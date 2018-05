'Giảm ham muốn, bốc hỏa: dấu hiệu bão tố tuổi xế chiều'

- Năm nay tôi hơn 42 tuổi, gần đây khi hành kinh tôi thấy rất ít, cơ thể hay đau nhức, cáu gắt... Vậy tôi nên đến bác sĩ nào để được tư vấn về tiền mãn kinh? (Trần Thị Mỹ Dung, 42 tuổi)

- Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Như vậy bạn bắt đầu có dấu hiệu tiền mãn kinh. Bạn có thể đến gặp bác sĩ phụ khoa hoặc chuyên ngành nội tiết để được tư vấn cụ thể.

- Tôi hiện nay 41 tuổi và chồng tôi bằng tuổi, mới lập gia đình được 7 tháng, tôi rất muốn có con nhưng thời gian vừa qua vẫn không thụ thai được. Xin bác sĩ cho ý kiến là với tuổi của tôi và chồng tôi như vậy thì còn có khả năng có con được không, sức khỏe và chế độ dinh dưỡng ra sao để đảm bảo mang một bào thai khỏe mạnh? Xin bác sĩ tư vấn cho cách nào để dễ có thai trong độ tuổi này. (Tran Thi Thanh Lich, 41 tuổi)

- BS Lê Thúy Tươi: Thông thường phụ nữ sau 35 tuổi thì buồng trứng bắt đầu suy giảm, bạn 41 tuổi thì khả năng có thai khó khăn. Hơn nữa, khi trứng không còn sung mãn như thời trẻ cộng với quá trình lão hóa sẽ làm cho thai nhi không khỏe, thậm chí có thể dị dạng.

Nguyện vọng của vợ chồng bạn muốn có con là chính đáng. Bạn nên chọn cho mình một bác sĩ sản phụ có kinh nghiệm để kiểm tra ngày rụng trứng và có lời khuyên cụ thể hơn.

- Kính chào các bác sĩ. Rất vui vì có buổi tư vấn hôm nay. Thông thường phụ nữ trên 40 tuổi mới gặp vấn đề rối lọan tâm sinh lý. Tôi năm nay mới 30 tuổi nhưng tình trạng giảm ham muốn đã xảy ra mặc dù tôi và chồng tôi luôn tìm cách để làm mới và tạo điều kiện cho nhau. Tôi rất lo lắng, mong bác sĩ cho lời khuyên hữu ích. Thân chào. (Minh Ngoc, 30 tuổi)

- Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Chào em, trường hợp như của em cũng gặp ở nhiều phụ nữ Việt Nam khác. Em đừng quá lo lắng.

Có nhiều nguyên nhân như tâm lý, thể chất. Xin hỏi thêm em có con chưa và bao nhiêu con rồi? Khi sinh con, em sinh thường hay mổ lấy thai, có bị băng huyết sau sinh không? Những yếu tố trong các câu hỏi trên đây có liên quan đến việc giảm chức năng sinh lý của phụ nữ, ví dụ như sau khi bị băng huyết nặng sau sinh, em có thể bị rối loạn nội tiết nên ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Lời khuyên cho em và cho chồng em: Đừng quá lo lắng, căng thẳng vì tình trạng căng thẳng thần kinh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục của hai vợ chồng. Nên để thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Hai vợ chồng có thể đi du lịch với tinh thần thanh thản. Em cũng có thể sử dụng thuốc để tăng cường sức khỏe toàn diện, tập thể dục và sử dụng một vài loại thuốc (thực phẩm chức năng) giúp cải thiện chức năng tình dục cho nữ (và nam, nếu cần thiết).

Các bác sĩ tại tòa soạn VnExpress.net tư vấn trực tuyến về Sinh lý phụ nữ tuổi trên 40, sáng 16/11. Ảnh: G.Bảo.

- Tôi năm nay đã 54 tuổi, cách đây 4 năm tôi đã mãn kinh nhưng từ đó đến nay vẫn bị bốc hỏa vào buổi sáng, người nóng ran và cảm thấy nóng khó chịu ở trong lồng ngực. Hai năm nay tôi thấy hiện tượng tăng cân nhanh, ngày trước tôi chỉ dao động trong khoảng 55 kg đến 58 kg, nhưng hai năm gần đây tôi đã lên đến 63 kg và cảm thấy nặng nề, da khô, tóc rụng nhiều, tính nết thì khó chịu. Vậy tôi nên làm thế nào để khắc phục các biểu hiện trên, nhất là sự tăng cân. Cám ơn bác sĩ. (Do Tuyet An, 52 tuổi)

- BS Phượng: Những triệu chứng em cảm thấy, kể cả tăng cân nhanh là triệu chứng của phụ nữ ở tuổi mãn kinh. Nguyên nhân là do suy giảm chức năng của buồng trứng, kéo theo những rối loạn tuyến yên và vỏ não. Rối loạn nội tiết là hậu quả của những suy giảm này. Muốn khắc phục được những rối loạn trên cùng với sự tăng cân không mong muốn ở phụ nữ lớn tuổi, em cần sử dụng thuốc và các thực phẩm chức năng theo đúng chỉ định của các bác sĩ sau khi khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

- Trước đây tôi nghe thấy đàn ông có thể bị yếu sinh lý, giờ lại biết thêm rằng phụ nữ cũng gặp phải suy giảm sinh lý. Không biết suy giảm sinh lý ở phụ nữ là gì? Và có triệu chứng nào? Tôi 43 tuổi thì có phải đề phòng chưa? (Thùy Linh, 43 tuổi)

- BS Tươi: Suy giảm sinh lý ở phụ nữ có thẻ gặp ở bất kỳ tuổi nào. Người trẻ bị cắt tử cung buồng trứng vì một bệnh nào đó đã dẫn đến suy giảm sinh lý. Hoặc người trẻ bị stress triền miên (người thân chết, vợ chồng bất hòa, con hư, làm ăn thất bại) cũng làm suy giảm chức năng của buồng trứng dẫn đến suy giảm sinh lý. Ở độ tuổi tiền mãn kinh (45-50 tuổi) và mãn kinh nữ suy giảm sinh lý rõ ràng hơn với những triệu chứng như sau:

Ở cơ quan sinh dục có 3 triệu chứng về tình dục: Giảm ham muốn; Khô âm đạo; Khi giao hợp khó đạt khoái cảm.

Ít nhất có 9 triệu chứng toàn thân: Rối loạn buồng trứng: kinh nguyệt không đều; Rối loạn thần kinh thực vật: bốc hỏa đặc biệt về ban đêm. Tim đập nhanh thỉnh thoảng có cơn thở như hụt hơi; Rối loạn xương khớp: loãng xương, mỏi cơ, làm việc mau mệt; Rối loạn tâm lý: thay đổi tính tình hay cáu gắt, nói nhiều; Rối loạn giấc ngủ: mất ngủ; Rối loạn ở da: da nhăn, ngực mềm nhẽo; Rối loạn thần kinh tâm thần: lo âu, căng thẳng, suy giảm trí nhớ dễ dẫn đến Alzheimer; Rối loạn mạch máu: đau đầu, thỉnh thoảng có hội chứng tiền đình; Rối loạn chuyển hóa: tăng cân, béo bụng.

Bạn 43 tuổi là sắp sửa bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, để phòng những triệu chứng trên có thể làm khổ bạn thì tốt nhất bạn nên tập đều đặn một môn thể thao, có chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ hạn chế được những rối loạn trên. Khi nào có một triệu chứng tình dục và 2 triệu chứng toàn thân thì bạn hãy tìm những sản phẩm trong đó có thảo dược Lepidium Meyenii sẽ điều chỉnh nội tiết và đảm bảo 2 điều quan trọng vừa hiệu quả vừa an toàn cho sức khỏe.

- Em năm nay mới 32 tuổi thôi, nhưng mỗi lần "chiều chồng" đều cảm thấy rất khô và đau rát, không có khoái cảm gì cả. Em thường đi khám định kỳ nên biết mình không bị viêm nhiễm hay bệnh phụ khoa nào khác. Có phải em bị suy giảm sinh lý không? Nếu chồng em biết thì có chê em không? Em nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này? (K T, 32 tuổi)

- BS Phượng: Chào em. Theo các khảo sát ở Việt Nam, phụ nữ chúng ta thường có những triệu chứng như em, kể cả những phụ nữ trẻ tuổi. Nguyên nhân có thể do suy giảm sinh lý, nhưng cũng có thể do tâm lý. Nếu chồng em hiểu vấn đề và thông cảm với em, tôi nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn.

Tôi nghĩ em nên chia sẻ điều này với chồng em, cùng chồng bàn bạc để có cách giải quyết. Với tình yêu thương, em sẽ vượt qua được những lo lắng và căng thẳng về tâm lý. Em cũng có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ chức năng sinh lý cho phụ nữ.

- Làm ơn cho em hỏi: em bị u xơ tử cung 5.5 X 7. Bác sĩ khuyên cắt tử cung. Em hỏi sau khi cắt thì có ảnh gì đến nội tiết và đời sống vợ chồng không ạ? Và em chưa muốn đến tuổi mãn kinh thì có cần uống thêm thuốc nội tiết hay các loại thực phẩm chức năng không ạ? (Phung Thi Thu, 45 tuổi, Khâm Thiên - Thổ Quan)

- BS Tươi: Bạn 45 tuổi lại bị u xơ tử cung tôi tin là bạn đã đủ số con rồi. Vì u xơ lớn nên bác sĩ khuyên mổ cắt tử cung là hợp lý. Sau khi cắt tử cung thì buồng trứng còn giữ nguyên nên nội tiết có suy giảm, đặc biệt ở lứa tuổi 45 như bạn. Tuy nhiên ham muốn tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào yếu tố tâm lý rất nhiều. Nếu chồng bạn yêu thương và biết cách tạo khúc dạo đầu thì vợ chồng bạn vẫn sinh hoạt tình dục bình thường. Đương nhiên khả năng tiết dịch nhờn của âm đạo sẽ giảm đi. Bạn có thể sử dụng sản phẩm Angela đang có trên thị trường. Đây là sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghiên cứu ở Mỹ và Australia cũng được thử lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và được nhiều phụ nữ hoan nghênh.

Bác sĩ Thúy Tươi: "Tôi gọi giai đoạn mãn kinh, suy giảm sinh lý phụ nữ là 'bão tố' tuổi xế chiều". Ảnh: G.Bảo

- Thưa cô cho em hỏi: Em đã ngoài 40, người ta nói vào tuổi trên 40 có những thay đổi về nội tiết tố làm ảnh hưởng đến tính tình (hay cáu, khó chịu), sinh hoạt tình dục (bị đau do khô âm đạo). Vậy mình nên ăn uống hay làm gì để hạn chế những ảnh hưởng đó. Cám ơn cô (Kiều Thị Thúy Nga, 41 tuổi, Lương Minh Nguyệt, Q Tân Phú)

- BS Phượng: Chào Nga. Phụ nữ trên 40 tuổi có thể có những triệu chứng như em đã kể (nhưng không phải ai cũng gặp phải những triệu chứng này). Tuy nhiên, khi mình đã hiểu biết thì có thể khắc phục những thay đổi tính tình và cải thiện chức năng tình dục để đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Em nên ăn nhiều rau, nhiều trái cây, uống nhiều nước. Ngoài ra, em cần giảm ăn những loại thực phẩm có nhiều dầu mỡ, bột đường, bớt gia vị, bớt uống những loại thức uống có ga, cồn... Em cần tập thể dục mỗi ngày và giữ tinh thần thanh thản. Nếu âm đạo bị khô, giao hợp đau rát thì em nên đi khám phụ khoa và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó, em có thể sử dụng nội tiết và các loại thực phẩm chức năng giúp em cải thiện tình trạng khô rát âm đạo.

- Tôi 42 tuổi, 3 năm nay tôi có hiện tượng kinh nguyệt không đều, bình thường chu kỳ kinh nguyệt của tôi 26 ngày nhưng những tháng gần đây có khi xuống còn 20 ngày, cũng có khi lên tới 40 ngày. Về chuyện sinh hoạt vợ chồng đa phần làm cho xong chuyện. Nhiều khi thấy như mình đi lừa dối chồng, nhiều khi lại thấy như minh bị cưỡng bức. Tôi xin bác sĩ tư vấn để tôi có sống tình cảm gia đình thuận hòa vui vẻ. Xin cảm ơn! (Nguyễn Thị Mai, 42 tuổi, Thái Bình)

- BS Tươi: Kinh nguyệt thể hiện "sức khỏe" của buồng trứng. Khi kinh nguyệt rối loạn (khi 20 ngày khi 40 ngày) là bạn bị rối loạn kinh nguyệt. Bạn lại không còn ham muốn tình dục, theo tôi bạn đã rơi vào suy giảm sinh lý nữ.

Để đảm bảo hạnh phúc gia đình, tôi khuyên bạn đừng chịu đựng. Bạn có thể đến các hiệu thuốc tìm sản phẩm trong thành phần có chứa thảo dược Lepidium Meyenii. Đây là thảo dược có thể coi là " Sâm của phụ nữ" khi bị suy giảm sinh lý.

- Năm nay tôi 45 tuổi, thường xuyên thấy hiện tượng bốc hỏa, hồi hộp lo âu và hay bị mất ngủ. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách điều trị (Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, thành phố Hưng yên)

- BS Phượng: Chào em! Phụ nữ ở độ tuổi 45 như em thường có những triệu chứng bốc hỏa, hồi hộp, lo âu, mất ngủ do rối loạn nội tiết của tuổi mãn kinh. Nguyên nhân chủ yếu là do suy giảm chức năng buồng trứng. Em nên đi khám phụ khoa, làm các xét nghiệm cần thiết để loại bỏ các bệnh lý thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Sau đó, em sẽ thảo luận với bác sĩ để sử dụng các loại nội tiết và các loại thực phẩm chức năng giúp bù đắp những thiếu hụt do suy giảm chức năng buồng trứng.

- Tôi sinh năm 1959, cho đến giờ vẫn thấy khả năng sinh lý bình thường nhưng bản thân rất lo lắng về chuyện mất khả năng sinh lý tuổi già vì chồng tôi tuy đã 56 tuổi nhưng vẫn còn rất "khỏe" về chuyện ấy. Xin bác sĩ cho biết thông thường đến bao nhiêu tuổi thì phụ nữ không còn khả năng quan hệ tình dục nữa (Lê Vân Anh, 51 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội)

- BS Tươi: Bạn đừng nhầm lẫn giữa mãn kinh và mãn dục. Mãn kinh không có nghĩa là mãn dục ( như trường hợp của bạn đã 51 tuổi mà vẫn còn "ngon lành" ) vì thế tôi khuyên bạn nên duy trì sinh hoạt tình dục đều đặn. Các nhà tình dục học thấy rằng sinh hoạt tình dục tốt cho sức khỏe và kéo dài tuổi xuân lại tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Nếu cần thì có thể dùng một số thực phẩm chức năng bổ sung. Tốt nhất là bạn nên chọn sản phẩm vừa hiệu quả vừa an toàn cho sức khỏe.

- Em 46 tuổi, khoảng một năm trở lại đây, kinh nguyệt của em ra không đều. Em thường xuyên bị mất ngủ, bốc hỏa, tinh thần mệt mỏi, kém tập trung. Em đi khám phụ khoa bác sĩ cho uống thuốc tibelox. Từ khi uống đến nay em cảm thấy cơ thể mình dịu nhẹ hơn, giấc ngủ đến cũng dễ dàng hơn. Em muốn hỏi bác sĩ như vậy em có nên dùng thuốc lâu dài không? Và có phản ứng phụ gì xảy ra khi em dùng thuốc? Rất mong nhận được tư vấn từ các bác sĩ. Trân trọng kính chào. (Van Lam, 46 tuổi, KP3 Tân Thới Nhất Q.12)

- BS Tươi: Nếu bạn uống Tibelox mà thấy dễ chịu cũng nên tái khám và hỏi ý kiến bác sĩ của bạn thường xuyên. Từ những kiểm tra định kỳ mới có những lời khuyên cụ thể.

Bác sĩ Ngọc Phượng: "Phụ nữ ở độ tuổi 45 thường có những triệu chứng bốc hỏa, hồi hộp, lo âu, mất ngủ do rối loạn nội tiết của tuổi mãn kinh". Ảnh: G.Bảo

- Tôi năm nay 39 tuổi, gần đây tôi hay bị toát mồ hôi vào đêm và giảm ham muốn, tần suất quan hệ một tuần một lần. Mấy tháng gần đây tôi bị ngứa một bên môi âm hộ, chỗ ngứa có vẩy trắng, không đau, Xin hỏi tôi bị bệnh gì? Cảm ơn bác sĩ. (Lê Thị Kim Uyên, 39 tuổi, Đống Đa, Hà Nội)

- BS Phượng: Các triệu chứng toát mồ hôi ban đêm, giảm ham muốn tình dục... là những triệu chứng suy giảm sinh lý tiền mãn kinh. Ở tuổi 39, em còn quá trẻ mà lại gặp những triệu chứng này. Em cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện để giữ được chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Em cần phải đi khám phụ khoa, làm các xét nghiệm cần thiết, thảo luận với bác sĩ về những triệu chứng trên, cùng với bác sĩ chọn thuốc hoặc các thực phẩm chức năng hỗ trợ buồng trứng, cải thiện đời sống tình dục và sức khỏe nói chung.

Về triệu chứng ngứa và có vảy trắng ở một bên môi âm hộ, em cần yêu cầu bác sĩ làm sinh thiết. Sau khi có kết quả giải phẫu bệnh lý, em sẽ được điều trị thích hợp và đúng mức. Thân chào và chúc em may mắn!

- Tôi năm nay 40 tuổi. Kinh nguyệt không đều có khi nhiều khi ít, có lúc vòng kinh dài có khi lại ngắn. Tôi thường mất ngủ về đêm. Vậy tôi cần làm gì (Lê Thị Thanh Hường, 40 tuổi, Duc Linh Binh Thuan)

- BS Tươi: Kinh nguyệt không đều chứng tỏ hooc môn buồng trứng của bạn bắt đầu suy giảm. Bạn bị mất ngủ ban đêm cũng là triệu chứng của thiếu hụt hooc môn buồng trứng. Nếu cuộc sống gia đình của bạn bình thường và hoàn toàn không bị áp lực của công việc thì bạn nên tìm kiếm những sản phẩm bổ sung hooc môn. Bạn nên dùng thử trong nửa tháng nếu triệu chứng mất ngủ không còn nữa thì chắc chắn kinh nguyệt sẽ đều lại.

- Tôi năm nay 41 tuổi, đã có một con trai 12 tuổi, từ 2 năm nay tôi muốn sinh thêm con thứ hai, nhưng từ khi tôi có ý định sinh thêm con thì kinh nguyệt lại rất thất thường (trước đó kinh nguyệt rất đều), có khi từ 2 đến 3 tháng mới có kinh, gần đây thỉnh thoảng lại có triệu chứng đổ mồ hôi ban đêm. Những triệu chứng như vậy liệu có phải tôi đang ở thời kỳ tiền mãn kinh? Và như vậy liệu tôi có khả năng sinh thêm con hay không? (Ngo Phuong Loan, 41 tuổi)

- BS Tươi: Những triệu chứng như bạn mô tả thì bạn đã bắt đầu bị suy giảm sinh lý rồi. Suy giảm sinh lý ở đây muốn nói sự suy giảm hoạt động của buồng trứng (kinh nguyệt không đều, bốc hỏa...) rất tiếc phải nói với bạn rằng bạn đã có dấu hiệu tiền mãn kinh.

Việc mong muốn có con thứ 2 với bạn là không nên vì buồng trứng đã yếu và tuổi của bạn không thích hợp để cho việc sinh nở nữa. Nếu bạn sinh con, cháu bé sẽ không khỏe mạnh (vì nang trứng đã suy yếu), đó là chưa kể khả năng dị dạng thai nhi do quá trình lão hóa đã xảy ra rồi.

- Năm nay tôi mới 34 tuổi, nhưng kinh nguyệt luôn không đều và khoảng một năm nay mỗi lần ra rất ít, hay có hiện tượng bốc hỏa, lo âu, buồn bất chợp và đêm ngủ không ngon giấc. Xin bác sĩ cho biết có phải tôi có triệu chứng mãn kinh sớm không ạ? Và nếu đúng thì cách chữa như thế nào ạ! (Bich Hang, 34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)

- BS Phượng: Chào Bích Hằng! Em 34 tuổi còn rất trẻ mà đã lo nghĩ đến những triệu chứng mãn kinh! Em đã có chồng chưa và được mấy con? Nguyên nhân của những triệu chứng em kể có nhiều, nhưng ở tuổi em thường không do mãn kinh. Em có thể bị suy giảm chức năng buồng trứng, chức năng sinh lý, nhưng là do những yếu tố khác như sức khỏe kém, tâm trạng lo âu kéo dài...

Em cần đi khám phụ khoa, và yêu cầu bác sĩ làm các xét nghiệm nội tiết cần thiết để xác định có phải mãn kinh sớm hay không (FSH, LH, Estradiol). Nếu đúng là mãn kinh sớm, em cần được chăm sóc chu đáo hơn, sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng cần thiết để bảo vệ tim mạch, tránh loãng xương và tránh được tình trạng suy giảm chức năng tình dục để đảm bảo hạnh phúc gia đình.

- Xin chào các chị, tôi năm nay 41 tuổi, lúc người yếu, hoặc suy nghĩ nhiều thì mới xuất hiện chứng chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn mà người ta gọi là tiền đình, sau đó kinh nguyệt ít đi, tôi muốn hỏi có cách nào để chữa trị bệnh này. (Nguyễn Thị Lam, 41 tuổi, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh)

- BS Tươi: Theo tôi chị cần phải "nâng cấp" sức khỏe toàn thân, bởi sức khỏe toàn thân ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của buồng trứng. Tuy nhiên, phụ nữ sau 40 tuổi thì buồng trứng đã bắt đầu suy giảm mà tôi thường gọi là đang "lên lão". Nếu khi "nâng cấp" sức khỏe toàn thân rồi mà kinh nguyệt vẫn thất thường, đặc biệt là chu kỳ kinh ngắn lại thì chị nên tìm đến những sản phẩm bổ sung hooc môn để tránh những rối loạn về tình dục và giữ được sức khỏe.

- Phụ nữ 40 tuổi trở lên nhu cầu ham muốn tình dục so với độ tuổi 30-40 có thay đổi gì không. Một tuần quan hệ khoảng mấy lần được coi là bình thường (Nguyễn Minh Tuấn, 39 tuổi, Công ty Việt Đức)

- BS Phượng: Chào anh! Tôi rất vui mừng nhận được câu hỏi của một đấng mày râu. Điều này chứng tỏ anh có quan tâm đến người bạn đời của mình. Phụ nữ 40 tuổi trở lên có thể giảm ham muốn tình dục, nhưng không phải ai cũng như vậy. Có khi, vì yêu chồng, các chị vẫn có đầy đủ hưng phấn để cảm nhận những thăng hoa do đời sống vợ chồng mang lại.

Không có giới hạn trong tần suất quan hệ vợ chồng. Ở tuổi 40, hai vợ chồng có thể quan hệ mỗi ngày, hoặc một lần mỗi tuần, đều là bình thường. Anh có thể đã biết, đã quan tâm nhưng tôi cũng xin được nói thêm, vai trò và tình yêu thương của người chồng sẽ giúp cho người phụ nữ kéo dài đời sống tình dục để hòa hợp trong cuộc sống lứa đôi.

Chúc anh và người bạn đời sẽ có được hạnh phúc viên mãn và lâu dài!

Nhiều câu hỏi của quý ông gửi đến hai bác sĩ nhờ giải đáp những thắc mắc về sinh lý phụ nữ khiến bác sĩ Tươi rất hào hứng. Ảnh: G.Bảo

- Tôi năm nay 45 tuổi đã mất kinh 3 năm nay. Xin hỏi bác sĩ trường hợp của tôi có phải mất kinh sớm hay không hay tôi bị bệnh gì, tôi hay đau vùng hông chậu (Nhuyễn Thị Én, 45 tuổi, Mai Châu, Hòa Bình)

- BS Tươi: Như bạn là bị mãn kinh sớm. Đau vùng chậu hông có thể liên quan đến rất nhiều bệnh. Chẳng hạn như loãng xương vừa đau lưng vừa đau chậu hông. Viêm nhiễm vùng tiểu khung có thể gây đau như vậy. Tuy nhiên những triệu chứng của suy giảm sinh lý do mãn kinh sớm có thể biểu hiện bằng triệu chứng đau ở nơi này hoặc nơi khác không loại trừ chậu hông. Bạn có thể chọn sản phẩm chức năng dùng mỗi ngày 2 viên vừa bổ sung vừa cân bằng nội tiết toàn thân sẽ giúp bạn thăng bằng và hết đau.

- Tôi vừa mổ u xơ tử cung (cắt toàn bộ tử cung và buồng trứng). Sau bao lâu thì tôi có thể sinh hoạt tình dục với chồng như bình thường được? Cảm ơn các bác sĩ! (Nguyễn Thủy, 46 tuổi, Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội)

- BS Tươi: Khi bạn thấy vết mổ lành và sức khỏe trở lại bình thường thì có thể sinh hoạt tình dục được. Tuy nhiên bạn sẽ phải chịu đựng những triệu chứng của suy giảm sinh lý nữ như khô âm đạo, khó đạt khoái cảm. Vì thế bạn nên tư vấn bác sĩ phẫu thuật xem nên sử dụng sản phẩm bổ sung nội tiết như thế nào để được sinh hoạt tình dục thoải mái, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

- Từ 7 năm trở lại đây, tôi bị đau bụng dữ dội mỗi khi có kinh. Thời gian gần đây tôi thường bị mệt mỏi, đau trong các khớp và ống xương (Chủ yếu ở tay và chân) Có phải tôi bị hội chứng tiền mãn kinh không. Tôi nên ăn uống và điều trị như thế nào. Cám ơn các bác sĩ (Nguyễn Thị Lương, 46 tuổi, TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên)

- BS Tươi: Những triệu chứng trên đúng là bạn đang ở giai đoạn tiền mãn kinh. Do suy giảm hooc môn buồng trứng nên người phụ nữ phải chịu đựng rất nhiều những rối loạn tại bộ phận sinh dục và toàn thân.

Về ăn uống: bạn nên hạn chế ăn thịt, nếu dùng thịt thì chỉ dùng thịt nạc. Nên ăn nhiều cá vì cá chứa Omega 3 và đạm của cá dễ tiêu hóa. Nên ăn nhiều rau và trái cây để bổ sung Vitamin và các chất chống lão hóa.

Về tập luyện: bạn nên đi bộ hoặc bơi ngoài bãi biển hàng ngày. Tập luyện sẽ giúp bạn giữ được khối xương và giảm tình trạng loãng xương. Hiện tượng đau các khớp và ống xương cho thấy bạn đang bị mất dần mật độ xương rồi.

Về điều trị: bạn nên sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung sự thiếu hụt hooc môn đồng thời giúp cân bằng nội tiết toàn thân.

- Tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, đã đi chữa ở BV phụ sản Hà Nội. Đã đốt và uống thuốc nhưng không khỏi. Đi siêu âm bác sĩ bảo là niêm mạc tử cung dầy. Kinh nguyệt không đều, hay tắc và rong kinh, quanh cửa mình thỉnh thoảng có mụn như mụm cóc. Tôi rất mệt mỏi vì mỗi lần đến kỳ kinh ra nhiều và có lần rong cả tháng. Xin hỏi bệnh của tôi có thể chữa được không? Và chữa như thế nào? Tôi đã chữa ở BV phụ sản nhưng không khỏi. Mong câu trả lời của quý báo. Tôi xin chân thành cảm ơn (Phan Thị Phê, 48 tuổi, Đồng Tâm - Cổ Thành - Chí Linh - Hải Dương)

- BS Phượng: Chào em! Đọc câu hỏi của em, tôi cảm nhận được nỗi lo lắng và mệt mỏi vì các triệu chứng bệnh lý mà em đang gặp phải.

Lộ tuyến cổ tử cung là do nội tiết ở buồng trứng còn đầy đủ, giúp cho các tuyến "cổ tử cung trong" phát triển tốt và lộ ra ngoài. Lộ tuyến thường kèm theo viêm nếu âm đạo bị viêm. Do đó, để điều trị, không cần phải đốt, chỉ cần rửa sạch và lau khô âm hộ mỗi lần tiểu tiện.

Niêm mạc dầy vào những ngày sắp có kinh là bình thường. Mụn cóc ở âm hộ có thể là triệu chứng nhiễm siêu vi, em cần đến gặp bác sĩ phụ khoa để xác định rõ và điều trị. Kinh nguyệt không đều thường gặp ở tuổi 48. Tình trạng này có thể do rối loạn nội tiết, suy giảm chức năng buồng trứng và sinh lý. Em cần hỏi ý kiến của bác sĩ phụ khoa mà em đến khám để được điều trị thích hợp. Có nhiều loại thực phẩm chức năng có thể giúp cải thiện tình trạng suy giảm sức khỏe và sinh lý trong giai đoạn này.

Tất cả những triệu chứng trên đây đều không quá khó để có thể được điều trị khỏi. Chúc em mau hết bệnh để thoát khỏi tình trạng lo lắng như hiện tại!

- Em có một câu hỏi giúp mẹ là: mẹ em hôm nay 55 tuổi, cách đây một năm đi khám bệnh bác sĩ bảo tử cung của mẹ có vấn đề nên đã được phẫu thuật cắt bỏ tử cung đi. Trong vòng một năm trở lại đây thì sức khỏe của mẹ bình thường. Vậy xin hỏi bác sĩ sau khi cắt bỏ tử cung đi thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này của mẹ em không, và nên tái khám định kỳ như thế nào ạ. Xin cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ sức khỏe. (Phuoc Dang, 27 tuổi, Đà Nẵng)

- BS Phượng: Chào cháu! Cô cảm động khi đọc câu hỏi của cháu vì cô cảm nhận được tình yêu thương của cháu dành cho Mẹ.

Sau khi cắt bỏ tử cung, sức khỏe của phụ nữ vẫn có thể bình thường. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt lâu dài, cháu cần đưa mẹ đi khám phụ khoa, yêu cầu được làm các xét nghiệm cần thiết để theo dõi và phát hiện sớm những bệnh lý của phụ nữ lớn tuổi như ung thư vú, tim mạch, loãng xương... Mẹ cũng cần sử dụng thuốc và các loại thực phẩm chức năng để duy trì sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

- Chào BS, vào tuổi 40 thì kinh nguyệt của em không đều (khi trồi khi sụt), em sống độc thân. Hai năm gần đây em có đi khám ở bệnh viện ĐH Y Dược, kết quả cho biết em bị u xơ tử cung. Vì sao chưa lập gia đình mà em vẫn bị u xơ tử cung. Bệnh đó, có nguy hiểm và điều trị được khỏi được không? (P T Nhỏ, 45 tuổi, Xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi, TP HCM)

- BS Tươi: Em độc thân thì không có nghĩa là không bị bệnh ở bộ phận sinh dục. Nguyên nhân gây nhân xơ tử cung có thể do rối loạn nội tiết gây ra. Em 45 tuổi đây là giai đoạn tiền mãn kinh, nội tiết mất cân bằng nên việc có nhân xơ tử cung cũng dễ hiểu. Tuy nhiên nếu nhân xơ không gây rong huyết kéo dài thì em nên sống chung với nó. Khi mãn kinh đương nhân xơ sẽ teo đi. Mong em yên tâm.

- Tôi năm nay 40 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Tôi và chồng vẫn chưa cảm thấy dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên tôi cần làm gì uống gì và làm gì để tốt hơn quan hệ vợ chồng. Có cần phải tiết giảm số lần quan hệ hay không hay có thể quan hệ hài hòa nếu cảm thấy không mệt mỏi? (Hoa, 40 tuổi)

- BS Phượng: Chào Mai Hoa! Sự hài hòa trong cuộc sống lứa đôi chắc chắn do sự hòa hợp về tinh thần và tình cảm giữa hai vợ chồng em. Cô xin chúc mừng hai em.

Em cần để ý đến những triệu chứng có thể xảy ra ở tuổi mãn kinh do suy giảm chức năng sinh lý vì buồng trứng phụ nữ giảm dự trữ nang noãn khi lớn tuổi, làm cho nội tiết kém. Tuổi này cũng có những bệnh lý khác cần được phát hiện sớm để được điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả.

Về việc suy giảm chức năng sinh lý, hiện nay trên thị trường Việt Nam cũng có những loại thảo dược, đặc biệt là loại có chứa thành phần Lepidium Meyenii, có thể giúp duy trì đời sống tình dục viên mãn, lâu dài.

Em không cần phải tiết giảm số lần quan hệ, nếu không cảm thấy mệt mỏi.

- Tôi mang thai và sinh con 2 lần nhưng đều bị u nang buồng trứng, đến lần sinh con thứ 2 tôi phải cắt một bên buồng trứng và thắt ống dẫn trứng một bên để triệt sản. Vậy cho tôi hỏi khi bước sang tuổi 40, nội tiết của tôi có giảm nhiều hơn so với các phụ nữ bình thường khác không? Cảm ơn bác sĩ. Ngọc San (Nguyễn Ngọc San, 40 tuổi, Cầu Giấy,Hà Nội)

- BS Tươi: U nang buồng trứng hiện nguyên nhân chưa rõ ràng. Nếu bạn bị cắt buồng trứng chứng tỏ u nang lớn hơn 6cm có thể gây xoắn cuống nên Bác sĩ mới chỉ định mổ cắt như vậy. Vì bạn có 2 con nên việc thắt ống dẫn trứng bên kia cũng là hợp lý. Bạn vẫn còn một bên buồng trứng về nguyên tắc nó sẽ hoạt động bù để bổ sung nội tiết cho toàn thân.

Không riêng bạn mà tất cả phụ nữ coi tuổi 40 như một cái ngưỡng của sự suy giảm buồng trứng. Đương nhiên một bên không thể hoạt động tốt bằng còn nguyên vẹn cả hai bên. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sức khoẻ toàn thân, khả năng hoạt động tình dục của mỗi cá thể. Vì thế bạn cũng không nên lo lắng nhiều. Hiện ngành y tế có nhiều biện pháp giúp đỡ phụ nữ ở độ tuổi suy giảm sinh lý. Những sản phẩm bổ sung nội tiết hiện có trên thị trường rất nhiều nhẳm giúp chị em giữ được sức khỏe và kéo dài xuân sắc. Bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chứa thảo dược Lepidium Meyenii vừa bổ sung vừa cân bằng nội tiết cho cơ thể.

- Tôi năm nay 48 tuổi, bị u nang nên đã cắt hết buồng trứng. Nhu cầu tình dục của tôi hiện tại rất thấp, trong lúc đó chồng tôi thì vẫn cao. Xin hỏi các chuyên gia có cách nào và loại thuốc gì "điều trị" cho tôi để vợ chồng có sự hòa hợp trong chuyện "chăn gối" không? Liệu có phải do cắt buồng trứng nên tôi mới "bị" như vậy không? Xin cảm ơn các bác sĩ! (Hoang Hong, 48 tuổi, 52 Le Loi, Dong Hoi, QB)

- BS Tươi: 48 tuổi thì quá trình lão hóa toàn thân và buồng trứng cũng sắp ngưng hoạt động nên nhu cầu tình dục giảm ở hầu hết phụ nữ. Chị bị cắt cả 2 bên buồng trứng cũng là một trong những lý do mà thôi. Tuy nhiên tôi lưu ý là có những phụ nữ khi bị động dao kéo ở bộ phận sinh dục thì tâm lý bị ảnh hưởng và cho rằng mình không còn khả năng đáp ứng tình dục nữa. Để tránh chuyện "lệch pha" giữa 2 vợ chồng, chị có thể các sản phẩm chức năng ở các hiệu thuốc lớn tại Quảng Bình. Mỗi ngày chị uống 2 viên sau bữa ăn sáng và tối. Tôi hy vọng sản phẩm sẽ làm cho chị an tâm và cuộc sống của vợ chồng chị sẽ hạnh phúc.

- Chào bác sĩ! Cháu năm nay 17 tuổi đang học lớp 12, hàng tháng khi có kinh cháu thường đau bụng dữ dội vào ngày đầu tiên không thể đi học vào ngày ấy được. Xin bác sĩ cho biết cháu phải dùng thuốc gì để giảm bớt hiện tượng trên. Cháu cảm ơn BS! (Ngọc Mai, 40 tuổi, Khương Mai, HN)

- BS Tươi: Cháu có thể mua Cataflam uống mỗi khi đau bụng. Thuốc tác dụng nhanh chỉ 15 phút sau là cháu có thể đi học được.

- Vì bà xã ngại hỏi nên em hỏi dùm. Xin Bác sĩ cho biết khi quan hệ tình dục cháu rất muốn dùng lưỡi để kích thích âm hộ bà xã, làm như thế có nguy cơ lây nhiễm bệnh không? (Nguyễn Thành Nhân, 33 tuổi, Quang Trung P10 Gò Vấp TP HCM)

- BS Tươi: Quan hệ tình dục kiểu gì mà cả 2 vợ chồng đều hứng thú và thỏa mãn thì là tối ưu. Nói về lây nhiễm nếu bà xã của anh bị nhiễm HPV thì khi quan hệ đường miệng HPV có thể "chạy qua" vùng họng hầu và gây u nhú ở nơi đây. Còn nếu bà xã anh không có bệnh gì thì anh chị cứ quan hệ thoải mái.

- Tôi cũng rất ngại khi nói ra điều mà nhiều người khó nói nhưng thực sự là tôi cũng gặp khó khăn trong chuyện chăn gối với chồng, vì nhiều lần sinh hoạt xong tôi thấy rất rát và đau, vậy tôi xin hỏi là có cách nào để khắc phục tình trạng này? (Lê Ngọc Quỳnh, 48 tuổi, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

- BS Tươi: Có 2 cách để chị lựa chọn :

Nếu chị còn ham muốn mà khi quan hệ bị đau chị có thể dùng chất bôi trơn nhân tạo bôi vào âm đạo trước khi quan hệ.

Nếu như ham muốn đã giảm quan hệ đau rát lại không đạt được khoái cảm thì chị nên dùng những sản phẩm bổ sung hooc môn từ thiên nhiên.

- Kính thưa bác sĩ, dấu hiệu lão hóa tử cung sớm là gì, cách phòng ngừa. Em uống thuốc ngừa thai hàng ngày liên tục kéo dài đã trên 7 năm thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và nội tiết không. Xin cám ơn bác sĩ (Nguyễn Thị Lan, 36 tuổi, Quận Tân Bình)

- BS Tươi: Uống thuốc ngừa thai là đưa nội tiết "ngoại nhập" vào cơ thể, buồng trứng sẽ không bài tiết hooc môn nữa. Tử cung không chịu tác dụng của hooc môn buồng trứng như trước nên mỏng dần và lão hóa sớm. Nhiều chị uống thuốc ngừa thai trên 5 năm khi ngưng thuốc một số bị mất kinh luôn là vì vậy. Bạn uống thuốc ngừa thai liên tục 7 năm có thể gây béo toàn thân hoặc béo bụng, huyết áp hơi cao và đương nhiên cơ quan ảnh hưởng mạnh nhất là buồng trứng và tử cung.

- Chào bác sĩ. Tôi 42 tuổi, xin bác sĩ cho biết những gì cần thiết để chuẩn bị cho sinh lý phụ nữ tuổi 40. Xin bác sĩ tư vấn cho. Rất cám ơn. Mến chào các bác sĩ. (Kim Châu, 42 tuổi, Quận Tân Phú)

- BS Tươi: Việc đầu tiên bạn chuẩn bị tâm lý để đón nhận một giai đoạn mà tôi gọi là "bão tố" tuổi xế chiều. Để đề phòng và hạn chế những rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân và hạnh phúc gia đình các bạn nên làm những việc sau:

Về ăn uống: Hạn chế ăn thịt động vật, tốt nhất là ăn cá, đậu hũ và những sản phẩm dạng hạt. Nên ăn nhiều rau xanh và trái cây.

Về luyện tập: Bất cứ động tác nào động đậy cơ thể đều có lợi cho tim mạch, xương khớp và cải thiện tình trạng tâm lý của các bạn.

Về gia đình: Nên cố gắng giữ bầu không khí gia đình êm ấm, vợ chồng hòa thuận là liều thuốc vô giá cho hạnh phúc.

Vì thời gian có hạn, nhưng chúng tôi rất vui mừng là chị em đã quan tâm đến sức khỏe và đặt nhiều câu hỏi cho chương trình. Trong đó có cả nam giới cũng quan tâm đến sức khỏe phụ nữ. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Mong là các anh dành sự quan tâm nhiều hơn đến một nửa thế giới mà các anh đang yêu thương. Trong đó, hy vọng yêu thương và chia sẻ những khó khăn về sức khỏe, những biến động của suy giảm sinh lý nữ được các anh hiểu biết và thông cảm để giúp chị em không mặc cảm, dễ dàng vượt qua. Hy vọng VnExpress.net cũng là một kênh để các bạn chia sẻ.

