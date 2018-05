Giành sự sống cho bé gái chào đời với đoạn ruột thủng

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết kiểm tra xác định bé bị thủng đường tiêu hóa đang vào giai đoạn nặng đã gây rối loạn đông máu. Nếu không xử lý kịp thời, bé sẽ bị nhiễm trùng máu trên trẻ sơ sinh nhẹ cân non tháng, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ đã hồi sức cho bé kịp thời để đảm bảo sức khỏe bắt đầu ca mổ khẩn cấp.

Bé gái hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: T.T

"Lúc mổ phát hiện bụng bé đầy dịch phân, mủ và giả mạc do đoạn cuối ruột non có dị dạng túi thừa Meckel bị thủng ở đầu túi", bác sĩ Tầm chia sẻ. Kíp phẫu thuật đã kẹp lỗ thủng, tạm thời chặn đứng dòng dịch ruột đang tuôn ra và nhanh chóng rửa sạch bụng bệnh nhi với nước sinh lý ấm. Khi bụng bé đã sạch, kíp mổ mới cắt 3 cm ruột non có dị dạng túi thừa và nối lại ruột.

Nhờ hồi sức tích cực sau mổ, bé dần thoát khỏi hiểm nguy. Sau 10 ngày giành giật sự sống, bé đã trở về trong vòng tay mẹ và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Thủng túi thừa Meckel ở trẻ sơ sinh là bệnh lý rất ít gặp. Đây là ca bệnh đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng nghĩ đến bệnh lý này khi bé sơ sinh bỏ bú, ói, sốt, chướng bụng.

Lê Phương