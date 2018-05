Gắp lon nước khỏi hậu môn người đàn ông

Gắp hàng trăm dị vật trong xoang hàm bệnh nhân từng nhổ răng / Bé trai ngưng tim vì nuốt đồ chơi gắn trên xe tập đi

Hình ảnh nội soi cho thấy lon nước còn nguyên nắp trong lòng trực tràng bệnh nhân. Do kích thước dị vật lớn, các bác sĩ không thể thực hiện gắp qua nội soi vì có thể gây chấn thương cơ thắt hậu môn. Bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại tổng quát theo dõi, xử trí bằng cách gây mê kết hợp với thuốc giãn cơ mạnh để làm giãn rộng cơ vòng hậu môn và bác sĩ dùng dụng cụ chuyên biệt gắp ra.

Hình ảnh nội soi lon nước yến trong lòng trực tràng bệnh nhân..

Trước đó không lâu, một bệnh nhân nam 27 tuổi nhập viện vì đã nuốt dị vật 7 ngày. Hình ảnh nội soi dạ dày cho thấy hai thanh kim loại đầu nhọn được buộc chéo vào nhau. Cả 4 đầu dị vật đều sắc nhọn và chỉ có một đầu tự do, ba đầu còn lại cắm sâu vào thành hang vị dạ dày.

Bệnh nhân cho biết do bị đưa vào trại cai nghiện, muốn được về nhà nên đã buộc hai thanh kim loại đầu nhọn với nhau theo hình chữ X bằng dây thun, sau đó dùng giấy ăn cuộn lại thành đường thẳng để nuốt.

Hai thanh kim loại được buộc bằng dây thun thành hình chữ X.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định lấy dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhân bằng nội soi có sự hỗ trợ của êkíp bác sĩ ngoại. Bác sĩ nội soi dùng kìm răng chuột kéo dị vật ra khỏi thành dạ dày, sau đó dùng thòng lọng cố định hai thanh kim loại trở thành đường thẳng và kéo ra ngoài thành công.

Dị vật đường tiêu hóa thường do bệnh nhân nuốt phải xương các loại động vật, tăm, răng giả, viên thuốc còn vỏ, các dị vật hiếm gặp do cố ý... Một số trường hợp đặc biệt phức tạp không lấy được qua nội soi hoặc do bệnh nhân tới viện trễ nên đã có biến chứng, phải xử trí ngoại khoa hoặc các phương pháp đặc biệt.

Để phòng tránh tai nạn nuốt dị vật, lưu ý không ngậm tăm, cần tháo răng giả trước khi ngủ, kiểm tra kỹ thuốc khi uống, hạn chế nói chuyện cười đùa khi ăn, không tự ý nhét bất kỳ thứ gì vào cơ thể. Nếu không may nuốt phải dị vật nên đi khám ngay, không ăn thêm hoặc cố nuốt thêm thức ăn để làm trôi dị vật.

Bác sĩ Đinh Thu Oanh

Trưởng Đơn vị nội soi Bệnh viện Nhân dân 115