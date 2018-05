Điều đàn ông mong muốn

Thông thường, khi người đàn ông bắt đầu rối loạn cương dương, người phụ nữ thường có những suy nghĩ khác thường như giả vờ không biết và chờ chàng nói ra "sự việc bất thường" đó.

Cũng có những Eva sẵn sàng trở thành chuyên gia tâm lý với chồng bằng cách bày tỏ sự hiểu biết về vấn đề rắc rối đó. Người phụ nữ sẽ chia sẻ rằng như thế là "đủ cho đôi ta" hoặc sẵn sàng hỗ trợ chồng để chồng lấy lại "phong độ".

Giải quyết rối loạn cương dương cần sự phối hợp từ 2 phía. Ảnh minh họa.

Còn suy nghĩ tiêu cực ở người phụ nữ khi phát hiện ra hiện tượng bất ổn của chồng là bày tỏ thái độ thất vọng về khả năng của người bạn đời hoặc dấy lên suy nghĩ rằng chồng đang chán "cơm" và đã đi ăn "phở". Chắc chắn, tâm lý của người đàn ông lúc này sẽ nặng nề hơn vì sự "vu khống vô căn cứ" này.

Mong muốn của các Adam lúc này là cần sự hiểu biết và hỗ trợ của người phối ngẫu. Sự chia sẻ, động viên và quan tâm của người bạn tình rất quan trọng để người đàn ông khẳng định lại "sức mạnh" của mình. Nếu người đồng hành tiếp tục gây áp lực cho người chồng thì rắc rối sẽ càng tồi tệ hơn.

Điều phụ nữ mong muốn

Thật dễ xác định nỗi niềm của người đàn ông khi bị rối loạn cương dương nhưng thực tế nhu cầu của người phụ nữ cũng không kém phần quan trọng. Họ thường muốn xác nhận chính xác rằng những lo lắng của mình là không có thật. Họ muốn biết người đàn ông vẫn đang yêu và có ham muốn với mình để chắc chắn trong mắt chàng, cô là người phụ nữ hấp dẫn nhất.

Ngoài ra, bản thân người phụ nữ muốn biết rằng họ không có lỗi trong chuyện "cậu nhỏ" của chồng "không hoàn thành nhiệm vụ". Quan trọng nhất, người phụ nữ đó cần hiểu rằng, chỉ có cô mới có thể vực dậy khả năng nam nhi của chồng để trở lại như trước.

Sự thỏa mãn tình dục cũng là một nhu cầu của người phụ nữ. Với họ, nhiều khi không phải cứ "lên đỉnh" mới thỏa mãn, mà đôi khi chỉ cần những niềm vui nho nhỏ từ cái ôm, cử chỉ âu yếm của người bạn tình. Vậy nên, trong thời gian người đàn ông bị rối loạn cương dương, "máu lửa" của người phụ nữ sẽ không dễ bị dập tắt nếu có người đàn ông bên cạnh.

Điều quan trọng là chia sẻ mong muốn này với người chồng để anh ta hiểu rằng, dù mình đang bị "trục trặc" nhưng eva vẫn muốn duy trì "nhu cầu" của mình. Có như thế, quá trình điều trị rối loạn cương dương trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một lần nữa, việc phụ nữ biết truyền đạt nhu cầu của mình và người đàn ông biết làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của người bạn tình khiến dù đang bị rối loạn cương cương thì cuộc sống vợ chồng vẫn trọn vẹn.

Tảo đỏ - chìa khóa chữa rối loạn cương dương

Các chuyên gia sinh lý cho rằng vấn đề rằng người vợ nên tham gia vào các cuộc trao đổi về chứng rối loạn cương dương để người chồng bộc bạch hết những khó khăn mà anh ta đang gặp phải. Vai trò của người phụ nữ lúc này còn là yếu tố quyết định phương pháp trị liệu hợp lý cho người chồng của mình.

"Thử tưởng tượng rằng một phụ nữ có chồng bị bệnh từ lúc trẻ mà 15 năm sau không một lần ngoại tình, vẫn sống chung thủy thì quả là rất đáng trân trọng. Chỉ có ở Việt Nam mới có những người phụ nữ như thế, những câu chuyện như thế. Bởi cái đòi hỏi của con người ghê gớm lắm chứ, mãnh liệt lắm chứ. Nhưng mà người ta biết nén những đau đớn ấy để sống và tỏ ra ngoài đời vẫn êm ấm. Đấy là một bi kịch nội tâm", trích lời của Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Quán Anh - người trình bày trước Quốc hội năm 2005 về bộ môn Nam học mà theo ông nên gọi là Y học tình dục.

Mai Thương

