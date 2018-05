Giờ phút căng thẳng mổ rút dao cứu bé 11 ngày tuổi bị đâm

Bé trai sinh ngày 28/7/2015 đang được điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ dùng dao đâm vào vị trí giữa 2 hốc mắt, vết thương vào sâu khoảng 11 cm. Bé được sơ cứu ban đầu và chuyển lên TP HCM. Quá trình phẫu thuật rút dao ra khỏi não đã thành công bước đầu. Tuy nhiên lưỡi dao đã cắt đứt đường dẫn truyền trong nhu mô não, có thể gây ra những rối loạn nhịp thở, nhịp tim, xảy ra những cơn co giật không thể khống chế được, bệnh nhi có thể đột tử bất cứ lúc nào. Bệnh nhi đang trên nền điều trị viêm phổi nhưng may mắn là kết quả X-quang phổi cho thấy tổn thương nhu mô phổi không quá nhiều. Bé đang được tiếp tục điều trị tích cực, thở máy, kháng sinh, dịch truyền nuôi ăn tĩnh mạch, chống co giật. Khả năng nhiễm trùng được theo dõi sát để hạn chế thấp nhất nguy cơ. Theo bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1, đến sáng nay bé vẫn còn hôn mê, môi hồng, thở máy, chi ấm, mạch rõ, tim đều, có những lúc xuất hiện các cơn co giật nhẹ. Ống dẫn lưu nơi vết mổ vẫn còn rỉ ít dịch máu. Kết quả hội chẩn bệnh viện hôm nay cho thấy thông số về sinh hiệu của bé ổn định, tình trạng mất máu kiểm soát được, không phải truyền máu thêm, chỉ truyền huyết tương tươi đông lạnh để bổ sung những chất đông máu còn thiếu.