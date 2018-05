Ghép tế bào gốc chữa xơ phổi cứu bé sinh non

Ca ghép tế bào gốc thực hiện hồi tháng 9/2016 được đăng tải mới đây trên Tạp chí khoa học American Journal of Case Reports, số ra tháng 10/2017. Bệnh án cũng được lưu vào Thư viện Y khoa PubMed của Mỹ.

Bệnh phổi mạn tính (CLD) hay loạn sản phổi phế quản (BPD) thường gặp ở trẻ sinh non dưới 32 tuần tuổi, cấu trúc và chức năng phổi chưa hoàn thiện. Bệnh làm tăng nhu cầu oxy và thời gian thở máy, tăng áp lực động mạch phổi, dẫn đến biến chứng xơ phổi, xẹp phổi. Diễn biến nặng sẽ gây nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh nhi Việt Nam sinh non ở tuần 30, nặng 1,5kg. Tháng 5/2016, bé được 4 tháng tuổi, nhập viện Vinmec Times City trong tình trạng nhiễm trùng do thở máy kéo dài. Nguy cơ tử vong cao do nhiễm trùng tái diễn và tăng áp lực động mạch phổi. Các phương pháp điều trị truyền thống trước đó không phát huy tác dụng.

Sau 4 tháng điều trị chăm sóc nhằm nâng cao sức khỏe, tháng 9/2016, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tế bào gốc Công nghệ Gen Vinmec quyết định tiến hành ghép tế bào gốc cứu bệnh nhi khỏi xơ phổi.

"Y văn thế giới chưa ghi nhận phương pháp truyền thống nào có thể điều trị dứt điểm xơ phổi nặng ở trẻ sinh non. Song, ghép tế bào gốc có thể mang lại hiệu quả triệt để, nhờ khả năng ngăn chặn và làm giảm quá trình xơ hóa phổi, đồng thời biệt hóa thành phế nang mới nhằm cải thiện cấu trúc và chức năng phổi. Khi đó, trẻ có thể tự thở, không cần lệ thuộc máy", Giáo sư Liêm chia sẻ về quyết định cân não của mình.

Giáo sư Thanh Liêm và êkip ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

4 tuần sau ghép tế bào gốc, bé trai có thể tự thở, hoàn toàn cai được oxy. Hiện bé được 22 tháng tuổi, phát triển tương đương trẻ sinh đủ tháng, không còn phụ thuộc vào máy thở.

Sau ca thành công đầu tiên, Giáo sư Liêm mạnh dạn thực hiện ghép tế bào gốc chữa xơ phổi cho 2 trường hợp khác sinh non ở tuần 26 và 31. Kết quả thu được đều khả quan ngoài mong đợi.

Kỹ thuật mới của Vinmec tăng thêm cơ hội cứu chữa và sống khỏe mạnh cho trẻ sinh non mắc biến chứng xơ phổi. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 100.000 trẻ sinh non cần chăm sóc đặc biệt.

Ước tính, 30-80% trẻ sinh non ở tuần 26-28 có nguy cơ tử vong trong 2 năm đầu tiên do xơ phổi, nhiễm trùng, tăng áp lực động mạch phổi. Tỷ lệ này tăng lên 80-90% nếu sinh non ở tuần 24-25. Đặc biệt, 50% trẻ sinh non sống sót phải nhập viện hơn 5 lần mỗi năm do viêm phổi.

Vinmec đầu tư các thiết bị và công nghệ hiện đại để nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng tế bào gốc - công nghệ gen.

Công trình nghiên cứu kỹ thuật ghép tế bào gốc chữa xơ phổi là bài báo khoa học thứ 70 của Giáo sư Liêm đăng tải trên các tạp chí y học quốc tế.

Trước đó, nhiều công trình thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y khoa thế giới như kỹ thuật điều trị teo đường mật bằng phẫu thuật nội soi, mổ không hậu môn giữ nguyên hệ thống cơ thắt, nội soi mổ u nang ống mật chủ...

Ngoài việc ghép tế bào gốc chữa bại não và xơ phổi, Vinmec đang nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc chữa các bệnh phức tạp khác như liệt do chấn thương cột sống, thoái hóa khớp gối, nhồi máu cơ tim, teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, tự kỷ, tiểu đường.

Ngày 30/10, bệnh viện sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về tế bào gốc và công nghệ gen với nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới tham dự.

An San