Giám đốc Sở Y tế: 'Không chấp nhận bác sĩ Việt tiếp tay phòng khám Trung Quốc'

Sáng 6/12, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận được rất nhiều câu hỏi của đại biểu họp HĐND thành phố, trong phần chất vấn người đứng đầu các sở, ngành.

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm bức xúc với thực trạng các phòng khám có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động bát nháo ở thành phố. Bà Trâm dẫn ví dụ phòng khám Trung Trực trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6), người tư vấn cho bệnh nhân không phải là bác sĩ mà chỉ là sinh viên thực tập. Người này đã gạ gẫm bệnh nhân phá thai dù thai đã lớn.

"Vì sao các phòng khám này tiếp tục hoạt động bát nháo, gạ gẫm bệnh nhân? Trách nhiệm quản lý các phòng khám, nhất là với những phòng khám sai phạm là ai? Sở Y tế sắp tới có những giải pháp nào để chấn chỉnh", bà Trâm đặt hàng loạt câu hỏi.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm. Ảnh: Hữu Khoa.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết thành phố hiện có 94 cơ sở phòng khám có yếu tố nước ngoài, trong đó 12 phòng khám Trung Quốc. Nhìn chung, hoạt động của các phòng khám này tốt, phù hợp điều kiện những người có thu nhập cao, góp phần xã hội hóa lĩnh vực y tế.

"Những sai phạm tại phòng khám nước ngoài vừa qua lại tập trung vào các phòng khám Trung Quốc, gây bức xúc cho người dân", ông Bỉnh nói. Trong quá trình kiểm tra các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, hầu hết đều vi phạm với các hành vi: không lập hồ sơ bệnh án, không lập sổ khám bệnh theo quy định hoặc có lập nhưng không ghi chép đầy đủ.

Các phòng khám Trung Quốc này còn quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Những nơi này cũng thu giá dịch vụ cao hơn giá niêm yết.

Ông Bỉnh cho biết Sở Y tế đã 24 lần kiểm tra các phòng khám Trung Quốc bị tố giác hoặc có dấu hiệu sai phạm. Kết quả, Sở đánh giá chỉ một phòng khám đạt 2,5 trên 5 điểm, số còn lại điểm chất lượng rất thấp. Sở đã đình chỉ 3 cơ sở, xử phạt 39 trường hợp với hơn 1,2 tỷ đồng.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phải mời chuyên gia đi cùng mới phát hiện được hình thức lừa gạt tinh vi tại các phòng khám Trung Quốc. "Bác sĩ phòng khám nội soi cho bệnh nhân nhưng lại nội soi ở bàng quang và lừa bệnh nhân là có khối u để thu tiền", Giám đốc Sở Y tế bức xúc.

Thậm chí nhiều bác sĩ Việt Nam tiếp tay cho những sai phạm của phòng khám Trung Quốc. Điển hình là bác sĩ người Việt đứng tên trong giấy phép nhưng lực lượng kiểm tra chỉ thấy bác sĩ Trung Quốc khám.

"Hành vi tiếp tay cho phòng khám Trung Quốc của các bác sĩ Việt Nam là không chấp nhận được", ông Bỉnh nói. Năm 2018 Sở Y tế đã đã đưa ra mức xử lý cao nhất là rút giấy phép hành nghề của bác sĩ Việt Nam nếu tiếp tay cho sai phạm cho phòng khám Trung Quốc, thậm chí đóng cửa phòng khám.

Nóng vấn đề an toàn thực phẩm

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đặt vấn đề về truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại ba chợ đầu mối và các chợ lớn ở quận huyện, an toàn vệ sinh thức ăn đường phố và tiến độ triển khai những lò mổ công nghiệp.

Bà Phạm Khánh Phong Lan trả lời chất vấn. Ảnh: Hữu Khoa.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM, cho biết việc truy xuất nguồn gốc thịt heo phải đảm bảo từ nguồn thực phẩm.

"Không phải mặc định 'heo đeo vòng truy xuất là an toàn'", bà Lan nhấn mạnh.

Nguồn gốc truy xuất phải đảm bảo sổ sách ghi chép, người bán phải trả lời được câu hỏi hàng này mua ở đâu. Không chỉ thịt heo mà sắp tới các thực phẩm khác như trứng, thịt gia cầm cũng truy xuất nguồn gốc.

Bà Lan cho biết trong năm 2019, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM sẽ đưa ra các mô hình chợ an toàn thực phẩm ở tất cả quận huyện. Ngoài chợ, các bếp ăn tập thể ở khu công nghiệp, căn tin ở trường học, thức ăn đường phố cũng thực hiện an toàn.

TP HCM cũng sẽ tăng cường liên kết với các tỉnh lân cận để tuyên truyền tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người sản xuất. Hiện nay phần lớn nguồn gốc thực phẩm TP HCM được các tỉnh cung cấp.

Bà Lan kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong tiêu dùng thực phẩm, nói không với thực phẩm không an toàn.

Mạnh Tùng - Dương Trang