uống dung dịch Oresol và đưa đến bệnh viện để được chữa trị đúng cách.

Cao Lâm