Giảm cân kiểu 'hành xác'

Tuổi ngấp nghé 30 nhưng chưa mảnh tình vắt vai, Hạnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đổ lỗi cho thân hình 60 kg cao 1m56 của mình. Quyết tâm thực hiện giấc mơ "người thon, dáng gọn", chị tự đề ra thực đơn "hành xác": nhịn ăn sáng, bữa trưa lót dạ bằng trái cây, tối ăn một chén cơm và từ chối thịt, cá. Chế độ ăn kiêng quá mức quả thật đã lấy đi của Hạnh một số cân nặng, nhưng cái giá của vóc dáng "mình hạc xương mai" cũng không dễ chịu. Hạnh bị thiếu dinh dưỡng, thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, quá yếu đến nỗi ngất ngay ở công ty.

Không áp dụng chế độ ăn khổ ải như Hạnh nhưng Phương (25 tuổi, quận 1, TP HCM) cũng có những chiêu giảm cân quái dị. Thay vì nhịn ăn, giảm ăn, Phương ăn thỏa thích rồi uống thuốc xổ hoặc móc họng cho thức ăn ra ngoài. "Sau hai tháng, tôi ợ chua, chán ăn, đau bụng vùng trên rốn, đi khám thì phát hiện dạ dày đã bị loét", Phương chia sẻ.

Đây là hai trong số nhiều phụ nữ vì cái đẹp mà sẵn sàng phớt lờ sức khỏe. "Nhiều người giảm cân không đúng cách phải nhập viện do suy nhược cơ thể bởi chế độ ăn kiêng phản khoa học như nhịn đói, bỏ bữa, ăn thiếu chất", bác sĩ Trần Quốc Long, chuyên khoa 1 Bệnh viện Bưu Điện II, quận 2, TP HCM, cho biết. Người giảm cân không đúng cách cũng có thể nhập viện bởi những chấn thương do động tác vận động không phù hợp với sức khỏe hay bệnh lý nhiễm trùng từ giải phẫu thẩm mỹ để giảm cân thực hiện tại các cơ sở không an toàn...

Người thừa cân nên kết hợp các biện pháp như ăn kiêng, vận động. Ảnh minh họa.

Thay vì áp dụng những chiêu giảm cân phản khoa học như Hạnh và Phương, chị Mai Anh (36 tuổi, Hà Nội) lên kế hoạch rõ ràng như chạy bộ mỗi sáng, ăn kiêng, tập Yoga. Vậy mà nhiều tháng trôi quả, kết quả mang lại không mấy khả quan.

Giải thích về điều này, bác sĩ Long khuyên những người muốn giảm cân nên hiểu đúng nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân lâu năm ở bản thân mình. Thực tế, thừa cân, béo phì do sự phát triển quá mức của các tế bào mỡ ở dưới da. Các tế bào mỡ trong cơ thể tăng theo hai cách. Một là gia tăng kích thước xảy ra vào giai đoạn đầu (khi bắt đầu tăng cân). Ở giai đoạn này nếu có chế độ can thiệp phù hợp có thể giúp cân nặng giảm nhanh và ổn định lâu dài.

Hai là gia tăng số lượng, xảy ra vào giai đoạn sau khi thừa cân kéo dài, thường là trên một năm. Số lượng tế bào mỡ tăng đòi hỏi phải có những tác động mạnh hơn nhằm tăng cường sự chuyển hóa chất béo trong cơ thể, giảm số lượng tế bào mỡ để giảm cân. Giảm cân là một quá trình lâu dài đòi hỏi người thực hiện phải kết hợp các phương pháp kiên trì. "Nên nhận thức giảm cân là giảm khối lượng mỡ chứ không phải do mất nước hay teo cơ tạm thời", bác sĩ Long nói.

Một chế độ ăn kiêng an toàn phải đảm bảo những yếu tố: tổng năng lượng đưa vào phải nhỏ hơn tổng nhu cầu năng lượng hàng ngày của cơ thể; giảm tối đa chất béo, đường, bột, tăng cường chất xơ và đủ lượng đạm; cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin và khoáng chất...

"Tốt nhất bạn nên có lối sống khỏe mạnh, năng động như vận động nhiều và bớt xem TV, máy tính, ăn uống điều độ, thức ăn lành mạnh phù hợp với sức khỏe của mình. Nếu có lên cân, phải vận động nhiều hơn bình thường", bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, cho biết.

Ngoài ra, theo bác sĩ Long, người thừa cân nên kết hợp các biện pháp như ăn kiêng, vận động và sử dụng thực phẩm hỗ trợ giảm cân để mang lại hiệu quả tốt hơn. Riêng thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, người dùng có thể lựa chọn những sản phẩm có 2 tác động: giúp chuyển hóa mỡ thừa trong cơ thể và ngăn hình thành mỡ mới.

Phương Thảo