Giáo sư đạt giải Nobel chia sẻ kiến thức tim mạch tại Việt Nam

Giáo sư Louis Ignarro, sinh ngày 31/6/1941 tại New York, Mỹ, đã có hơn 50 năm cống hiến cho lĩnh vực y học trên toàn thế giới. Trong suốt quá trình nghiên cứu về NO, giáo sư Louis J. Ignarro đã nhận được nhiều giải thưởng giá trị như: Roussel UCLAF (1994) với đề tài tín hiệu và liên lạc của tế bào trong đề tài nhánh “NO, một gốc cơ bản, là trung gian sinh học ở động vật có vú”; giải CIBA (1995) về nghiên cứu Tăng huyết áp cho phát hiện vai trò của NO và GMP vòng trong chức năng mạch máu; giải nghiên cứu cơ bản của Hội Tim mạch học Mỹ (1998) cho những đóng góp nổi bật đối với sự tiến bộ của khoa học chuyên ngành tim mạch.

Giáo sư Louis Ignarro.

Với đề tài nghiên cứu: “NO như một phân tử nổi bật trong hệ tim mạch”, ông đã nhận được giải thưởng Nobel Y học vào năm 1998. Đây được xem là một bước tiến trong lĩnh vực y học. NO được công nhận tạo nên các hoạt động bảo vệ và ích lợi trên một số tình trạng bệnh lý như tăng huyết áp vô căn, đột quỵ, bệnh mạch vành, biến chứng mạch máu của bệnh đái tháo đường và một số rối loạn khác liên quan đến mạch máu.

Các đề tài nghiên cứu về NO của ông được ứng dụng rộng rãi, mở ra phương pháp điều trị các bệnh lý về tim mạch và tăng huyết áp hiệu quả. Trong đó, chẹn Bêta (beta - blockers) được xem là phát minh quan trọng của ngành dược học trong thế kỷ 20. Phát minh này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc điều trị tăng huyết áp và các bệnh lý về tim mạch. Trong số các thuốc chẹn ß giao cảm thế hệ thứ ba, nebivolol là thuốc có mức độ ức chế chọn lọc trên thụ thể ß1 cao nhất và có tác dụng tăng cường sản xuất NO từ tế bào nội mạc mạch máu. Những tác động trên lớp nội mạc qua trung gian NO được nhận thấy có vai trò phòng ngừa xơ vữa động mạch, tăng sinh cơ trơn mạch máu, và chống kết tập tiểu cầu, chống oxy hóa, không ảnh hưởng lên chuyển hóa đem lại lợi ích cho bệnh nhân tăng huyết áp và suy tim.

Theo ước tính của Tổ chức Y Tế Thế giới WHO, hằng năm khoảng 17 triệu người tử vong vì các bệnh lý tim mạch trên toàn cầu. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến nhất, cũng là yếu tố gây nhiều biến cố tim mạch nhiều nhất, được xem là kẻ giết người thầm lặng. Hiện nay hơn 25% người mắc bệnh tăng huyết áp trong cả nước ở độ tuổi từ 25 tuổi.

Cùng với các chuyên gia tim mạch hàng đầu, bác sĩ tim mạch, nội tiết, bác sĩ đa khoa, dược sĩ đầu ngành tại Việt Nam, Giáo sư Louis J. Ignarro sẽ trao đổi về vấn đề bảo vệ tim mạch qua NO, nhấn mạnh đóng góp của NO cho ích lợi đã được chứng minh đối với thuốc điều trị tăng huyết áp nebivolol. Hội thảo còn có sự tham dự của nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt nam như GS.TS Phạm Gia Khải, GS.TS Đặng Vạn Phước, PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh, PGS.TS Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, BSCKII Nguyễn Thanh Hiền... Chương trình sẽ giúp các chuyên gia y khoa, bác sỹ tim mạch, nội tiết, bác sĩ đa khoa, dược sĩ tại Việt Nam hiểu rõ hơn lợi ích của NO, cũng như việc áp dụng nebivolol trong điều trị bệnh lý về tim mạch. Hội thảo do Công ty Menarini tổ chức.

Phương Thảo