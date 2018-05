Gia đình 8 người chết do tai biến chạy thận Hòa Bình đòi truy trách nhiệm

Sửa quyết định cách chức giám đốc bệnh viện Hòa Bình / Giám đốc bệnh viện Hòa Bình bị đề nghị cách chức sau tai biến 18 người chạy thận

Trong đơn kiến nghị ngày 16/8 gửi Bộ Công An, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Y tế, lãnh đạo chính quyền, ngành y tế và công an tỉnh Hòa Bình; các gia đình này cho biết đau xót trước cái chết oan uổng của người thân hôm 29/5 song họ vẫn kiềm chế, không có bất cứ hành động nào gây mất trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đây là lần đầu tiên các gia đình lên tiếng về vụ việc. Trong 8 bệnh nhân đã tử vong, có nhiều người là lao động chính của gia đình. Các gia đình kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc những người đã gây ra cái chết của hàng loạt bệnh nhân, truy đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Đại diện các gia đình cho rằng, kết luận của Bộ Công An nguyên nhân dẫn đến tai biến là do tồn dư hóa chất độc hại trong nguồn nước chạy thận cao gấp hàng trăm lần mức cho phép. Theo họ, việc sửa chữa, bảo dưỡng thay thế thiết bị y tế trước khi sử dụng khám chữa bệnh phải đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người bệnh. Điều này có nghĩa các thành viên Ban Giám đốc bệnh viện, thanh tra chuyên ngành y tế tỉnh Hòa Bình, Sở Y tế tỉnh phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý, chưa làm hết chức năng nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm.

Các gia đình cũng kiến nghị làm rõ việc ký hợp đồng giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty dược phẩm Thiên Sơn bảo dưỡng hệ thống lọc nước, nhưng công ty này lại giao cho một công ty khác không được cấp phép trong lĩnh vực y tế. Họ yêu cầu làm rõ việc bệnh viện cử người giám sát trong quá trình bảo dưỡng hệ thống máy chạy thận như thế nào.

Các gia đình cũng bức xúc cho rằng 3 tháng đã qua sau tai biến song phía bệnh viện "vẫn thờ ơ, xem nhẹ và không có ý kiến, trách nhiệm gì". Theo họ, hình thức kỷ luật cách chức giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với ông Trương Quý Dương là quá nhẹ, chưa thỏa đáng. Lý do, ông Dương là người trực tiếp ký với Công ty Thiên Sơn và công ty khác để bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước chạy thận.

Trao đổi với VnExpress.net sáng 18/8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết bệnh viện đã họp và thống nhất trong 1-2 tuần tới sẽ mời gia đình các nạn nhân đến để thương thảo mức đền bù. Bệnh viện cũng liên hệ với phía Công ty Thiên Sơn để có sự hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Trước đó, ngay sau xảy ra tai biến, lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi và chia sẻ với gia đình các nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 20 triệu đồng.

Sáng 29/5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị và hiện sức khỏe đã hồi phục. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Ông Trương Quý Dương bị cách chức giám đốc bệnh viện từ ngày 9/8.

Nam Phương