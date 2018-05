'Gây bệnh viêm da lạ có thể do nhiều tác nhân'

Nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy, Aflatoxin có thể gây nên những ảnh hưởng bất lợi cho con người qua một thời gian dài tích tụ từ thực phẩm, dù với hàm lượng cực thấp. Những hội chứng ngộ độc cấp có thể nhận thấy là nôn ói, đau bụng, sưng phổi, co giật, hôn mê, và tử vong do phù não và tim, gan, thận tích mỡ. Aflatoxin gây ung thư rất mạnh, đặc biệt là tác động đến ung thư gan. Tỷ lệ ung thư gan của Việt Nam khá cao, ngoài nguyên nhân biến chứng từ nhiễm virus gan A, B, C; còn có do nấm mốc có chứa Aflatoxin.