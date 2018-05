Gãy ‘cậu nhỏ’ vì nghịch dại

Thấy vùng kín tím bầm, bệnh nhân đến một bệnh viện ở địa phương để được điều trị, tuy nhiên sau khi mổ, dương vật vẫn sưng to và đau nhức. Quá lo lắng, bệnh nhân về TP HCM để thăm khám.

Tại Bệnh viện Bình Dân, các các sĩ ghi nhận dương vật đang trong tình trạng hoại tử. Ca phẫu thuật cấp cứu diễn ra tối 29/3, các bác sĩ đã cắt lọc những phần bị hoại tử, và tái tạo lại bộ phận này.

Thạc sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, cho biết, may mắn là bệnh nhân nhập viện kịp thời nên dương vật chưa hoại tử hoàn toàn. Sau mổ, bệnh nhân đã hết đau nhức. Dự kiến “cậu nhỏ" sẽ bình phục sau vài tuần.

Cũng theo bác sĩ Dũng, tai nạn gãy dương vật do các ông có thói quen dùng tay bẻ là không hiếm. Nhiều người không tự làm mà do nhân viên matssage hoặc bạn tình cao hứng. Khi đó, nạn nhân thường thấy đau nhói, sau đó vùng này đau dữ dội và sưng to do các mạch máu bị vỡ.

“Việc nhập viện sớm để điều trị sẽ giúp dương vật không bị xơ hóa, hoại tử, chính vì thế, các ông không nên ngượng mà giấu bệnh. Người bệnh cũng nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Nam học để được điều trị đúng”, bác sĩ Dũng nói.

