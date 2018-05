Ghép tế bào gốc trị ung thư vú được trao giải sáng tạo

Ca ghép tủy thành công đầu tiên tại Nghệ An / Ca ghép tế bào gốc trị ung thư vú đầu tiên tại Việt Nam

Giải thưởng vừa được trao, nhằm tôn vinh những người làm công tác nghiên cứu, lao động có những sáng tạo khoa học hiệu quả thiết thực trong thực tiễn đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhóm tác giả bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhận giải đặc biệt. Ảnh: Nghi Xuân.

Giải nhất được trao cho nhóm tác giả nghiên cứu thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất than quả bàng từ nguyên liệu than cám 3C thay thế than kíp lê 4B trong quy trình sản xuất gạch ngói. Giải đặc biệt dành cho công trình ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi tự thân, điều trị ung thư của nhóm y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An gồm TS. Nguyễn Quang Trung, TS Nguyễn Trung Chính và các cộng sự.

Theo chia sẻ của nhóm tác giả Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, phương pháp ghép tế bào gốc để điều trị triệt để căn nguyên của căn bệnh ung thư là hướng đi mới trong y học trên thế giới và Việt Nam.

Phương pháp điều trị này không gây đau đớn cho người bệnh trong quá trình huy động tế bào gốc, mà sử dụng các thuốc kích bạch cầu để huy động tế bào gốc từ các tủy xương. Việc điều trị được sử dụng ngay chính tế bào gốc của người bệnh. Kỹ thuật này mang lại niềm hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Sau khi được thực hiện ca ghép, hiện sức khỏe của chị Liễu rất tốt. Ảnh: Hải Bình.

Ngày 31/12/2013 sau ba tháng chuẩn bị, lần đầu tiên êkip Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cho nữ bệnh nhân được xác định mắc u Lympho ác tính không Hodykin. Đây là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay và khả năng hồi phục của bệnh nhân là 100%. Sau hai tuần, bệnh nhân đã xuất viện tình trạng sức khỏe tốt.

Tháng 9/2014 đánh dấu bước ngoặc mới của bệnh viện này khi tiếp tục thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị ung thư vú đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân Đinh Thị Liễu (53 tuổi, trú tại Yên Thành).

Tiến sĩ Nguyễn Trung Chính, Cố vấn cao cấp Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, có khoảng trên 20 bệnh nhân đã đăng ký thực hiện các ca ghép sắp tới.

Hải Bình