Gần nửa trẻ VN không được tiêm phòng viêm gan B sau sinh

Trẻ cần được chích ngừa viêm gan B ngay trong 24 giờ sau sinh. Ảnh: P.N.

Thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cung cấp nhân Ngày Viêm gan thế giới lần thứ hai (28/7).

Tại Việt Nam, chương trình tiêm chủng viêm gan B đã được thực hiện trong 10 năm qua. Nếu như năm 2005, tỷ lệ chích ngừa cho trẻ đã đạt hơn 60% thì đến năm 2008 lại giảm xuống chỉ còn 25%. Đến năm 2009, con số này nhích lên được 40%, tuy nhiên sau đó lại giảm xuống rất thấp. Trong khi đó, tiêm vắcxin có thể ngăn ngừa lây nhiễm viêm gan B thậm chí sau khi phơi nhiễm với virus.

Theo WHO, trên thế giới, cứ 12 người thì có 1 người nhiễm virus viêm gan B hoặc C. Ở nước ta, ước tính cũng khoảng 9 triệu người bị nhiễm một trong hai loại virus này. Tuy nhiên, nhận thức về các bệnh này và các yếu tố nguy cơ của chúng vẫn còn rất thấp.

Trong khi đó, nếu không được điều trị, viêm gan B và C có thể dẫn đến ung thư hoặc xơ gan. Khoảng 57% các trường hợp xơ gan và 78% các trường hợp ung thư gan do nhiễm virus viêm gan B hoặc C.

Viêm gan do virus là tình trạng viêm gan do một trong năm loại virus viêm gan gây ra, gồm: A, B, C, D và E. Trong đó, viêm gan B và C được quan tâm đặc biệt do phần lớn những người bị nhiễm 2 loại virus này không có biểu hiện ở giai đoạn sớm của bệnh.

Viêm gan do virus có thể phòng ngừa và điều trị được hoặc chữa khỏi. Tất cả trẻ sơ sinh cần được tiêm một liều vắcxin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh và ba liều bổ sung lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi theo lịch tiêm chủng. Những liều vắcxin này làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh viêm gan mãn tính trong cuộc đời của trẻ về sau.

WHO cũng đang xây dựng hướng dẫn mới về sàng lọc, chăm sóc và điều trị nhiễm virus viêm gan B và C mãn tính.

Phương Trang