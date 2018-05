Giải mã lý do người thọ hơn 100 tuổi đầu hàng cái chết

6 yếu tố quyết định tuổi thọ / Bí mật của những quốc gia thọ nhất thế giới

Những người sống hơn 100 năm luôn là đề tài hấp dẫn bởi họ dường như sở hữu khả năng ngăn cản cái chết. Đó cũng là lý do các nhà khoa học rất hứng thú với việc tìm hiểu nguyên nhân khiến các cụ bách cổ lai hy qua đời.

Ảnh: happywalagift.com.

Theo Time, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Mỹ chỉ ra số dân chạm mốc 100 tuổi ở nước này đã tăng từ 50.281 năm 2000 lên 72.197 năm 2014, tương đương 44% và chủ yếu họ mất vì đau tim. Các nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác là bệnh Alzheimer, đột quỵ, ung thư, cúm và viêm phổi. Trong đó, tỷ lệ qua đời do Alzheimer tăng 119% từ năm 2000 đến 2014.

Thomas Perls, giáo sư lão khoa tại Trung tâm Y tế Boston cho biết ngày nay thế giới có nhiều người trên 100 tuổi nhờ những cải tiến vượt bậc trong ngành y tế công cộng những năm 1900, giúp ngăn ngừa những bệnh lây nhiễm cùng các vấn đề trong quá trình sinh nở. Ông nói thêm, khoảng 40% các cụ trăm tuổi không mắc Alzheimer và kể cả khi họ bị bệnh, tiến triển của Alzheimer cũng chậm hơn so với dân số nói chung. Tỷ lệ tử vong do Alzheimer tăng có thể chỉ do số người cao tuổi tăng.

Việc phụ nữ sống lâu hơn nam giới cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giáo sư Perls giải thích phái đẹp có tuổi thọ cao nhờ kết hợp giữa gen tốt và lối sống lành mạnh. Ngoài ra, ông dự đoán thế giới sẽ tiếp tục "bùng nổ" người trăm tuổi vào năm 2040 bởi thế hệ Baby Boom vẫn đang già đi.

Minh Nguyên